Футболисты «Ахмата» Мохаммади и Гиголаев тренировались в понедельник в общей группе

Иранский защитник Мохаммади получил повреждение 30 сентября во время матча 12-го тура чемпионата России с «Тосно», ему была сделана операция на левом плечевом суставе. Он в текущем сезоне провел 11 матчей в РФПЛ. Гиголаев (3) не играл в чемпионате России с конца июля.