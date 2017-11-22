Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Телезритель уличил шоу «Я могу» на «Первом канале» в обмане
«Ген молодости» обнаружили у членов закрытой общины
Путин ответил Земану на его слова: "Вы победили в Сирии"
Глава ДНР объяснил увольнение главы МВД
Семья выигравшей в лотерею 506 млн руб. заявила об угрозах
Текущие события
Футбол. Еврокубки
21.11
Севилья3
Ливерпуль3
Футбол. Еврокубки
21.11
Манчестер Сити1
Фейеноорд0
Футбол. Еврокубки
21.11
Наполи3
Шахтер Д0
Футбол. Еврокубки
21.11
Монако1
РБ Лейпциг4
Футбол. Еврокубки
21.11
АПОЭЛ0
Реал6
Футбол. Еврокубки
21.11
Боруссия Д1
Тоттенхэм Хотспур2
Футбол. Еврокубки
21.11
Спартак М1
Марибор1
Футбол. Еврокубки
21.11
Бешикташ1
Порту1
Футбол. Первый дивизион
13:00
Луч-Энергия
Тюмень
Все события
«Я — алкоголик»: Лолита сделала сообщение - СМИ
CМИ: Игорь Сечин развелся с молодой супругой
На продажу выставлен идеальный Opel «из анекдота»
Lamborghini Urus показал внедорожный характер
«Спартак» упустил победу над «Марибором»
ЦСКА в Москве сыграет с «Бенфикой» в матче Лиги чемпионов
Кейт Миддлтон повторила образ Дианы для приема у королевы
Модель Victoria’s Secret упала на подиуме во время показа
На Южном Урале произошел серьезный радиационный инцидент
Ученые рассказали, почему полезно мыть посуду
«Я не готова к старым домам». Монологи о квартирах в новостройках
Названа стоимость аренды коттеджа на Новый год
Фоторепортажи
32Сколько стоят команды ЧМ-2018
28«Спартак» разгромил «Краснодар» в матче РФПЛ
00:40 (мск), источник: Известия

Дмитрий Баринов: Готов пахать, чтобы чаще выходить на поле

Футболист «Локомотива» — о недостатке игровой практики, чемпионских амбициях «железнодорожников» в РФПЛ и задачах клуба в Лиге Европы.

Источник: РИА "Новости"

Выпускник академии «Локомотива» Дмитрий Баринов дебютировал в основном составе «железнодорожников» в 18 лет. За два года до этого в составе юношеской сборной России молодой полузащитник стал чемпионом Европы. Уже тогда о нем говорили как об одном из тех, кто в ближайшем будущем может стать ведущим игроком столичного клуба. С тех пор Дмитрий находится в обойме команды, но стабильным игроком основного состава пока не стал. В начале нынешнего сезона он регулярно выходил на поле с первых минут на позиции центрального защитника. Однако в последнее время главный тренер «Локо» Юрий Семин предпочитает держать 21-летнего футболиста в запасе, лишь иногда выпуская его на замену. Однако сам Дмитрий Баринов уверен, что ситуация скоро изменится. Как заявил игрок в интервью «Известиям» в будущем он сможет заиграть не только в основе своего клуба, но и в сборной страны.

— Ваш одноклубник Алексей Миранчук на год старше вас, но уже блистает в сборной России и забивает испанцам. Его брат-близнец Антон тоже вызван в национальную команду. Когда вы сможете составить им компанию?

— Наверное, каждый футболист мечтает выступать за сборную своей страны. Я — не исключение. Буду чаще играть за «Локомотив», тогда и тренерский штаб наверняка обратит на меня внимание.

— До чемпионата мира — 2018 осталось чуть больше полугода. Думаете, у вас еще есть шанс попасть в число его участников?

— Я по крайней мере на это надеюсь. И буду делать всё, что от меня зависит, ради достижения этой цели.

— Пока возможностей у вас не так много. В последнее время в матчах за «Локо» вы чаще остаетесь в запасе…

— Откровенно говоря, я не очень доволен нынешним количеством игрового времени. Но если главный тренер считает, что сейчас я не готов выходить на поле с первых минут, то мне остается только еще больше пахать на тренировках и своей работой доказывать, что я достоин места в основе.

— Некоторые футболисты, наоборот, любят и умеют выходить на замену. Вы к ним не относитесь?

— Мне легче начинать игру с первых минут. Если появляешься на поле уже в ходе матча, нужно еще попасть в его темп. Здесь многое зависит от того, больше обороняется твоя команда или атакует. Или игра идет на встречных курсах. Кто-то быстро ловит ритм игры, но мне комфортнее сразу выходить на поле.

— Юрий Семин вас подбадривает? Мол, давай, Дима, работай и скоро вернешься в основу…

— Какого-то повышенного внимания со стороны главного тренера я не замечал. Юрий Павлович ровно относится ко всем футболистам. Может где-то похвалить. Или на ошибки указать. Но чтобы выделять кого-то — такого нет.

— Вспомним Лигу Европы. А именно домашний матч с «Шерифом», который «Локомотив» неожиданно для всех проиграл. Что произошло в той игре?

— Мы и сами подобного развития событий никак не ожидали. Вроде и настраивались на эту игру хорошо, к сопернику отнеслись серьезно. Но где-то не добежали, в некоторых эпизодах проиграли борьбу. Вот и пропустили два мяча. Но, как говорится, это футбол, в нем всякое случается. Нам надо выигрывать два оставшихся матча в группе и выходить в плей-офф.

— После обидного поражения от «Шерифа» настроиться на игру с ЦСКА в РФПЛ было проще — все хотели реабилитироваться за ту неудачу. Так?

— Да, вышли злые, заведенные. Вы сами видели, какая боевая игра получилась. Поддержка трибун была сумасшедшая. В таких матчах хочется быть на поле, а не на скамейке запасных. Ну да ладно — скоро всё должно наладиться. Не сомневаюсь.

— Лично вам интереснее чемпионат России или Лига Европы?

— Если бы я выходил в Лиге Европы в каждом матче, то, наверное, смог бы ответить на этот вопрос. Но важны оба турнира — матчи очень яркие и эмоциональные и там, и там.

— Что выиграть сложнее и интереснее?

— Конечно, Лигу Европы сложнее. Посмотрите, какие команды сейчас выступают в этом турнире — «Лацио», «Милан», «Арсенал». Это клубы топ-уровня. А лучше всего сделать так — выиграть сначала чемпионат России, а затем и Лигу Европы.

— Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев недавно сказал, что уровень нынешнего чемпионата страны — самый низкий за последние несколько лет. Согласны?

— Нет. Может, Алан на эмоциях это сказал. Возможно, его задевает, что не ЦСКА находится на первом месте, а мы. Вы посмотрите, какого высокого уровня футболисты приезжают играть в Россию. Нет, чемпионат у нас достаточно сильный.

— До завершения первой его части осталось уже немного. График у «Локомотива» напряженный. Хватит сил, чтобы уйти на перерыв в лидерах?

— Тот факт, что мы сейчас первые, только добавляет сил. К тому же близость отпуска вызывает положительные эмоции, хочется уйти на перерыв с хорошим настроением. И сил у нас еще вагон и маленькая тележка.

— Вы являетесь выпускником академии «Локомотива». Этот факт привлекает к вам особое внимание со стороны болельщиков. Вы сами чувствуете себя настоящим «железнодорожником»?

— Да, я много лет провел в клубной академии. И это накладывает дополнительную ответственность. Честь клуба для меня — не пустой звук. Знаю, болельщики за мной следят, надеются. И я их не подведу.

— В «Локо» сейчас стараются делать ставку на молодежь и будущее клуба связывают со своими воспитанниками. Это чувствуется?

— Что касается тех, кто выходит на поле, — здесь на первую роль выходят другие факторы. Кто лучше готов, тот и играет. И неважно, сколько лет футболисту — 18 или 35. Представьте ситуацию. Вроде бы хочется выпустить молодого игрока, дать ему шанс. Но он не готов. И как его поставить на следующий матч? На три игры поставят и получат три поражения. Потому смотрят не на то, где футболист тренировался в юности и сколько ему лет, а на то, в каком он игровом состоянии. Результат ведь никто не отменял.

Локомотив М
НовостиМатчиСоставСтатистика
 Дмитрий Баринов: «Готов пахать, чтобы чаще выходить на поле»
Кириленко: «Надеюсь, генменеджером сборной станет Хряпа или Моня»
«Спартак» упустил победу над «Марибором»
ЦСКА в Москве сыграет с «Бенфикой» в матче Лиги чемпионов
Дисквалификация Даниса Зарипова сокращена до 6 месяцев
СКА одержал пятую победу подряд в КХЛ
«Севилья» сыграла вничью с «Ливерпулем» в матче ЛЧ, уступая 0:3
Тренер сборной Австралии ушел в отставку после выхода на ЧМ
«Реал» забил 6 мячей АПОЭЛу и вышел в плей-офф Лиги чемпионов
Спорт-Экспресс
Авто
В США продают старую «Ниву» за 7 600 долларов (фото) На американском сайте Craigslist появилось объявление о продаже отечественного внедорожника Лада «Нива» 1980 года выпуска
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
59-летняя Мишель Пфайффер неузнаваема на съемках: первые фото Для роли в сиквеле фильма «Человек-муравей» актрису заметно «состарили»
Недвижимость
«Я не готова к старым домам». Монологи о квартирах в новостройках
Монако не справляется с количеством миллионеров
Доля однокомнатных квартир в новостройках снизится с 50 до 40%
ВС запретил перепланировку балконов без согласования со всеми жителями дома
Леди
Знаменитые украшения, от которых одни проблемы Несчастья, связанные с этими украшениями, можно списать на смутные времена в истории, психические проблемы их владельцев, а можно поверить и в мистику
Дети
Наталья Водянова показала редкий снимок всех своих детей Пятеро наследников модели позировали для фото вместе с мамой и ее возлюбленным, Антуаном Арно.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь