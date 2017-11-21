Судья Мешков назначен на матч РФПЛ «Спартак» — «Зенит»
ТАСС, 21 ноября. Арбитр Виталий Мешков из Дмитрова будет главным судьей матча 18-го тура чемпионата России по футболу между московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом». Об этом сообщает
ТАСС, 21 ноября. Арбитр Виталий Мешков из Дмитрова будет главным судьей матча 18-го тура чемпионата России по футболу между московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом». Об этом сообщает
Встреча пройдет 27 ноября в Москве.
«Спартак» находится на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 28 очков. «Зенит» расположился на второй строчке (33).
Матч «Амкар» — «Динамо» рассудит Артем Чистяков из Азова, «Тосно» — «Арсенал» — Алексей Николаев (Москва), «Ахмат» — «Уфа» — Алексей Еськов (Москва), «Урал» — «Краснодар» — Владимир Москалев (Воронеж), «Рубин» — ЦСКА — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону), «Ростов» — «Анжи» — Михаил Вилков (Нижний Новгород), «СКА-Хабаровск» — «Локомотив» — Роман Галимов (Улан-Удэ).