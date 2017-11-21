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09:43 (мск), источник: ТАСС

РФПЛ: Прогноз температуры на день матча «СКА-Хабаровск» — «Локомотив» не превышает нормы

ТАСС, 21 ноября. Температура в Хабаровске в день матча 18-го тура чемпионата России по футболу между «СКА-Хабаровском» и московским «Локомотивом» не будет превышать норму согласно прогнозу погоды. Об этом сообщает пресс-служба Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

Источник: РИА "Новости"

В пятницу «Локомотив» официально обратился к хабаровскому клубу с просьбой перенести встречу команд, которая должна пройти в Хабаровске 27 ноября. «СКА- Хабаровск» ответил отказом. Согласно прогнозам синоптиков, в день игры в городе ожидается около 20 градусов мороза. Как ранее сообщил руководитель департамента по связям с общественностью «Локомотива» Андрей Бодров, железнодорожники готовы сыграть в Москве, Сочи (резервный стадион «Локомотива»), Махачкале (резервный стадион хабаровчан), а также обсудить иные варианты.

Футбол
Премьер-лига 2017/2018
Тур 18, 27.11.2017, 12:00
СКА-Хабаровск
-Локомотив М-

«РФПЛ внимательно следит за погодой в Хабаровске и готовностью арены к проведению матча. По данным отечественных и зарубежных метеорологических сайтов на время игры ожидается температура от минус 10 до минус 12 градусов по Цельсию. В случае форс-мажорных обстоятельств окончательное решение о проведении матча примет судья», — сказано в заявлении РФПЛ.

В субботу в Хабаровске прошел матч «СКА-Хабаровск» — ЦСКА (2:4) при температуре минус 17 градусов. Защитник ЦСКА Алексей Березуцкий и полузащитник армейцев Георги Миланов получили переломы.

СКА-Хабаровск
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