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12:52 (мск), источник: ТАСС

Агент: ФК «Зенит» не делал предложений защитнику Кришито о продлении контракта

МОСКВА, 20 ноября. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Итальянскому защитнику санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Доменико Кришито не поступало предложений о продлении контракта. Об этом ТАСС сообщил агент 30-летнего футболиста Андреа Д’Амико.

Действующий контракт Кришито с сине-бело-голубыми истекает 30 июня 2018 года. Ранее итальянские СМИ сообщили, что защитник намерен вернуться в чемпионат Италии.

«В данный момент вопрос продления контракта Кришито с “Зенитом” находится в подвешенном состоянии. Доменико неоднократно говорил, что горд играть за клуб из Санкт-Петербурга и счастлив быть его капитаном, однако предложений о продлении контракта на сегодняшний день не поступало. До окончания контракта остается совсем немного времени, мы все еще ждем звонка от руководства, но рано или поздно мы будем вынуждены начать переговоры с командами, которые проявляют предметный интерес к футболисту», — сказал Д’Амико.

Кришито перешел в «Зенит» из «Дженоа» летом 2011 года. В текущем сезоне он провел 24 матча за «Зенит» во всех турнирах и забил 3 гола.

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