Кого осталось обойти Промесу, чтобы стать самым крутым легионером РФПЛ
Голландский нападающий «Спартака» забил свой 51-й гол в РФПЛ. Кого должен обойти Промес, чтобы стать лучшим
Голландский нападающий «Спартака» забил свой 51-й гол в РФПЛ. Кого должен обойти Промес, чтобы стать лучшим
7−10. Ари, 50 мячей
Символично, что в топ-10
7−10. Сергей Корниленко, 50 мячей
Центрфорварда сборной Беларуси можно называть иностранцем с большой натяжкой, но формально так и есть. Корниленко играет в российском чемпионате с 2008 года. В его карьере были «Томь», «Зенит» и «Рубин», а сейчас 34-летний футболист помогает «Крыльям Советов» вернуться в РФПЛ. Входит в тройку лучших снайперов ФНЛ. Впрочем, его голы во второй по уровню лиге сюда не включены. В РФПЛ Корниленко нанёс 50 точных ударов, сыграв 156 матчей (в среднем — 0,32).
7−10. Кевин Кураньи, 50 мячей
Бывший нападающий сборной Германии перебрался в чемпионат России в 2010 году, подписав контракт с московским «Динамо». В составе
7−10. Назим Сулейманов, 50 мячей
Азербайджанский нападающий выступал за владикавказскую «Аланию» с 1991-й по 1996-й годы, а завершал карьеру на стыке веков в сочинской «Жемчужине». В высшем дивизионе российского футбола Сулейманов сыграл 150 матчей и наколотил 50 мячей (в среднем — 0,33). В «Алании» он выиграл чемпионский титул в сезоне-1995 и дважды завоевал серебро. Тем не менее, свой самый важный гол Сулейманов не забил: в «золотом матче» со «Спартаком» на «Петровском» промахнулся из убойной позиции в концовке и не спас владикавказцев от поражения.
6. Квинси Промес, 51 мяч
Гол в ворота «Краснодара» стал 51-м для нападающего «Спартака» в чемпионатах России. Промесу потребовалось для этого 99 матчей (в среднем — 0,51). Очень приличный показатель! За
5. Халк, 56 мячей
Самый дорогой игрок в истории российского чемпионата отдал «Зениту» четыре года карьеры: Халк перебрался в петербургский клуб в сентябре 2012-го, а летом 2016-го был продан
4. Веллитон, 57 мячей
Ещё один представитель «Спартака» в этом рейтинге — бразилец Веллитон. Нападающий переехал в Россию в 2007 году и принадлежал
3. Сейду Думбия, 66 мячей
Ивуарийский нападающий пять лет играл за ЦСКА (с 2010-го по 2015-й), а затем ещё ненадолго возвращался в «армейский» клуб на правах аренды. Вклад Думбия в успехи
2. Мигел Данни, 69 мячей
Португальский полузащитник — один из главных долгожителей среди легионеров в чемпионате России. В 2005-м Данни стал игроком московского «Динамо», а через несколько сезонов перешёл в «Зенит», за который выступал до лета 2017-го. С петербургской командой Мигел выиграл три золота РФПЛ, по два Кубка и Суперкубка страны. Долгие годы выступлений в нашей стране помогли Данни войти в число лучших бомбардиров российской лиги, несмотря на то, что португалец не форвард. В активе Данни 69 голов за 270 матчей (в среднем — 0,25).
1. Вагнер Лав, 85 мячей
А вот и лучший