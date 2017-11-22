Дмитрий Баринов: Готов пахать, чтобы чаще выходить на поле
Футболист «Локомотива» — о недостатке игровой практики, чемпионских амбициях «железнодорожников» в РФПЛ и задачах клуба в Лиге Европы.
Футболист «Локомотива» — о недостатке игровой практики, чемпионских амбициях «железнодорожников» в РФПЛ и задачах клуба в Лиге Европы.
Выпускник академии «Локомотива» Дмитрий Баринов дебютировал в основном составе «железнодорожников» в 18 лет. За два года до этого в составе юношеской сборной России молодой полузащитник стал чемпионом Европы. Уже тогда о нем говорили как об одном из тех, кто в ближайшем будущем может стать ведущим игроком столичного клуба. С тех пор Дмитрий находится в обойме команды, но стабильным игроком основного состава пока не стал. В начале нынешнего сезона он регулярно выходил на поле с первых минут на позиции центрального защитника. Однако в последнее время главный тренер «Локо» Юрий Семин предпочитает держать 21-летнего футболиста в запасе, лишь иногда выпуская его на замену. Однако сам Дмитрий Баринов уверен, что ситуация скоро изменится. Как заявил игрок в интервью «Известиям» в будущем он сможет заиграть не только в основе своего клуба, но и в сборной страны.
— Ваш одноклубник Алексей Миранчук на год старше вас, но уже блистает в сборной России и забивает испанцам. Его
— Наверное, каждый футболист мечтает выступать за сборную своей страны. Я — не исключение. Буду чаще играть за «Локомотив», тогда и тренерский штаб наверняка обратит на меня внимание.
— До чемпионата мира — 2018 осталось чуть больше полугода. Думаете, у вас еще есть шанс попасть в число его участников?
— Я по крайней мере на это надеюсь. И буду делать всё, что от меня зависит, ради достижения этой цели.
— Пока возможностей у вас не так много. В последнее время в матчах за «Локо» вы чаще остаетесь в запасе…
— Откровенно говоря, я не очень доволен нынешним количеством игрового времени. Но если главный тренер считает, что сейчас я не готов выходить на поле с первых минут, то мне остается только еще больше пахать на тренировках и своей работой доказывать, что я достоин места в основе.
— Некоторые футболисты, наоборот, любят и умеют выходить на замену. Вы к ним не относитесь?
— Мне легче начинать игру с первых минут. Если появляешься на поле уже в ходе матча, нужно еще попасть в его темп. Здесь многое зависит от того, больше обороняется твоя команда или атакует. Или игра идет на встречных курсах.
— Юрий Семин вас подбадривает? Мол, давай, Дима, работай и скоро вернешься в основу…
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— Вспомним Лигу Европы. А именно домашний матч с «Шерифом», который «Локомотив» неожиданно для всех проиграл. Что произошло в той игре?
— Мы и сами подобного развития событий никак не ожидали. Вроде и настраивались на эту игру хорошо, к сопернику отнеслись серьезно. Но
— После обидного поражения от «Шерифа» настроиться на игру с ЦСКА в РФПЛ было проще — все хотели реабилитироваться за ту неудачу. Так?
— Да, вышли злые, заведенные. Вы сами видели, какая боевая игра получилась. Поддержка трибун была сумасшедшая. В таких матчах хочется быть на поле, а не на скамейке запасных. Ну да ладно — скоро всё должно наладиться. Не сомневаюсь.
— Лично вам интереснее чемпионат России или Лига Европы?
— Если бы я выходил в Лиге Европы в каждом матче, то, наверное, смог бы ответить на этот вопрос. Но важны оба турнира — матчи очень яркие и эмоциональные и там, и там.
— Что выиграть сложнее и интереснее?
— Конечно, Лигу Европы сложнее. Посмотрите, какие команды сейчас выступают в этом турнире — «Лацио», «Милан», «Арсенал». Это клубы
— Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев недавно сказал, что уровень нынешнего чемпионата страны — самый низкий за последние несколько лет. Согласны?
— Нет. Может, Алан на эмоциях это сказал. Возможно, его задевает, что не ЦСКА находится на первом месте, а мы. Вы посмотрите, какого высокого уровня футболисты приезжают играть в Россию. Нет, чемпионат у нас достаточно сильный.
— До завершения первой его части осталось уже немного. График у «Локомотива» напряженный. Хватит сил, чтобы уйти на перерыв в лидерах?
— Тот факт, что мы сейчас первые, только добавляет сил. К тому же близость отпуска вызывает положительные эмоции, хочется уйти на перерыв с хорошим настроением. И сил у нас еще вагон и маленькая тележка.
— Вы являетесь выпускником академии «Локомотива». Этот факт привлекает к вам особое внимание со стороны болельщиков. Вы сами чувствуете себя настоящим «железнодорожником»?
— Да, я много лет провел в клубной академии. И это накладывает дополнительную ответственность. Честь клуба для меня — не пустой звук. Знаю, болельщики за мной следят, надеются. И я их не подведу.
— В «Локо» сейчас стараются делать ставку на молодежь и будущее клуба связывают со своими воспитанниками. Это чувствуется?
— Что касается тех, кто выходит на поле, — здесь на первую роль выходят другие факторы. Кто лучше готов, тот и играет. И неважно, сколько лет футболисту — 18 или 35. Представьте ситуацию. Вроде бы хочется выпустить молодого игрока, дать ему шанс. Но он не готов. И как его поставить на следующий матч? На три игры поставят и получат три поражения. Потому смотрят не на то, где футболист тренировался в юности и сколько ему лет, а на то, в каком он игровом состоянии. Результат ведь никто не отменял.