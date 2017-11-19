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23:40 (мск), источник: Чемпионат.com

Дзюба провёл 100-й матч за «Зенит»

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба принял участие в домашнем матче 17-го тура российской Премьер-Лиги с «Тосно» (5:0).

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Форвард появился на поле после замены на 68-й минуте и успел в оставшееся время отметиться голом.

Эта встреча стала для 29-летнего российского футболиста 100-й за клуб во всех турнирах. На счету Дзюбы 70 матчей (29 голов) за «Зенит» в РФПЛ, 7 игр (2) в Кубке страны, 21 (8) — в еврокубках и 2 (0) — в Суперкубке России.

Рекордсменом по количеству матчей за «Зенит» во всех турнирах является экс-защитник команды Анатолий Давыдов, который провёл 456 игр (11 голов) за сине-бело-голубых.

Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года. В нынешнем сезоне на его счету два гола в 22 матчах во всех турнирах.

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