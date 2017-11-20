Агент: ФК «Зенит» не делал предложений защитнику Кришито о продлении контракта
МОСКВА, 20 ноября. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Итальянскому защитнику
МОСКВА, 20 ноября. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Итальянскому защитнику
Действующий контракт Кришито с
«В данный момент вопрос продления контракта Кришито с “Зенитом” находится в подвешенном состоянии. Доменико неоднократно говорил, что горд играть за клуб из
Кришито перешел в «Зенит» из «Дженоа» летом 2011 года. В текущем сезоне он провел 24 матча за «Зенит» во всех турнирах и забил 3 гола.