«СКА-Хабаровск» и «Локомотив» готовы сыграть в 20-градусный мороз

В дальневосточной столице 27 ноября состоится матч местной футбольной команды «СКА-Хабаровск» против московского «Локомотива». В этот день, по прогнозам синоптиков, ожидается до 20 градусов мороза. Главный тренер московских игроков Юрий Сёмин считает, что игру лучше перенести на другое поле.

«Это не наше желание, это просто реалии жизни. Зачем мучить футболистов и играть в минус 20? В такую погоду ходить тяжело, а у футболистов во время матча пульс 160−180. Можно легко заработать пневмонию. Почему бы не сыграть в Сочи или Махачкале? В советское время переносили матчи, если погода не позволяла играть. Нужно думать о футболистах и болельщиках. Кто придет на стадион в минус 20?» — озвучил Юрий Сёмин на пресс-конференции после матча с «Анжи».

Он отметил, что сейчас идут разговоры о том, что его команда боится играть в дальневосточной столице. По словам Юрия Сёмина, это не так.

«Мы ничего не боимся. Если надо, прилетим и сыграем», — заявил он.

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Алексей Поддубский тоже прокомментировал грядущую игру на пресс-конференции после недавнего матча. Как писало РИА «Восток-Медиа», встреча с ЦСКА прошла на стадионе имени Ленина в не самую приятную погоду. Игра завершилась со счётом 2:4, но для гостей эта победа не стала лёгкой.