Бердыев — не Бесков, ЦСКА — не нытики
Откровения 17-го тура РФПЛ.
Откровения 17-го тура РФПЛ.
1. Курбан БЕРДЫЕВ, главный тренер «Рубина»
АРСЕНАЛ — РУБИН — 0:0
«Главное, ребята знают, как надо играть. Качество придет. Все поэтапно. Бесков выстраивал команду год. Я не Бесков, поэтому нужно больше времени».
2. Олег ФЛЕГОНТОВ, генеральный директор «СКА-Хабаровск»
«Я специально рядом с
3. Игорь ШАЛИМОВ, главный тренер «Краснодара»
КРАСНОДАР — СПАРТАК — 1:4
«Топ-клубы
4. Понтус ВЕРНБЛУМ, полузащитник ЦСКА
«Буду рассказывать своим внукам про такие ужасные погодные условия. Конечно, это был из ряда вон выходящий матч. Я бы сам никогда не пошел на стадион в такой мороз. Но мужественные люди пришли, причем их было достаточно много».
5. Александр ДРОЗДЕНКО, губернатор Ленинградской области
ЗЕНИТ — ТОСНО — 5:0
«До игры “Зенит” много критиковали. Это как входить в клетку с раненым тигром. Два игрока “Зенита” получают зарплату больше, чем весь “Тосно”. На одном энтузиазме не попрешь».
6. Антон МИРАНЧУК, полузащитник «Локомотива»
АНЖИ — ЛОКОМОТИВ — 0:1
(о голевой передаче на брата Алексея) «Теперь нужно, чтобы я забил с его передачи. А то он все отдает, а я не могу использовать свои моменты».
7. Владимир БЫСТРОВ, полузащитник «Тосно»
ЗЕНИТ — ТОСНО — 5:0
(о том, что конкурентами зенитовцев Смольникова и Жиркова на флангах в сборной стали Фернандес и Рауш) «Смольников сыграл очень хорошо, а Жирков на голову сильнее Рауша. Но кого ставить в состав, решать главному тренеру. Мне схема с пятью защитниками вообще не по душе — не случайно же почти из двадцати матчей мы лишь один провели нормально, остальные было не очень интересно смотреть».
8. ЖАБА, нападающий «Ахмата»
ДИНАМО — АХМАТ — 1:1
(о том, что итальянский сайт назвал его «маленьким Неймаром») «Только заехали в отель в Москве, а мне друзья пишут, мол, прочти статью. Рад, что меня знают в Европе и считают талантливым. Конечно, у меня есть мечты. Кто знает, может, однажды удастся приблизиться к уровню Неймара».
9. Массимо КАРРЕРА, главный тренер «Спартака»
КРАСНОДАР — СПАРТАК — 1:4
(на вопрос, нет ли у Пашалича проблем с мотивацией) «Пашалич хорошо вошел в игру. И вообще, если он выходит на поле — значит, заслуживает играть. Если бы было
10. Дмитрий ПАРФЕНОВ, главный тренер «Тосно»
ЗЕНИТ — ТОСНО — 5:0
«Мы попали под праздник. Лепить отговорки будет неправильно».
Лидеры по очкам:
Игорь ШАЛИМОВ, главный тренер «Краснодара» — 49
Геннадий ОРЛОВ, комментатор — 33
Массимо КАРРЕРА, главный тренер «Спартака» — 33.