Манчини уходит из «Зенита» в сборную Италии. Насколько это реально?
Предпосылки и реальные основания есть, но
Предпосылки и реальные основания есть, но
Манчини в сборной Италии — почему это вообще обсуждается?
Сначала факты: сборной Италии нужен новый главный тренер — неоспоримо, потому что Джампьеро Вентура, проваливший стыки со Швецией, ушел. Сначала вроде бы не собирался, но
У Италии есть время на выбор: сборная теперь готовится только к Лиге Наций и отбору на Евро-2020, то есть важные матчи пройдут не раньше сентября. Весной предстоят товарищеские, как и всем — но их можно будет сделать максимально экспериментальными.
Хотел бы возглавить сборную Италии до того, как мне исполнится 70 лет
Глава итальянского футбола Карло Тавеккио назвал пятерых кандидатов, которых федерация рассматривает: Роберто Манчини в этом
Как на все это реагирует сам Манчини?
Накануне стыковых матчей Роберто Манчини, конечно же, прогнозировал, что сборная Италии выйдет на чемпионат мира. Тогда бы никаких разговоров о смене тренера точно не было до осени. «Возглавить сборную в будущем — мечта каждого итальянского тренера. Это честь и предмет для гордости. Я был бы готов к этому», — сказал Манчини в интервью Football Italia, но будущее и реальная необходимость приблизились гораздо быстрее.
«Не каждому удается стать тренером сборной Италии. Если есть такой шанс, надо им воспользоваться», — цитата от Манчини прозвучала год назад.
«Хотел бы возглавить сборную Италии до того, как мне исполнится 70 лет», — добавил Роберто в другом интервью в начале ноября на итальянском. Реальный вариант есть уже сейчас, Манчини только 52 года.
— Когда случаются столь громкие поражения, подобные новости в прессе — нормальное явление. Все сетуют на прежнего тренера, потом его отправляют в отставку и тут же начинают оглашать список кандидатов. Ничего удивительного, что я в него тоже попал. Там все люди с опытом работы и побед в чемпионатах разных стран, — так Манчини отреагировал уже на лист претендентов в эфире «Матч ТВ». — Но хочу вас заверить, что я сейчас в «Зените» и моя главная цель — выиграть чемпионат России.
Что про смену работы Манчини думают в «Зените»?
Клуб спокоен.
— Безусловно, мы слышали слова президента итальянской федерации, но, насколько мне известно, Манчини планирует доработать контракт с «Зенитом» до конца. Данная ситуация клуб не беспокоит, — сказал Фурсенко ТАССу.
Когда выберут нового главного тренера сборной Италии?
Пока неясно, потому что ситуация резко изменилась. Карло Тавеккио, который объявлял список кандидатов,
Теперь итальянцам, как предполагают местные журналисты, понадобится не меньше трех месяцев на выбор нового главы футбола. И только потом утвержденный президент начнет целенаправленную работу по приглашению главного тренера в сборную.
В Италии считают главным претендентом Карло Анчелотти.