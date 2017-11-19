«Зенит» разгромил «Тосно»

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«Зенит» на своем поле в матче 17-го тура
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«Зенит» на своем поле в матче 17-го тура
В первом тайме безголевую серию «Зенита» с пенальти прервал Леандро Паредес. После перерыва отличились Далер Кузяев, Бранислав Иванович, Александр Кокорин и Артем Дзюба.
Для Кокорина это 17-й гол в сезоне, для Дзюбы — второй. До 35 мячей, обозначенных в качестве цели на сезон главным тренером «Зенита» Роберто Манчини, российским нападающим осталось забить 16 раз.
Питерская команда на 3 очка отстает от лидирующего в чемпионате «Локомотива».
Отметим, что перед игрой прошло чествование обладателей первого чемпионского трофея в российской истории «Зенита».