Самые красивые спортсменки, которым предстоит выходить на трассы, склоны и катки этой зимой
Манчини планирует доработать как минимум до конца контракта в «Зените»
С. -ПЕТЕРБУРГ, 20 ноя —
С. -ПЕТЕРБУРГ, 20 ноя —
Ранее итальянские СМИ сообщили, что возглавляющий «Зенит» Манчини является одним из кандидатов на пост главного тренера сборной Италии, который стал вакантным после увольнения Джанпьеро Вентуры.
Роберто Манчини возглавил «Зенит» летом, подписав контракт с российским клубом до 30 июня 2020 года. На протяжении тренерской карьеры 52-летний итальянец, который ни разу не возглавлял национальные сборные, работал с итальянскими «Лацио», «Фиорентиной», «Интером», английским «Манчестер Сити» и турецким «Галатасараем».