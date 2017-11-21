Мороз не помеха: матч СКА и «Локомотива» всё-таки пройдёт в Хабаровске

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что московский клуб уже официально обращался к СКА с просьбой перенести встречу на одну из резервных арен на юге страны, однако клуб из дальневосточной столицы положительного ответа не дал. Ранее синоптики прогнозировали, что в день матча в дальневосточной столице будет 20-градусный мороз. Узнав об этом, главный тренер московской команды Юрий Сёмин заявил, что игру лучше перенести на другое поле — в Сочи или Махачкалу. Наставник «СКА-Хабаровска» Алексей Поддубский, в свою очередь, сказал, что в переносе нет смысла, раз чемпионат рассчитан на осень-весну.