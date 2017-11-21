«Вернблум в атаке лучше Златана в опорной зоне»

Источник: Спорт-Экспресс

— Такое уже бывало — Вернблум играл в нападении?

— Да, очень давно, примерно в 2007 году, когда он играл за «Гетеборг». Тогда Вернблум был совсем молодой и часто проигрывал борьбу в центре полузащиты, поэтому тренер решил перевести его в нападение.

— Забивал?

— Он вообще был очень результативен в «Гетеборге», даже когда играл в середине поля. В атаку Понтуса ставили нечасто, но несколько матчей он там провел.

— Если Вернблум забивал, почему нельзя было всегда использовать его в нападении?

— Вернблума отличает верный выбор позиции и способность оторвать сопернику ноги, не получив при этом желтой карточки. А еще у него бешеный характер, а форвард должен быть хладнокровным. У Вернблума есть качества для игры в нападении, но он приносит больше пользы в опорной зоне. Поэтому я очень удивился, когда увидел расстановку последних матчей ЦСКА. Сначала подумал, что это ошибка.

— А вы знаете причину, по которой Вернблум внезапно стал форвардом?

— Я слышал, что у ЦСКА много травмированных.

— Не совсем так. Просто нападающие очень мало забивают.

— Серьезно? Тогда очень необычное решение тренера. Вернблум играл на острие десять лет назад, он не практиковал игру в нападении ни в АЗ, ни в сборной Швеции. Удивительно, как тренер ЦСКА раскрыл в нем атакующие качества.

— Вернблум завершил карьеру в сборной, но он все еще хорош для нее?

— Думаю, что да — в нашей команде есть проблемы с опорной зоной, и Вернблум точно находился бы в обойме. После победы над Италией в Швеции обсуждали возможность его возвращения в команду, как и Ибрагимовича.

— А кто вам нужнее — Златан или Вернблум?

— На мой взгляд, с линией нападения все в порядке, а середина поля нуждается в укреплении. Поэтому в сборной Вернблум, даже если вернется, будет играть на привычной позиции. Если тренер Янне Андерссон позовет обратно Понтуса и Златана, они вряд ли скажут «нет».

— Кто сильнее — Вернблум в нападении или Ибрагимович в опорной зоне?

— Второе я даже не представляю, поэтому однозначно первый вариант. Но Златану уже много лет, и он мог бы выступать в оттяжке — скажем в центре полузащиты в схеме 4−4−2, которую обычно использует сборная Швеции.

— Ибрагимович в этом году впервые за десять лет не получил приз лучшему футболисту Швеции. Удивлены?

— Златан и не заслуживал этой награды — он пропустил полгода из-за травмы, а за сборную вообще не играл. Поэтому было очевидно, что выберут футболиста из национальной команды, которая обыграла Италию. Но Гранквист — это очень странно. Моя Твиттер-лента была забита недоумениями и гневными сообщениями.

— Кто заслуживал больше?

— Конечно, Форсберг! На сегодня он лучший игрок Швеции. Весной он почти в каждом матче за «РБ Лейпциг» делал голевую передачу, побил рекорд бундеслиги, вывел команду в Лигу чемпионов и был признан лучшим игроком первого стыкового матча с Италией.

— А команда Гранквиста в премьер-лиге пропустила 20 мячей.