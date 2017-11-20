Агент: Предложение «Зенита» Джикию совсем не интересовало

«Продление контракта с Джикией — это высокопрофессиональный шаг руководства “Спартака”. Хочу выразить благодарность, что клуб выполнил договорённости, достигнутые при подписании договора год назад. Обсудили тогда, что если Георгий будет расти, то это отразится и на его контракте.



Было ли предложение от “Зенита”? Это не имеет значения, Георгия это совсем не интересовало. Он сердцем выбрал “Спартак” и хочет защищать красно-белые цвета. Для Джикии важно, что к нему относятся как к важному члену команды, он гордится этим», — сказал Шпинёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.