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17:37 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Джикия и «Зенит». Что происходит на самом деле

«СЭ» разбирается в том, что происходит с контрактом защитника «Спартака» Георгия Джикии. Ранее в социальных сетях появились сообщения об интересе к футболисту, которому 21 ноября исполнится 24 года, со стороны «Зенита».

Источник: Спорт-Экспресс

СТАРЫЙ КОНТРАКТ СО «СПАРТАКОМ»

Прошлый сезон Джикия начал в «Амкаре», а контракт со «Спартаком» был подписан в конце декабря 2016 года. Срок соглашения составил 4,5 года — то есть до конца июня 2021 года. Приобретение стало суперуспешным. Новичок, пусть не сразу, но прочно занял место в основном составе красно-белых и стал чемпионом. Кроме того, Георгий провел 8 матчей в составе национальной команды, в том числе три — на Кубке конфедераций. В общем, без экс-амкаровца сегодня трудно представить как оборону «Спартака», так и сборной.

По годовой статистике Джикия — самый часто играющий центральный защитник красно-белых. Если брать весеннюю часть предыдущего сезона и осенний отрезок нынешнего, то картина получается вот какая:

Джикия — 23 матча (8 весной + 15 осенью);.

Таски — 21 (10+11);.

Боккетти — 12 (4+8);.

Кутепов — 13 (7+6);.

Маурисиу — 4 (4+0).

По факту именно Джикия сегодня — лучший центральный защитник чемпиона, и по истечении первого года клуб и представители футболиста задумались о продлении договора на улучшенных условиях.

По данным «СЭ», зарплата Джикии составляет около 800 тысяч евро — это существенно меньше, чем у Боккетти (около 1,5 миллиона евро) и Таски (около 2 миллионов евро). Нелогично, когда играешь больше и лучше, пусть и легионеров, а зарабатываешь меньше.

ВАРИАНТ С «ЗЕНИТОМ»

По моим данным, вариант с «Зенитом» на сегодня не имеет предметного интереса.

Цитирую логику моего источника: «Вопрос о том, нужен ли Джикия “Зениту”, возник еще летом. Но у “Зенита” есть кому сыграть в центре — Маммана, Иванович, Мевля, Кришито и Новосельцев. Пять кандидатов на две вакансии».

В то же время Джикия идеально бы вписывался в концепцию «Зенита» — молодой игрок с хорошим будущим. Георгий не имеет хронических повреждений, у него блестящие перспективы. Вопрос только в сумме трансфера и личных условиях. Питерцы существенно потратились летом, укрепив позицию центрального защитника — за 16 миллионов евро приобретен Маммана и за 4 миллиона — Мевля. По некоторым данным, о возможности взять Джикию знает и Роберто Манчини. Не так давно итальянец повторил свои слова о том, что команда недоукомплектована — относилось это, предположим, к линии нападении. В этом плане покупка зимой Федора Смолова потенциально видится весьма вероятной. Напомню, что летом стороны не смогли достичь компромисса в сумме трансфера — «Краснодар» хотел бы получить 16 миллионов евро (при прописанных отступных в 30 миллионов), «Зенит» был готов платить 11 миллионов плюс бонусы.

НОВЫЙ КОНТРАКТ СО «СПАРТАКОМ»

Вброс про то, что Джикией интересуется «Зенит», может быть просто игрой на повышение — контакты между представителями клубов или, что вероятнее, группой влияния могли быть. Но пока это выглядит скорее как попытка давления на «Спартак» с целью скорейшего переподписания контракта.

Красно-белые, впрочем, по моим данным, и сами готовы рассматривать вариант справедливого подписания нового договора.

Тем более что и самому Георгию в «Спартаке» комфортно. Вот что в декабре 2016-го говорил исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов — приведу фрагмент из его интервью «СЭ».

— Много ли было претендентов на Джикию? Как оцените ход переговоров со «Спартаком»?

— Действительно, несколько российских клубов проявили интерес. Настойчивее всех оказался «Спартак», мы вступили в переговоры. Кроме того, учитывалось желание футболиста, который сказал, что из всех поступивших предложений от клубов хотел бы играть именно в «Спартаке» и никакие другие, по большому счету, для себя не рассматривал. Переговоры с красно-белыми прошли комфортно.

Возможно, так же будет и сейчас.

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