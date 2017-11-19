«Зенит» открыл на стадионе стену пожеланий для Лунёва

Андрей Лунёв получил травму головы в концовке товарищеского матча между Россией и Испанией — 3:3. Он серьёзно пострадал после столкновения с нападающим сборной Испании Родриго. Форвард выскочил один на один с Лунёвым, но далеко отпустил от себя мяч и бросился в стык, в результате чего ударил ногой в голову голкиперу.