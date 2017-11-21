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19:50 (мск), источник: ТАСС

Мутко: Погодные условия необходимо учитывать при составлении календаря РФПЛ

МОСКВА, 21 ноября. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) должна учитывать погодные условия в разные месяцы при составлении календаря на сезон. Об этом ТАСС заявил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

Источник: ИТАР-ТАСС

18 ноября в Хабаровске состоялся матч чемпионата России между «СКА-Хабаровском» и ЦСКА. Игра прошла при температуре минус 16 градусов. После этого «Локомотив», которому играть в Хабаровске 27 ноября, попросил перенести встречу на нейтральное поле из-за слишком низкой температуры.

«Лига проводит чемпионат России по футболу, ей делегированы полномочия, она утверждает календарь и расписание матчей со всеми клубами, она инициировала переход на эту систему ["осень-весна"]. Но когда приходит мороз, у нас постоянно возникают дискуссии. Есть регламент, в нем прописаны соответствующие нормы, если температура ниже минус 15 градусов, то такой матч можно не проводить, либо принимать решение должен судья, либо смотрите в календарь и на прогнозы, когда составляете расписание», — сказал Мутко.

«Я считаю, что в футбол надо играть в хороших и приемлемых условиях, в интересах футболистов и болельщиков. Но мы северная страна, пытаемся растянуть календарь, а он составлен жестко, потому что половина недели забирается еврокубками, вторник, среда и четверг. Сложно планировать, потому будни в лучшие месяцы забраны еврокубками. У нас остаются пятница, суббота, воскресенье и понедельник», — отметил вице-премьер.

По его словам, переломы футболистов ЦСКА Алексея Березуцкого и Георги Миланова не связаны с холодной погодой в Хабаровске. «Морозы, конечно, влияют на здоровье футболистов, но клуб объяснил, что это механические травмы», — сказал Мутко.

Последний тур чемпионата России в текущем году пройдет с 8 по 11 декабря. 4 марта команды возобновят турнир.

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