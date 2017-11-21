Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Первый канал» снял с эфира «Крылья империи»: реакция создателей
Поможет ли фейсбилдинг остаться молодой
Уволенный глава МВД заявил о арестах в высших эшелонах власти ЛНР
«Я не готова к старым домам». Монологи о квартирах в новостройках
Что заставляет тебя следить за бывшим в соцсетях
Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:00
Спартак М
Марибор
Футбол. Еврокубки
20:00
Бешикташ
Порту
Футбол. Еврокубки
22:45
Севилья
Ливерпуль
Футбол. Еврокубки
22:45
Манчестер Сити
Фейеноорд
Футбол. Еврокубки
22:45
Наполи
Шахтер Д
Футбол. Еврокубки
22:45
Монако
РБ Лейпциг
Футбол. Еврокубки
22:45
АПОЭЛ
Реал
Футбол. Еврокубки
22:45
Боруссия Д
Тоттенхэм Хотспур
Все события
"Секунда от смерти": как В. Буре боролся за жизнь после инсульта
СМИ: снимок Бузовой у церкви возмутил Рунет
Еще один регион России получил новый код
В России разработали новое поколение «инвалидок»
Назначена бригада арбитров на матч РФПЛ «Спартак» — «Зенит»
Манчини уходит из «Зенита» в сборную Италии. Это реально?
Полина Гагарина снялась лысой для обложки глянца
Что заставляет тебя следить за бывшим в соцсетях
Поможет ли фейсбилдинг остаться молодой
Мужчина избежал казни из-за того, что медики не попали ему в вену
Сколько квадратных метров можно купить за $1 млн в Москве
Монако не справляется с количеством миллионеров
Фоторепортажи
28«Спартак» разгромил «Краснодар» в матче РФПЛ
18Швед «Химки» не спас
18:52 (мск), источник: ТАСС

Судья Мешков назначен на матч РФПЛ «Спартак» — «Зенит»

ТАСС, 21 ноября. Арбитр Виталий Мешков из Дмитрова будет главным судьей матча 18-го тура чемпионата России по футболу между московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом». Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Источник: ИТАР-ТАСС

Встреча пройдет 27 ноября в Москве.

«Спартак» находится на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 28 очков. «Зенит» расположился на второй строчке (33).

Ассистентами Мешкова будут Николай Богач (Люберцы) и Арам Петросян (Бронницы), резервным судьей — Алексей Еськов (Москва).

Матч «Амкар» — «Динамо» рассудит Артем Чистяков из Азова, «Тосно» — «Арсенал» — Алексей Николаев (Москва), «Ахмат» — «Уфа» — Алексей Еськов (Москва), «Урал» — «Краснодар» — Владимир Москалев (Воронеж), «Рубин» — ЦСКА — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону), «Ростов» — «Анжи» — Михаил Вилков (Нижний Новгород), «СКА-Хабаровск» — «Локомотив» — Роман Галимов (Улан-Удэ).

Спартак М
НовостиМатчиСоставСтатистика
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
 Полиция открыла расследование в отношении Шараповой по делу о мошенничестве
Манчини может досрочно уйти из "Зенита"
Кокорин возглавил медиарейтинг футболистов сборной в октябре
Без Старых, но с Логиновым. Кто начнет биатлонный сезон?
Манчини уходит из «Зенита» в сборную Италии. Это реально?
«Милан» может быть исключен из еврокубков за несоблюдение FFP
Стал известен стартовый состав «Спартака» на матч с «Марибором»
Сейв Бобровского признан лучшим моментом игры россиян в НХЛ
Новости
Авто
В США продают старую «Ниву» за 7 600 долларов (фото) На американском сайте Craigslist появилось объявление о продаже отечественного внедорожника Лада «Нива» 1980 года выпуска
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
59-летняя Мишель Пфайффер неузнаваема на съемках: первые фото Для роли в сиквеле фильма «Человек-муравей» актрису заметно «состарили»
Недвижимость
«Я не готова к старым домам». Монологи о квартирах в новостройках
Монако не справляется с количеством миллионеров
Доля однокомнатных квартир в новостройках снизится с 50 до 40%
ВС запретил перепланировку балконов без согласования со всеми жителями дома
Леди
Знаменитые украшения, от которых одни проблемы Несчастья, связанные с этими украшениями, можно списать на смутные времена в истории, психические проблемы их владельцев, а можно поверить и в мистику
Дети
Наталья Водянова показала редкий снимок всех своих детей Пятеро наследников модели позировали для фото вместе с мамой и ее возлюбленным, Антуаном Арно.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь