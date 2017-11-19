Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» — «Тосно»

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ходченкова и Снигирь на премьере «Хождения по мукам»
Ученые объяснили, почему пьянство ведет к слабоумию
Пропала военная подлодка с экипажем из 44 человек
В Финляндии могут построить церковь-мост (фото)
Умерла актриса Людмила Сухолинская-Местечкина
Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Зенит0
Тосно0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Уотфорд1
Вест Хэм Юнайтед0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Лион0
Монпелье0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Эспаньол0
Валенсия0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Шальке-042
Гамбург0
Футбол. Зарубежный
20:00
Вердер
Ганновер-96
Футбол. Зарубежный
20:30
Черноморец Од
Олимпик Д
Футбол. Зарубежный
20:30
Лас-Пальмас
Леванте
Футбол. Зарубежный
17:00
Кан1
Ницца1
Футбол. Зарубежный
17:00
Беневенто1
Сассуоло2
Футбол. Зарубежный
17:00
Торино1
Кьево1
Футбол. Зарубежный
17:00
СПАЛ1
Фиорентина1
Футбол. Зарубежный
17:00
Сампдория3
Ювентус2
Футбол. Зарубежный
17:00
Удинезе0
Кальяри1
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ростов0
Амкар0
Футбол. Зарубежный
22:45
Атлетик
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
22:45
Интер
Аталанта
Футбол. Зарубежный
23:00
Бордо
Марсель
Футбол. Зарубежный
15:00
Ворскла1
Сталь Д1
Футбол. Зарубежный
14:30
Кротоне0
Дженоа1
Футбол. Премьер-лига
14:00
Анжи0
Локомотив М1
Футбол. Зарубежный
14:00
Малага3
Депортиво2
Футбол. Первый дивизион
13:00
Тамбов3
Зенит-21
Футбол. Премьер-лига
11:30
Уфа2
Урал0
Все события
Сигнал всему миру: американцы оценили статью NYT про мост в Крыму
Дочь Гурченко оставила многомиллионное наследство
Путин ставит шах и мат Порошенко переговорами с ЛДНР - Бидевка
Слова крымчан о России сильно удивили немцев
Нулевой километр. «Реал Мадрид» отдает титул «Барселоне»?
Кого осталось обойти Промесу, чтобы стать лучшим легионером РФПЛ
30-летняя Мария Шарапова стала брюнеткой (фото)
Женщины оказались лучшими водителями, чем мужчины
Директора клиники оштрафовали за видеокамеры в кабинетах гинекологов
Мужчина избежал казни из-за того, что медики не попали ему в вену
Поляки предложили снести сталинскую высотку в Варшаве
В Финляндии могут построить церковь-мост (фото)
Фоторепортажи
28«Спартак» разгромил «Краснодар» в матче РФПЛ
8Римское дерби, возвращение Ибрагимовича и другие события выходных
18:44 (мск), источник: Газета.Ру

Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» — «Тосно»

Футбольные клубы «Зенит» и «Тосно» представляющие Санкт-Петербург показали стартовые составы на матч 17-го тура чемпионата России против «Тосно».

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает официальный аккаунт «Тосно» в твиттере.

Стартовый состав «Зенита»: Лодыгин, Смольников, Иванович, Маммана, Кришито (к), Кузяев, Паредес, Краневиттер, Шатов, Ригони, Кокорин.

Стартовый состав «Тосно»: Юрченко, Сухарев, Карницкий, Нуну Роша, Заболотный, Марков, Галиулин, Мирзов, Дугалич, Буйволов, Полетанович.

Матч «Зенит» — «Тосно» состоится 19 ноября. Начало встречи в 19:00 по московскому времени.

Во время загрузки произошла ошибка.
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Тосно
НовостиМатчиСоставСтатистика
 «Грузовик будущего»: Илон Маск представил беспилотную электрофуру
Табаков назвал слова Дюжева дурным воспитанием
Ультиматум Семина. «Локомотив» обыграл в гостях «Анжи»
Овечкину разбили лицо, Зайцев подрался, Орлов и Радулов забили
Ефимова победила на чемпионате России по плаванию
Кого осталось обойти Промесу, чтобы стать лучшим легионером РФПЛ
Гран-при: Загитова открыла охоту на Медведеву
«Ростов» и «Амкар» сыграли вничью, оба клуба не забили пенальти
Новости
Авто
Немец 20 лет искал припаркованный в гараже автомобиль Еще в 1997 году мужчина написал в полицию заявление о пропаже транспортного средства, но, как выяснилось на днях, все это время автомобиль стоял там же, где его оставили
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер из «Трех мушкетеров» Робер Ирш скончался на 93-м году жизни
Недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
В Москве начался снос здания аэровокзала (видео)
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
Леди
В моду вошли недорогие украшения (фото) Пока красивая одежда спрятана под громоздкой верхней одеждой, самое время обновить свои «золотые запасы»
Дети
4-летние близнецы Пугачевой и Галкина восхитили соцсети (фото) 18 ноября стало известно, что Алла Пугачева и Максим Галкин обвенчались. Таинство прошло в кругу друзей и родных знаменитой пары, а самыми важными гостями на церемонии стали 4-летние близнецы артистов Гарри и Лиза.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь