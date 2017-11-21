Гилерме вернется в общую группу «Локомотива» в январе

Источник: РИА "Новости"

Гилерме получил травму 2 ноября в домашнем матче группового этапа Лиги Европы с молдавским «Шерифом» (1:2) и с тех пор не выходил на поле. «Гилерме получил травму сухожилия четырехглавой мышцы бедра. Возвращение в общую группу состоится на январском сборе», — говорится в сообщении пресс-службы.

Возвращение к тренировкам хорватского защитника Ведрана Чорлуки, травмировавшегося 22 апреля во встрече 24-го тура чемпионата России — 2016/17 с пермским «Амкаром» (3:3), возможно уже в этом году, при этом отмечается, что окончательное решение будет принято тренерским штабом. «Не исключено, что возвращение в общую группу состоится в январе», — говорится в сообщении. Польский полузащитник Мацей Рыбусь пропустит около двух недель из-за травмы полусухожильной мышцы, полученной в игре 17-го тура национального первенства с махачкалинским «Анжи» (1:0), прошедшей 19 ноября.

Сербский защитник Неманья Пейчинович, пропустивший матч с «Анжи» «из-за незначительных проблем с коленным суставом», может сыграть в матче Лиги Европы с датским «Копенгагеном», который пройдет 23 ноября. Также сможет сыграть и португальский нападающий Эдер, получивший травму в матче с «Марибором» 2 ноября. Российский нападающий Аршак Корян должен вернуться в общую группу в ближайшее время.