Футболисты «Ахмата» Мохаммади и Гиголаев тренировались в понедельник в общей группе
МОСКВА, 21 ноя —
МОСКВА, 21 ноя —
Иранский защитник Мохаммади получил повреждение 30 сентября во время матча 12-го тура чемпионата России с «Тосно», ему была сделана операция на левом плечевом суставе. Он в текущем сезоне провел 11 матчей в РФПЛ. Гиголаев (3) не играл в чемпионате России с конца июля.
«В общей группе тренировались Милад Мохаммади и Роланд Гиголаев. Иранец, восстанавливающийся после операции на плече и лечения, вероятнее всего, будет готовится к матчу очередного тура», — говорится в сообщении.
«Ахмат» (22 очка), занимающий девятое место в турнирной таблице