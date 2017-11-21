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10:58 (мск), источник: Восток Медиа

Мороз не помеха: матч СКА и «Локомотива» всё-таки пройдёт в Хабаровске

Решение о месте проведения встречи приняла российская футбольная Премьер-лига.

Матч между «СКА-Хабаровском» и московским «Локомотивом» состоится 27 ноября в дальневосточной столице. Российская футбольная Премьер-лига решила, что мороз не помешает игре.

По прогнозам синоптиков в день матча в Хабаровске температура воздуха составит −12… −10 градусов. Как сообщает пресс-служба лиги, это не превышает установленной нормы. В случае форс-мажора окончательное решение о проведении встречи примет судья.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что московский клуб уже официально обращался к СКА с просьбой перенести встречу на одну из резервных арен на юге страны, однако клуб из дальневосточной столицы положительного ответа не дал. Ранее синоптики прогнозировали, что в день матча в дальневосточной столице будет 20-градусный мороз. Узнав об этом, главный тренер московской команды Юрий Сёмин заявил, что игру лучше перенести на другое поле — в Сочи или Махачкалу. Наставник «СКА-Хабаровска» Алексей Поддубский, в свою очередь, сказал, что в переносе нет смысла, раз чемпионат рассчитан на осень-весну.

Против проведения матча 18-го тура чемпионата России в дальневосточной столице между «СКА-Хабаровском» и московским «Локомотивом» выступил глава Общероссийского профессионального союза футболистов Александр Зотов. По его мнению, в сильный мороз игроки рискуют получить травмы.

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