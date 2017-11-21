«Локомотив» продлит контракт с Джефферсоном Фарфаном 

Источник: Известия

В нынешнем сезоне московский «Локомотив» является претендентом на самые высокие места в чемпионате России. По итогам 16 туров красно-зеленые лидируют в таблице РФПЛ. Одним из творцов этого успеха по праву можно назвать 33-летнего полузащитника Джефферсона Фарфана, который принес немало очков в копилку команды. Однако контракт перуанского игрока с «железнодорожниками» истекает уже в июне 2018 года. По информации «Известий», руководство клуба намерено сохранить одного из своих лидеров, заключив с ним новый договор.

— Изначально переход Фарфана в «Локомотив» был риском, — рассказал «Известиям» источник, знакомый с ситуацией в клубе. — Было непонятно, сможет ли возрастной футболист набрать оптимальную форму и соответствовать требованиям команды после столь долгой игровой паузы. Поэтому с ним был подписан краткосрочный контракт. Однако полузащитник превзошел ожидания руководства и тренерского штаба «железнодорожников» и в кратчайшие сроки стал одним из лидеров команды, приносящим ей пользу практически в каждом матче. Сейчас московский клуб заинтересован в пролонгации соглашения с Фарфаном. Сам футболист также хотел бы продолжить выступать за «Локо», поэтому вероятность продления контракта очень высока.

Еще один источник «Известий» в клубе отметил, что в «Локомотиве» не исключают вариант, при котором после продления договора футболист может быть продан в другую команду.

— Если Фарфан продлит контракт, это не будет означать, что он не покинет команду, — отметил собеседник «Известий». — Если по Джефферсону поступит достойное предложение, перуанца могут продать сразу же после заключения нового договора. С учетом того что интерес к полузащитнику имелся уже прошлым летом, такой вариант исключать нельзя. Тем более игрок проводит сезон на довольно высоком уровне.

Официально комментировать эту информацию в «Локомотиве» отказались, сославшись на недопустимость разглашения подробностей трансферной деятельности клуба. Однако известный российский тренер Ринат Билялетдинов, долгое время работавший в структуре «Локомотива», назвал решение красно-зеленых продлить контракт с Джефферсоном Фарфаном правильным.

— Фарфан и «Локомотив» нашли друг друга, — заявил «Известиям» Ринат Билялетдинов. — У них взаимовыгодное сотрудничество, и я думаю, что обе стороны должны быть им довольны. Не вижу причин, чтобы совместная работа не продолжилась. Фарфан — это не актив на перспективу, а игрок, который обеспечивает результат здесь и сейчас. Пока он играет на таком уровне, его нужно сохранять. Терять подобного игрока сейчас, когда клуб так уверенно идет в турнире, нет никакой необходимости.

Джефферсон Фарфан родился в 1984 году в Перу. Заниматься футболом начал в академии «Депортиво Мунисипаль», где провел пять лет. В 1998-м перуанца приобрел столичный клуб «Альянса Лима». Спустя два года нападающий дебютировал в главной команде и быстро стал одним из основных игроков «Депортиво».

В 2004-м Джефферсон Фарфан перебрался в Европу. Молодой футболист приглянулся Гусу Хиддинку, который в то время тренировал ПСВ. Его приход совпал с началом эпохи доминирования красно-белых в чемпионате Голландии. За четыре сезона перуанец забил 67 голов в 170 матчах, а ПСВ четырежды занимал первое место в лиге и выиграл Кубок страны. Кроме того, в сезоне-2004/05 эйндховенский клуб дошел до полуфинала Лиги чемпионов.

В октябре 2008-го Джефферсон Фарфан перешел в «Шальке» и сразу стал лидером немецкой команды. Вместе с ней он завоевал Кубок и Суперкубок Германии, занимал второе и дважды третье места в бундеслиге, а также вышел в полуфинал Лиги чемпионов в сезоне-2010/11.

С 2015 года футболист выступал за «Аль-Джазиру» из ОАЭ, с которой выиграл Кубок президента.

В «Локомотив» перуанец перебрался зимой 2017-го в статусе свободного агента. В прошлом сезоне игрок внес свой вклад в завоевание «железнодорожниками» Кубка России. В нынешнем розыгрыше чемпионата перуанец также является одним из самых результативных игроков команды. В его активе — четыре гола и столько же голевых передач. Всего за столичный клуб Джефферсон успел провести на поле 25 матчей, забить шесть мячей и отдать пять голевых передач.