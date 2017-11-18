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21:38 (мск), источник: Lenta.Ru

Швед из ЦСКА замерз на матче в 20-градусный мороз

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум поделился впечатлениями о матче 17-го тура российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) со «СКА-Хабаровском». Об этом он рассказал в интервью клубному сайту.

Источник: РИА "Новости"

«Без сомнений, буду рассказывать своим внукам про такие ужасные погодные условия! Конечно, это был из ряда вон выходящий матч. В футбол в такую погоду не играют», — заявил футболист.

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По мнению шведского хавбека, в таких условиях матчи не проводятся даже в Скандинавии. «Я бы сам никогда не пошел на стадион в такую погоду! Но люди пришли, их было достаточно много. Это мужественные люди! Приятно, что они пришли», — отметил Вернблум.

18 ноября в Хабаровске на стадионе имени Ленина при температуре минус 19 градусов состоялся матч между ЦСКА и «СКА-Хабаровском». Встреча завершилась победой московского клуба со счетом 4:2.

В 2015 году РФПЛ ввела ограничение на проведение матчей при температуре ниже 15 градусов мороза. В ноябре 2016 года встреча 14-го тура российского чемпионата между «Томью» и «Тереком» была перенесена в Грозный из-за 25-градусного мороза в Томске.

СКА-Хабаровск 2:4
Первый тайм: 1:1
ЦСКА
18.11.2017, 12:00 Зрители: 5569 основной раунд: 17-й тур им. Ленина
Главные тренеры
Алексей Поддубский Виктор Гончаренко
Голы
5′ Денис Дедечко (П. Карасев) 69
82′ Мирослав Маркович (А. Барбаро, В. Федотов) 11
10 Алан Дзагоев 12′
3 Понтус Вернблум (А. Головин, А. Дзагоев) 74′
3 Понтус Вернблум (Б. Натхо) 83′
11 Виктор Винисиус Витинью (А. Дзагоев, П. Вернблум) 90+3′
Составы
Александр Довбня 1
Исмаил Эдиев 3
61′ Александр Димидко (к) 13
Дмитрий Гришко 37
Георгий Наваловский 88
Павел Карасев 6
Денис Дедечко 69
51′ Владислав Никифоров 10
Мирослав Маркович 11
46′ Константин Савичев 77
Виталий Федотов 19
46′ Максим Казанков 87
Алехандро Барбаро 7
35 Игорь Акинфеев (к)
5 Виктор Васин
24 Василий Березуцкий
42 Георгий Щенников
10 Алан Дзагоев 57′
17 Александр Головин 77′
3 Понтус Вернблум
11 Виктор Винисиус Витинью
66 Бибрас Натхо
6 Алексей Березуцкий 24′
8 Георгий Миланов 84′
89 Константин Кучаев
72 Астемир Гордюшенко 61′
14 Кирилл Набабкин
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 6
9 Удары (всего) 14
7 Удары в створ 9
1 Штанги, перекладины 0
4 Угловые 6
19 Фолы 20
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Артем Чистяков (Азов, Россия)
Боковой судья Алексей Воронцов (Ярославль, Россия)
Боковой судья Алексей Лунев (Новосибирск, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
ЦСКА
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