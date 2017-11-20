Болельщики ФК «Зенит» получили максимальную гостевую квоту на матч со «Спартаком»

Источник: РИА "Новости"

Встреча «Спартак» — «Зенит» пройдет в Москве в понедельник, 27 ноября. Как сообщается, «Спартак» предоставил поклонникам «Зенита» 4221 место, что является примерно 10% от общей вместимости стадиона «красно-белых» в Тушино. Стоимость одного билета составит 1500 рублей.

Продажа билетов болельщикам «Зенита» будет осуществляться с 20 по 25 ноября и будет проходить в несколько этапов. С 20 по 22 ноября билеты смогут приобрести только владельцы сезонных абонементов на домашние матчи «Зенита», а с 23 ноября откроется свободная продажа, которая завершится 25-го в 20:00.

Болельщики петербургской команды должны забронировать билет на официальном сайте клуба, а после выкупить его в клиентском офисе. При выкупе брони будет необходимо предъявить бланк со штрихкодом, а также оригинал паспорта или абонемента.