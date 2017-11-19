Самые красивые спортсменки, которым предстоит выходить на трассы, склоны и катки этой зимой
«Ростов» и «Амкар» сыграли вничью, обе команды не забили пенальти
В матче 17-го тура российской
В матче 17-го тура российской
Встреча, прошедшая на стадионе «Олимп-2» в
«Ростов» мог открыть счёт на 79-й минуте, но пенальти в исполнении Сверрира Ингасона отразил Артур Нигматуллин.
В компенсированное время 11-й метровый заработал уже «Амкар», но Михаил Сиваков угодил в штангу.
Серия без побед команды Леонида Кучука в чемпионате достигла 11 матчей.
В таблице РФПЛ «Ростов» (19 очков) располагается на 11-й строчке, а «Амкар» (18) занимает 12-е место.