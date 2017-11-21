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08:05 (мск), источник: Р-Спорт

Футболисты «Ахмата» Мохаммади и Гиголаев тренировались в понедельник в общей группе

МОСКВА, 21 ноя — Р-Спорт. Защитник Милад Мохаммади и полузащитник Роланд Гиголаев из грозненского «Ахмата» занимались в общей группе на тренировке в понедельник после матча 17-го тура чемпионата России по футболу с «Динамо», сообщается на официальном сайте чеченской команды.

Источник: РИА "Новости"

Иранский защитник Мохаммади получил повреждение 30 сентября во время матча 12-го тура чемпионата России с «Тосно», ему была сделана операция на левом плечевом суставе. Он в текущем сезоне провел 11 матчей в РФПЛ. Гиголаев (3) не играл в чемпионате России с конца июля.

«В общей группе тренировались Милад Мохаммади и Роланд Гиголаев. Иранец, восстанавливающийся после операции на плече и лечения, вероятнее всего, будет готовится к матчу очередного тура», — говорится в сообщении.

«Ахмат» (22 очка), занимающий девятое место в турнирной таблице премьер-лиги, примет «Уфу» (24 очка, 6-е место) 25 ноября.

Ахмат
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