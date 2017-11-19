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18:00 (мск), источник: ТАСС

Семин: «Локомотив» в случае необходимости готов сыграть в Хабаровске против местного СКА

ТАСС, 19 ноября. Московский футбольный клуб «Локомотив» при необходимости готов сыграть матч чемпионата России против местного СКА в Хабаровске, несмотря на холодную погоду. Об этом заявил главный тренер железнодорожников Юрий Семин, чьи слова приводятся на официальном сайте клуба.

В пятницу «Локомотив» официально обратился к хабаровскому клубу с просьбой перенести встречу команд, которая должна пройти в Хабаровске 27 ноября. «СКА- Хабаровск» ответил отказом. Согласно прогнозам синоптиков, в день игры в городе ожидается около 20 градусов мороза. Как ранее сообщил руководитель департамента по связям с общественностью «Локомотива» Андрей Бодров, железнодорожники готовы сыграть в Москве, Сочи (резервный стадион «Локомотива»), Махачкале (резервный стадион хабаровчан), а также обсудить иные варианты.

«Это не наше желание [перенести матч], это просто реалии жизни, — сказал Семин. — Зачем мучить футболистов и играть в минус 20? В такую погоду ходить тяжело, а у футболистов во время матча пульс 160−180, можно легко заработать пневмонию. Почему бы не сыграть в Сочи или Махачкале, в советское время переносили матчи, если погода не позволяла играть».

«Нужно думать о футболистах и болельщиках. Кто придет на стадион в минус 20? При этом говорят, что “Локомотив” боится лететь в Хабаровск. Мы ничего не боимся, если надо, прилетим и сыграем», — добавил он.

В субботу «СКА-Хабаровск» провел домашний матч 17-го тура первенства страны против московского ЦСКА (2:4). На момент начала матча температура в Хабаровске составляла минус 17 градусов.

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