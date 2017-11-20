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16:12 (мск), источник: ТАСС

Агент Мусы сообщил, что возвращение футболиста в ЦСКА маловероятно

МОСКВА, 20 ноября. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Возвращение нигерийского нападающего английского «Лестера» Ахмеда Мусы в московский ЦСКА маловероятно. Об этом ТАСС сообщил агент 25-летнего нападающего Тони Харрис.

Перед товарищеским матчем между сборными Аргентины и Нигерии (2:4) Муса заявил журналистам, что хотел бы вернуться в российский ЦСКА, за который выступал с 2012 по 2016 год, проведя за московскую команду 157 матчей и забив 56 мячей. Летом 2016 года он перешел в «Лестер», но не сумел закрепиться в основном составе команды. Cумма трансфера составила €19,5 млн.

«Думаю, что переход Мусы в ЦСКА в ближайшее трансферное окно маловероятен. Знаю о словах Ахмеда перед матчем со сборной Аргентины, но игрок хочет проявить себя в Англии, тем более российский клуб не выходил на нас с предложениями покупки или аренды», — сказал Харрис.

В текущем сезоне Муса провел за «Лестер» один матч во всех турнирах и забил один гол.

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