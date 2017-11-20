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18:18 (мск), источник: Р-Спорт

Манчини планирует доработать как минимум до конца контракта в «Зените»

С. -ПЕТЕРБУРГ, 20 ноя — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» итальянец Роберто Манчини намерен отработать как минимум до конца контракта с «сине-бело-голубыми», заявил представитель клубной пресс-службы.

Источник: РИА "Новости"

Ранее итальянские СМИ сообщили, что возглавляющий «Зенит» Манчини является одним из кандидатов на пост главного тренера сборной Италии, который стал вакантным после увольнения Джанпьеро Вентуры.

«В данный момент Манчини сконцентрирован исключительно на работе с “Зенитом” и планирует доработать как минимум до конца контракта», — заявил «Р-Спорт» представитель пресс-службы «сине-бело-голубых».

Роберто Манчини возглавил «Зенит» летом, подписав контракт с российским клубом до 30 июня 2020 года. На протяжении тренерской карьеры 52-летний итальянец, который ни разу не возглавлял национальные сборные, работал с итальянскими «Лацио», «Фиорентиной», «Интером», английским «Манчестер Сити» и турецким «Галатасараем».

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