Агент: ФК «Зенит» не делал предложений защитнику Кришито о продлении контракта

«В данный момент вопрос продления контракта Кришито с “Зенитом” находится в подвешенном состоянии. Доменико неоднократно говорил, что горд играть за клуб из Санкт-Петербурга и счастлив быть его капитаном, однако предложений о продлении контракта на сегодняшний день не поступало. До окончания контракта остается совсем немного времени, мы все еще ждем звонка от руководства, но рано или поздно мы будем вынуждены начать переговоры с командами, которые проявляют предметный интерес к футболисту», — сказал Д’Амико.