РФПЛ: Прогноз температуры на день матча «СКА-Хабаровск» — «Локомотив» не превышает нормы

Источник: РИА "Новости"

В пятницу «Локомотив» официально обратился к хабаровскому клубу с просьбой перенести встречу команд, которая должна пройти в Хабаровске 27 ноября. «СКА- Хабаровск» ответил отказом. Согласно прогнозам синоптиков, в день игры в городе ожидается около 20 градусов мороза. Как ранее сообщил руководитель департамента по связям с общественностью «Локомотива» Андрей Бодров, железнодорожники готовы сыграть в Москве, Сочи (резервный стадион «Локомотива»), Махачкале (резервный стадион хабаровчан), а также обсудить иные варианты.

«РФПЛ внимательно следит за погодой в Хабаровске и готовностью арены к проведению матча. По данным отечественных и зарубежных метеорологических сайтов на время игры ожидается температура от минус 10 до минус 12 градусов по Цельсию. В случае форс-мажорных обстоятельств окончательное решение о проведении матча примет судья», — сказано в заявлении РФПЛ.