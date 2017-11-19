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22:11 (мск), источник: Чемпионат.com

«Зенит» передаст Риксену вырученные от продажи атрибутики средства

«Зенит» на своём официальном сайте объявил о том, что все средства, которые будут выручены с продажи атрибутики, поступят на счёт экс-игрока клуба Фернандо Риксена.

Источник: РИА "Новости"

«Все средства, которые будут выручены от продажи атрибутики, поступят на лечение Фернандо Риксена. “Зенит” передаёт привет Фернандо и благодарит за трофеи, завоёванные в составе сине-бело-голубых!» — говорится в заявлении.

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Риксен в октябре 2013 года сообщил, что ему поставлен диагноз боковой амиотрофический склероз (медленно прогрессирующее, неизлечимое заболевание центральной нервной системы, при котором происходит поражение как верхних, так и нижних двигательных нейронов, что приводит к параличам и последующей атрофии мышц).

Риксен известен российским любителям футбола по выступлениям за «Зенит». Он также выступал за «Фортуну», АЗ и другие клубы.

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