Дмитрий Баринов: «Готов пахать, чтобы чаще выходить на поле»

Источник: РИА "Новости"

Выпускник академии «Локомотива» Дмитрий Баринов дебютировал в основном составе «железнодорожников» в 18 лет. За два года до этого в составе юношеской сборной России молодой полузащитник стал чемпионом Европы. Уже тогда о нем говорили как об одном из тех, кто в ближайшем будущем может стать ведущим игроком столичного клуба. С тех пор Дмитрий находится в обойме команды, но стабильным игроком основного состава пока не стал. В начале нынешнего сезона он регулярно выходил на поле с первых минут на позиции центрального защитника. Однако в последнее время главный тренер «Локо» Юрий Семин предпочитает держать 21-летнего футболиста в запасе, лишь иногда выпуская его на замену. Однако сам Дмитрий Баринов уверен, что ситуация скоро изменится. Как заявил игрок в интервью «Известиям» в будущем он сможет заиграть не только в основе своего клуба, но и в сборной страны.

— Ваш одноклубник Алексей Миранчук на год старше вас, но уже блистает в сборной России и забивает испанцам. Его брат-близнец Антон тоже вызван в национальную команду. Когда вы сможете составить им компанию?

— Наверное, каждый футболист мечтает выступать за сборную своей страны. Я — не исключение. Буду чаще играть за «Локомотив», тогда и тренерский штаб наверняка обратит на меня внимание.

— До чемпионата мира — 2018 осталось чуть больше полугода. Думаете, у вас еще есть шанс попасть в число его участников?

— Я по крайней мере на это надеюсь. И буду делать всё, что от меня зависит, ради достижения этой цели.

— Пока возможностей у вас не так много. В последнее время в матчах за «Локо» вы чаще остаетесь в запасе…

— Откровенно говоря, я не очень доволен нынешним количеством игрового времени. Но если главный тренер считает, что сейчас я не готов выходить на поле с первых минут, то мне остается только еще больше пахать на тренировках и своей работой доказывать, что я достоин места в основе.

— Некоторые футболисты, наоборот, любят и умеют выходить на замену. Вы к ним не относитесь?

— Мне легче начинать игру с первых минут. Если появляешься на поле уже в ходе матча, нужно еще попасть в его темп. Здесь многое зависит от того, больше обороняется твоя команда или атакует. Или игра идет на встречных курсах. Кто-то быстро ловит ритм игры, но мне комфортнее сразу выходить на поле.

— Юрий Семин вас подбадривает? Мол, давай, Дима, работай и скоро вернешься в основу…

— Какого-то повышенного внимания со стороны главного тренера я не замечал. Юрий Павлович ровно относится ко всем футболистам. Может где-то похвалить. Или на ошибки указать. Но чтобы выделять кого-то — такого нет.

— Вспомним Лигу Европы. А именно домашний матч с «Шерифом», который «Локомотив» неожиданно для всех проиграл. Что произошло в той игре?

— Мы и сами подобного развития событий никак не ожидали. Вроде и настраивались на эту игру хорошо, к сопернику отнеслись серьезно. Но где-то не добежали, в некоторых эпизодах проиграли борьбу. Вот и пропустили два мяча. Но, как говорится, это футбол, в нем всякое случается. Нам надо выигрывать два оставшихся матча в группе и выходить в плей-офф.

— После обидного поражения от «Шерифа» настроиться на игру с ЦСКА в РФПЛ было проще — все хотели реабилитироваться за ту неудачу. Так?

— Да, вышли злые, заведенные. Вы сами видели, какая боевая игра получилась. Поддержка трибун была сумасшедшая. В таких матчах хочется быть на поле, а не на скамейке запасных. Ну да ладно — скоро всё должно наладиться. Не сомневаюсь.

— Лично вам интереснее чемпионат России или Лига Европы?

— Если бы я выходил в Лиге Европы в каждом матче, то, наверное, смог бы ответить на этот вопрос. Но важны оба турнира — матчи очень яркие и эмоциональные и там, и там.

— Что выиграть сложнее и интереснее?

— Конечно, Лигу Европы сложнее. Посмотрите, какие команды сейчас выступают в этом турнире — «Лацио», «Милан», «Арсенал». Это клубы топ-уровня. А лучше всего сделать так — выиграть сначала чемпионат России, а затем и Лигу Европы.

— Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев недавно сказал, что уровень нынешнего чемпионата страны — самый низкий за последние несколько лет. Согласны?

— Нет. Может, Алан на эмоциях это сказал. Возможно, его задевает, что не ЦСКА находится на первом месте, а мы. Вы посмотрите, какого высокого уровня футболисты приезжают играть в Россию. Нет, чемпионат у нас достаточно сильный.

— До завершения первой его части осталось уже немного. График у «Локомотива» напряженный. Хватит сил, чтобы уйти на перерыв в лидерах?

— Тот факт, что мы сейчас первые, только добавляет сил. К тому же близость отпуска вызывает положительные эмоции, хочется уйти на перерыв с хорошим настроением. И сил у нас еще вагон и маленькая тележка.

— Вы являетесь выпускником академии «Локомотива». Этот факт привлекает к вам особое внимание со стороны болельщиков. Вы сами чувствуете себя настоящим «железнодорожником»?

— Да, я много лет провел в клубной академии. И это накладывает дополнительную ответственность. Честь клуба для меня — не пустой звук. Знаю, болельщики за мной следят, надеются. И я их не подведу.

— В «Локо» сейчас стараются делать ставку на молодежь и будущее клуба связывают со своими воспитанниками. Это чувствуется?