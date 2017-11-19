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17:19 (мск), источник: Чемпионат.com

Кого осталось обойти Промесу, чтобы стать самым крутым легионером РФПЛ

Голландский нападающий «Спартака» забил свой 51-й гол в РФПЛ. Кого должен обойти Промес, чтобы стать лучшим снайпером-легионером?

Источник: Reuters

7−10. Ари, 50 мячей

Символично, что в топ-10 бомбардиров-легионеров чемпионата России входят футболисты, забившие, как минимум, 50 мячей. Ари — один из немногих в этой десятке, кто продолжает выступать в РФПЛ. Бразилец уже более семи лет находится в нашей стране, поиграл за «Спартак» и «Краснодар», а на сегодняшний день он арендован «Локомотивом». Ари для полусотни забитых мячей потребовалось сыграть 176 матчей (в среднем выходит 0,28 гола за игру). Скорее всего, у 31-летнего нападающего было бы уже под 60 голов, если бы он не выбыл из-за травмы в начале нынешнего сезона.

7−10. Сергей Корниленко, 50 мячей

Центрфорварда сборной Беларуси можно называть иностранцем с большой натяжкой, но формально так и есть. Корниленко играет в российском чемпионате с 2008 года. В его карьере были «Томь», «Зенит» и «Рубин», а сейчас 34-летний футболист помогает «Крыльям Советов» вернуться в РФПЛ. Входит в тройку лучших снайперов ФНЛ. Впрочем, его голы во второй по уровню лиге сюда не включены. В РФПЛ Корниленко нанёс 50 точных ударов, сыграв 156 матчей (в среднем — 0,32).

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7−10. Кевин Кураньи, 50 мячей

Бывший нападающий сборной Германии перебрался в чемпионат России в 2010 году, подписав контракт с московским «Динамо». В составе бело-голубых Кураньи провёл пять лет. Самым результативным для немца стал длинный сезон-2011/12, когда он забил 13 голов в 41 матче. Всего же в бомбардирской копилке Кураньи 50 голов за 123 игры в РФПЛ (в среднем — 0,40). Интересно, что после возвращения в Германию он не сумел ни разу отличиться за целый сезон в «Хоффенхайме». Намёк от статистики понял: повесил бутсы на гвоздь.

7−10. Назим Сулейманов, 50 мячей

Азербайджанский нападающий выступал за владикавказскую «Аланию» с 1991-й по 1996-й годы, а завершал карьеру на стыке веков в сочинской «Жемчужине». В высшем дивизионе российского футбола Сулейманов сыграл 150 матчей и наколотил 50 мячей (в среднем — 0,33). В «Алании» он выиграл чемпионский титул в сезоне-1995 и дважды завоевал серебро. Тем не менее, свой самый важный гол Сулейманов не забил: в «золотом матче» со «Спартаком» на «Петровском» промахнулся из убойной позиции в концовке и не спас владикавказцев от поражения.

6. Квинси Промес, 51 мяч

Гол в ворота «Краснодара» стал 51-м для нападающего «Спартака» в чемпионатах России. Промесу потребовалось для этого 99 матчей (в среднем — 0,51). Очень приличный показатель! За красно-белых Квинси играет с августа 2014 года. Пока наиболее результативен голландец был в сезоне-2015/16, когда на его счету оказалось 18 забитых мячей. В тот год Промес уступил по результативности только Фёдору Смолову. Скоро Квинси должен догнать в общем зачёте Халка, а вот дотянет ли до первого места — вопрос. Ведь на спартаковца существует спрос в Европе.

5. Халк, 56 мячей

Самый дорогой игрок в истории российского чемпионата отдал «Зениту» четыре года карьеры: Халк перебрался в петербургский клуб в сентябре 2012-го, а летом 2016-го был продан сине-бело-голубыми в Китай. Бразилец чуть-чуть не дотянул до сотни игр в нашей лиге: сыграл 97 матчей, в которых забил 56 мячей (в среднем — 0,57). В самом ярком для себя сезоне-2015/16 Халк уступил Смолову и Промесу по количеству голов, однако значительно превзошёл всех по системе «гол плюс пас».

4. Веллитон, 57 мячей

Ещё один представитель «Спартака» в этом рейтинге — бразилец Веллитон. Нападающий переехал в Россию в 2007 году и принадлежал красно-белым в течение семи лет. За это время Веллитон выиграл со столичной командой три серебра и дважды становился победителем гонки снайперов. Бразильский легионер стал автором 57 голов, приняв участие в 104 матчах РФПЛ (в среднем — 0,54). Сегодня экс-спартаковец зарабатывает на жизнь в ОАЭ, он игрок клуба «Аль-Шарджа».

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3. Сейду Думбия, 66 мячей

Ивуарийский нападающий пять лет играл за ЦСКА (с 2010-го по 2015-й), а затем ещё ненадолго возвращался в «армейский» клуб на правах аренды. Вклад Думбия в успехи красно-синих был высок. Сейду провёл в чемпионате России 108 матчей и забил 66 мячей (в среднем — 0,61). В рядах ЦСКА Думбия трижды выиграл золото РФПЛ и дважды завоевал Кубок России. Сегодня ивуариец защищает цвета лиссабонского «Спортинга», а «армейцам» очень не хватает голеадора такого класса.

2. Мигел Данни, 69 мячей

Португальский полузащитник — один из главных долгожителей среди легионеров в чемпионате России. В 2005-м Данни стал игроком московского «Динамо», а через несколько сезонов перешёл в «Зенит», за который выступал до лета 2017-го. С петербургской командой Мигел выиграл три золота РФПЛ, по два Кубка и Суперкубка страны. Долгие годы выступлений в нашей стране помогли Данни войти в число лучших бомбардиров российской лиги, несмотря на то, что португалец не форвард. В активе Данни 69 голов за 270 матчей (в среднем — 0,25).

1. Вагнер Лав, 85 мячей

А вот и лучший снайпер-иностранец в истории РФПЛ! Как видите, в лидерах тут легионеры ЦСКА: Думбия — замыкает тройку, а Вагнер Лав занимает первое место. Бразилец играл за «армейцев» с 2004-го по 2012-й с небольшим перерывом, кроме того, в 2013-м он вернулся в ЦСКА ещё на полгода. Взял с красно-синими три золота, четыре Суперкубка и шесть Кубков России. У Вагнера Лав 85 забитых мячей в 169 матчах (в среднем — 0,5 гола за игру). 33-летний бразилец и сейчас хорош — в минувшем сезоне выиграл гонку снайперов в Турции. Он, как и Думбия, точно бы не был лишним в ЦСКА.

Спартак М
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