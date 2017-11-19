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21:58 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Зенит» сыграл по-чемпионски. И Дзюба забил

В день чествования победителей чемпионата России 2007 года петербургский клуб разбомбил соседей из Ленинградской области.

Источник: Спорт-Экспресс

РОСГОССТРАХ — ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 17-й тур.

ЗЕНИТ — ТОСНО — 5:0 (1:0)

Голы: ПАРЕДЕС (с пенальти), 20 — 1:0. КУЗЯЕВ (Шатов), 52 — 2:0. ИВАНОВИЧ (Паредес, угловой), 64 — 3:0. КОКОРИН (Маммана), 70 — 4:0. ДЗЮБА (Кузяев), 86 — 5:0.

«Зенит» (Санкт-Петербург): 1. Лодыгин, 19. Смольников, 30. Маммана, 60. Иванович, 4. Кришито (к), 10. Ригони (22. Дзюба, 68), 8. Краневиттер (21. Ерохин, 77), 5. Паредес, 17. Шатов (18. Жирков, 73), 14. Кузяев, 9. Кокорин.
Запасные: 41. Кержаков, 71. Бабурин, 3. Терентьев, 23. Мевля, 16. Нобоа, 55. Капленко, 7. Полоз.
Главный тренер — Роберто МАНЧИНИ.

«Тосно»: 16. Юрченко (к), 21. Галиулин, 26. Дугалич, 25. Буйволов, 8. Сухарев, 15. Нуну Роша (34. Быстров, 55), 14. Карницкий (91. Казаев, 46), 88. Полетанович, 22. Мирзов (77. Труич, 71), 17. Заболотный, 20. Марков.
Запасные: 12. Лукичев, 3. Дудиев, 13. Шахов, 64. Кутин, 9. Мухаметшин, 11. Палиенко, 23. Трошечкин, 27. Андерсон Карвалью, 10. Мелкадзе.

Главный тренер — Дмитрий ПАРФЕНОВ.

Предупреждения: Смольников, 1 (грубая игра) — Нуну Роша, 39 (грубая игра). Заболотный, 88 (грубая игра).

Судьи: ЕСЬКОВ. Мосякин, Сафьян (все — Москва).
19 ноября. Санкт-Петербург. Стадион «Санкт-Петербург». 0 градусов. 48 031 зритель (вмещает 56 196).

Гоша ЧЕРНОВ
из Санкт-Петербурга.

ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ.

В воскресенье в Питере был праздничный день. Его перед игрой с «Тосно» торжественно объявил диктор стадиона на Крестовском Константин Анисимов. Десять лет назад, в ноябре 2007-го, «Зенит» впервые стал чемпионом России благодаря немного нелепому, но такому ценному голу Ширла.

Отмечали событие масштабно: «Зенит» отыскал всех золотых футболистов и некоторых из них привез на стадион. Аршавин, Погребняк, Чонтофальски, Радимов, Малафеев, Крижанац, Зырянов, Горшков, Ширл и даже Юрий Лебедев раздавали автографы в фойе стадиона за два с половиной часа до игры. И народ не поленился, пришел заранее — очереди были бесконечными.

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Перед автограф-сессией футболисты вспомнили чемпионский день. Погребняк, например, главным впечатлением назвал сигары, которые Дик Адвокат достал в раздевалке. А Аршавин рассказал, как его встречали восхищенные болельщики: «Когда автобус остановился на Площади Победы, я вышел, а там — целая толпа фанатов! Обратно чудом зашел».

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ЧЕМПИОНСКИЙ НОМЕР НА «ВИРАЖЕ».

После общения с болельщиками зенитовцы отправились на газон, чтобы совершить круг почета. Изначально предполагалось, что действующие игроки «Зенита» из золотого состава на поле не выйдут, но Роберто Манчини сделал исключения для Михаила Кержакова и Анюкова. Занятно, что перед началом круга почета они общались с нынешним игроком «Тосно» Быстровым — он тогда играл в «Спартаке».

Интересно, освистали ли Быстрова фанаты так, как досталось Игорю Денисову? Воспитанник «Зенита» не смог посетить мероприятие, так как в этот же день проводил матч за «Локомотив», но отправил видеообращение фанатам, которое показали на экране стадиона. Как только появился Денисов, со всех сторон послышался нестройный свист. Хотя послание хавбек закончил фразой «очень люблю и уважаю болельщиков».

«Вираж» тоже с помпой отметил десятилетие: подготовил красочный перфоманс с тогдашней первой полосой газеты «Наш Зенит», на которой было объявлено о переезде футбольной столицы в Санкт-Петербург. Баннер болельщики раскрыли на 14-й минуте — тогда же Ширл забил золотой гол в Раменском.

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ЭСТАФЕТА В 2017-Й.

Конечно, в этот знаменательный день теплую речь произнес и президент «Зенита» Сергей Фурсенко: «Сегодня состав 2007 года передает эстафету составу 2017-го, — отметил он. — “Зенит” будет чемпионом! “Зенит” — чемпион!».

С патроном невского клуба сейчас точно не согласны в Москве. В день игры «Локомотив» победил «Анжи» и увеличил отрыв от «Зенита» на шесть очков, так что сине-бело-голубым нужно было только побеждать своих соседей. В 2007-м, кстати, «Зенит» лидировал после 16 туров, а в 17-м уступил первое место «Спартаку». Так что еще все возможно.

До международной паузы «Зенит» находился в кризисе — пять матчей чемпионата России без побед. Но в дерби с «Тосно» петербуржцев наконец-то прорвало: легкая игра, абсолютное взаимопонимание между футболистами и, самое главное, никакой нервотрепки.

Футбол
Премьер-лига 2017/2018
Тур 17, 19.11.2017, 19:00
Зенит
5Тосно0

КОКОРИН И ДЗЮБА. СНОВА.

Хотя отдельные болельщики «Зенита» могли переживать по поводу вратарской позиции: травма Лунева освободила место для Лодыгина, который в прошлом сезоне был ненадежен. Но в матче с «Тосно» голкипер справился со всей работой, хотя гости не ставили перед ним серьезных задач и вообще только раз попали в створ ворот, на 89-й минуте.

Зато у атаки «Зенита» работы было много. И на левом фланге, и на правом, и по центру — хозяева снова выглядели так же классно, как и на старте чемпионата. Даже Шатов возродился. Играл так, будто у него нет никаких проблем со здоровьем — перемещался по всему фронту атаки, создавал голевые моменты и заработал пенальти. Паредес уверенно его реализовал.

В перерыве Дмитрий Парфенов долго держал свою команду в раздевалке — «Зенит» минут пять ждал, пока «Тосно» выйдет на поле. Но все напутственные слова тренера гостей до футболистов не добрались. Во втором тайме «Тосно» рассыпался, предоставил сопернику гектары свободного пространства, а в играх с «Зенитом» это сродни самоубийству.

Блестящий гол Кузяева и отличный удар со «стандарта» Ивановича предопределили исход встречи, а добили гостей звезды «Зенита». Прервали молчание и Кокорин, и Дзюба: Александр отличился в чемпионате впервые с 1 октября, Артем — впервые в сезоне. Ну, а «Зенит» прервал серию из пяти матчей без побед в премьер-лиге. Этот «Зенит» уже больше похож на команду чемпионов.

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