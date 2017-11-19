Аршавин и Погребняк приехали на празднование 10-летия первой победы ФК «Зенит» в ЧР

Источник: РИА "Новости"

«Зенит», возглавляемый голландским тренером Диком Адвокатом, 11 ноября 2007 года в заключительном туре победил подмосковный «Сатурн» со счетом 1:0 и впервые в истории стал чемпионом России.

Отмечается, что в воскресенье на стадион «Санкт-Петербург» приехали Камил Чонтофальски, Вячеслав Малафеев, Михаил Кержаков, Юрий Лебедев, Александр Анюков, Ивица Крижанац, Александр Горшков, Константин Зырянов, Владислав Радимов, Андрей Аршавин, Анатолий Тимощук, Радек Ширл и Павел Погребняк.

Сперва чемпионы дали интервью болельщикам, затем в течение полутора часов проводили автограф-сессию с гостями арены. В 18:00 мск «Зенит» образца 2007 собрался на газоне стадиона. На церемонию не смогли прибыть Ким Дон Джин, Алехандро Домингес, Мартин Шкртел, Игорь Денисов и Николас Ломбертс — они обратились к болельщикам с помощью видеопосланий.

«Сегодня мы празднуем десятилетие нашего чемпионства. Адвокат не смог приехать, но просил передать слова благодарности болельщикам “Зенита”. Спасибо игрокам “Зенита”. Сегодня золотой состав “Зенита” 2007 года передает эстафету игрокам “Зенита” 2017 года. “Зенит” будет чемпионом», — сказал президент клуба Сергей Фурсенко.