Национальная хоккейная лига назвала топ-10 лучших голов недели.
Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» — «Тосно»
Футбольные клубы «Зенит» и «Тосно» представляющие
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Футбольные клубы «Зенит» и «Тосно» представляющие
Об этом сообщает официальный аккаунт «Тосно» в твиттере.
Стартовый состав «Зенита»: Лодыгин, Смольников, Иванович, Маммана, Кришито (к), Кузяев, Паредес, Краневиттер, Шатов, Ригони, Кокорин.
Стартовый состав «Тосно»: Юрченко, Сухарев, Карницкий, Нуну Роша, Заболотный, Марков, Галиулин, Мирзов, Дугалич, Буйволов, Полетанович.
Матч «Зенит» — «Тосно» состоится 19 ноября. Начало встречи в 19:00 по московскому времени.