Судья Мешков назначен на матч РФПЛ «Спартак» — «Зенит»

ТАСС, 21 ноября. Арбитр Виталий Мешков из Дмитрова будет главным судьей матча 18-го тура чемпионата России по футболу между московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом». Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.