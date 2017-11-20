Бердыев — не Бесков, ЦСКА — не нытики

Источник: Спорт-Экспресс

1. Курбан БЕРДЫЕВ, главный тренер «Рубина»

АРСЕНАЛ — РУБИН — 0:0

«Главное, ребята знают, как надо играть. Качество придет. Все поэтапно. Бесков выстраивал команду год. Я не Бесков, поэтому нужно больше времени».

2. Олег ФЛЕГОНТОВ, генеральный директор «СКА-Хабаровск»

СКА-ХАБАРОВСК — ЦСКА — 2:4

«Я специально рядом с вип-ложей повесил термометр, после первого тайма на нем было “-13”. Не вижу никакой трагедии. Во всяком случае, не слышал ни одного сетования со стороны коллег из ЦСКА. Настоящие профессиональные люди: прилетели, сыграли… Все четко, не стонали, не ныли».

3. Игорь ШАЛИМОВ, главный тренер «Краснодара»

КРАСНОДАР — СПАРТАК — 1:4

«Топ-клубы премьер-лиги, наверное, кроме “Зенита”, садятся на свою половину, отдают инициативу. Тот же “Спартак” в позиционной атаке не так силен. Но у нас не тот менталитет, чтобы садиться на свою половину. Мы к этому не готовы. Тут важен первый гол. Попади Смолов не в штангу, а в ворота, как все могло сложиться? Надо дождаться игры, когда мы поведем. Но опять первый гол забивают нам, а не мы».

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4. Понтус ВЕРНБЛУМ, полузащитник ЦСКА

СКА-ХАБАРОВСК — ЦСКА — 2:4

«Буду рассказывать своим внукам про такие ужасные погодные условия. Конечно, это был из ряда вон выходящий матч. Я бы сам никогда не пошел на стадион в такой мороз. Но мужественные люди пришли, причем их было достаточно много».

5. Александр ДРОЗДЕНКО, губернатор Ленинградской области

ЗЕНИТ — ТОСНО — 5:0

«До игры “Зенит” много критиковали. Это как входить в клетку с раненым тигром. Два игрока “Зенита” получают зарплату больше, чем весь “Тосно”. На одном энтузиазме не попрешь».

6. Антон МИРАНЧУК, полузащитник «Локомотива»

АНЖИ — ЛОКОМОТИВ — 0:1

(о голевой передаче на брата Алексея) «Теперь нужно, чтобы я забил с его передачи. А то он все отдает, а я не могу использовать свои моменты».

7. Владимир БЫСТРОВ, полузащитник «Тосно»

ЗЕНИТ — ТОСНО — 5:0

(о том, что конкурентами зенитовцев Смольникова и Жиркова на флангах в сборной стали Фернандес и Рауш) «Смольников сыграл очень хорошо, а Жирков на голову сильнее Рауша. Но кого ставить в состав, решать главному тренеру. Мне схема с пятью защитниками вообще не по душе — не случайно же почти из двадцати матчей мы лишь один провели нормально, остальные было не очень интересно смотреть».

8. ЖАБА, нападающий «Ахмата»

ДИНАМО — АХМАТ — 1:1

(о том, что итальянский сайт назвал его «маленьким Неймаром») «Только заехали в отель в Москве, а мне друзья пишут, мол, прочти статью. Рад, что меня знают в Европе и считают талантливым. Конечно, у меня есть мечты. Кто знает, может, однажды удастся приблизиться к уровню Неймара».

9. Массимо КАРРЕРА, главный тренер «Спартака»

КРАСНОДАР — СПАРТАК — 1:4

(на вопрос, нет ли у Пашалича проблем с мотивацией) «Пашалич хорошо вошел в игру. И вообще, если он выходит на поле — значит, заслуживает играть. Если бы было по-другому, он бы не выходил».

10. Дмитрий ПАРФЕНОВ, главный тренер «Тосно»

ЗЕНИТ — ТОСНО — 5:0

«Мы попали под праздник. Лепить отговорки будет неправильно».

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