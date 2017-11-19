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21:44 (мск), источник: Р-Спорт

Дзюба, забивший за «Зенит» 1-й гол в сезоне в РФПЛ, не стал общаться с журналистами

С. -ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артем Дзюба, забивший в матче с «Тосно» свой первый гол в текущем сезоне в РФПЛ, отказался от общения с журналистами, вновь вспомнив про пирожки.

Источник: РИА "Новости"

В воскресенье «Зенит» дома разгромил «Тосно» (Ленинградская область) со счетом 5:0 в матче 17-го тура чемпионата России. Дзюба стал автором пятого мяча «сине-бело-голубых» в игре, забив свой первый гол в сезоне РФПЛ.

«Здравствуйте, пирожки, пирожки, пирожки», — сказал Дзюба журналистам и ушел на парковку.

Дзюба вновь повторил отговорку от общения с журналистами футболиста Александра Рязанцева, которую тот использовал в 2012 году. Тогда Рязанцев, который выступал за казанский «Рубин», проходя мимо журналистов после матча с пермским «Амкаром», бросил ставшую впоследствии крылатой фразу «Извините, пирожки».

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