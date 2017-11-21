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19:21 (мск), источник: ТАСС

Пресс-служба «Локомотива»: Ари отправится в Бразилию в декабре с началом отпуска

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Бразильский нападающий «Локомотива» Ари отправится в Бразилию в декабре, когда у него начнется отпуск. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе московского футбольного клуба.

Источник: ИТАР-ТАСС

Ранее Ари заявил, что в этом году уже не сыграет и скоро уедет в Бразилию продолжать восстановительные тренировки.

«Ари успешно восстанавливается после операции в Москве, даже подключился к общей группе. Впрочем, его участие в ближайших матчах не планируется. Что касается слов Ари об отъезде в Бразилию, то это случится в декабре, с началом отпуска», — сказали в пресс-службе «Локомотива».

31-летний Ари получил травму передней крестообразной связки правого колена в матче второго тура чемпионата России с ЦСКА (3:1), который состоялся 21 июля.

Ари выступает в России семь лет — с 2010 по 2013 год он играл за «Спартак», после чего перешел в «Краснодар». За российские клубы в различных турнирах форвард провел 239 матчей и забил 70 голов.

«Локомотив» завершит первую часть сезона 11 декабря в Санкт-Петербурге — матчем 20-го тура чемпионата России против «Тосно».

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