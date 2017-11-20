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17:38 (мск), источник: Р-Спорт

Болельщики ФК «Зенит» получили максимальную гостевую квоту на матч со «Спартаком»

МОСКВА, 20 ноя — Р-Спорт. Болельщики «Зенита» имеют возможность выкупить максимальную гостевую квоту билетов на выездной матч 18-го тура чемпионата России по футболу против московского «Спартака», сообщается на официальном сайте санкт-петербургского клуба.

Источник: РИА "Новости"

Встреча «Спартак» — «Зенит» пройдет в Москве в понедельник, 27 ноября. Как сообщается, «Спартак» предоставил поклонникам «Зенита» 4221 место, что является примерно 10% от общей вместимости стадиона «красно-белых» в Тушино. Стоимость одного билета составит 1500 рублей.

Футбол
Премьер-лига 2017/2018
Тур 18, 27.11.2017, 19:30
Спартак М
-Зенит-

Продажа билетов болельщикам «Зенита» будет осуществляться с 20 по 25 ноября и будет проходить в несколько этапов. С 20 по 22 ноября билеты смогут приобрести только владельцы сезонных абонементов на домашние матчи «Зенита», а с 23 ноября откроется свободная продажа, которая завершится 25-го в 20:00.

Болельщики петербургской команды должны забронировать билет на официальном сайте клуба, а после выкупить его в клиентском офисе. При выкупе брони будет необходимо предъявить бланк со штрихкодом, а также оригинал паспорта или абонемента.

При этом, как отмечается, в день игры у входа на гостевой сектор стадиона «Спартака» будет проходить сверка фамилии, указанной в билете с документами владельца. В случае если данные не совпадут, болельщик не будет допущен до игры, передача именных билетов другим болельщикам запрещена.

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