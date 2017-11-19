Дзюба, забивший за «Зенит» 1-й гол в сезоне в РФПЛ, не стал общаться с журналистами
С. -ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя —
С. -ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя —
В воскресенье «Зенит» дома разгромил «Тосно» (Ленинградская область) со счетом 5:0 в матче 17-го тура чемпионата России. Дзюба стал автором пятого мяча «сине-бело-голубых» в игре, забив свой первый гол в сезоне РФПЛ.
«Здравствуйте, пирожки, пирожки, пирожки», — сказал Дзюба журналистам и ушел на парковку.
Дзюба вновь повторил отговорку от общения с журналистами футболиста Александра Рязанцева, которую тот использовал в 2012 году. Тогда Рязанцев, который выступал за казанский «Рубин», проходя мимо журналистов после матча с пермским «Амкаром», бросил ставшую впоследствии крылатой фразу «Извините, пирожки».