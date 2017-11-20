Манчини планирует доработать как минимум до конца контракта в «Зените»

Источник: РИА "Новости"

Ранее итальянские СМИ сообщили, что возглавляющий «Зенит» Манчини является одним из кандидатов на пост главного тренера сборной Италии, который стал вакантным после увольнения Джанпьеро Вентуры.

«В данный момент Манчини сконцентрирован исключительно на работе с “Зенитом” и планирует доработать как минимум до конца контракта», — заявил «Р-Спорт» представитель пресс-службы «сине-бело-голубых».