Агент Мусы сообщил, что возвращение футболиста в ЦСКА маловероятно

Перед товарищеским матчем между сборными Аргентины и Нигерии (2:4) Муса заявил журналистам, что хотел бы вернуться в российский ЦСКА, за который выступал с 2012 по 2016 год, проведя за московскую команду 157 матчей и забив 56 мячей. Летом 2016 года он перешел в «Лестер», но не сумел закрепиться в основном составе команды. Cумма трансфера составила €19,5 млн.

«Думаю, что переход Мусы в ЦСКА в ближайшее трансферное окно маловероятен. Знаю о словах Ахмеда перед матчем со сборной Аргентины, но игрок хочет проявить себя в Англии, тем более российский клуб не выходил на нас с предложениями покупки или аренды», — сказал Харрис.