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20:57 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Зенит» разгромил «Тосно»

«Зенит» на своем поле в матче 17-го тура премьер-лиги разгромил «Тосно» (5:0).

Источник: Спорт-Экспресс

Сине-бело-голубые не побеждали в чемпионате России пять туров подряд и не забивали четыре встречи кряду.

Футбол
Премьер-лига 2017/2018
Тур 17, 19.11.2017, 19:00
Зенит
5Тосно0

В первом тайме безголевую серию «Зенита» с пенальти прервал Леандро Паредес. После перерыва отличились Далер Кузяев, Бранислав Иванович, Александр Кокорин и Артем Дзюба.

Для Кокорина это 17-й гол в сезоне, для Дзюбы — второй. До 35 мячей, обозначенных в качестве цели на сезон главным тренером «Зенита» Роберто Манчини, российским нападающим осталось забить 16 раз.

Питерская команда на 3 очка отстает от лидирующего в чемпионате «Локомотива».

Отметим, что перед игрой прошло чествование обладателей первого чемпионского трофея в российской истории «Зенита».

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