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17:04 (мск), источник: Советский спорт

Ультиматум Семина. «Локомотив» обыграл в гостях «Анжи» и все еще лидирует

Корреспондент «Советского спорта» — о не самой зрелищной, но очень важной победе «железнодорожников».

Источник: РИА "Новости"

ПРОБЛЕМЫ «ЛОКОМОТИВА» «АНЖИ» НЕ ВОЛНУЮТ

Ультимативно заявлять, что «Локомотив» приехал в Махачкалу за тремя очками, было бы слишком оптимистично. Во-первых, «Анжи» под руководством Вадима Скрипченко из последних пяти матчей проиграл только один и выбрался из зоны вылета, во-вторых, после перерыва на матчи сборных «железнодорожники» по традиции не досчитались важных игроков.

Например, единственного нападающего — Джефферсона Фарфана, который протащил Перу в финальную часть чемпионата мира через стыки с Новой Зеландией. После трансконтинентальных перелетов организму нужна как минимум пара-тройка дней на восстановление, поэтому Фарфан ожидаемо оказался вне заявки на матч с «Анжи».

В таком раскладе вполне логичным выглядело решение Юрия Семина выдвинуть на первую линию атаки Алексея Миранчука, которому эта позиция знакома. Впрочем, «железнодорожники» не стали отказываться от привычной по последним матчам расстановки 4−4−2, поэтому в пару нападающих к Алексею был выдвинут его брат Антон.

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Закрывая тему проблем «Локомотива», стоит отметить, что против «Анжи» также не смог сыграть Пейчинович — в центре обороны «Локомотива» вместе с Кверквелией появился универсальный солдат Михалик. А вот фигура Антона Коченкова в воротах гостей не удивила. Никита Медведев не воспользовался своими шансами, а его конкурент весьма прилично сыграл против ЦСКА и заслужил место в основе в отсутствие Гилерме, который с большой долей вероятности не сыграет до конца этого года.

ОШИБКА СКРИПЧЕНКО

«Анжи» не стал отказываться от игровых ценностей, которые приносили махачкалинцам успех в последних матчах. Скрипченко уплотнил середину поля, выпустив сразу трех центральных полузащитников, которые были нейтрализовать Миранчуков и Мануэла Фернандеша. Гулиев, Тетрашвили и Бакаев садились достаточно глубоко на свою половину поля, создавая плотность на подступах к штрафной.

Хозяева перекрыли центр и действовали очень узко, сознательно отдав пространство на флангах. Спорное решение, учитывая, что Фернандеш всегда растягивает фронт атаки «Локомотива», смещаясь ближе к левой бровке.

Справа в полузащите у «Локомотива» появился левоногий Мацей Рыбус и не сказать, что чувствовал себя комфортно — в первом тайме Владимир Полуяхтов ничего не дал ему создать. А вот подключения Владислава Игнатьева добавляли остроты на подступах к штрафной Гиорги Лории.

Несмотря на состав с оборонительным акцентом, «Анжи» не стал отдавать мяч «Локомотиву» в расчете на контратаки. Команда Скрипченко с первых минут наладила контроль мяча и с точки зрения комбинационной игры выглядела гораздо лучше гостей. «Железнодорожники» же привыкали к поляне далеко не лучшего качества и допускали очень много брака в простейших ситуациях.

ГОЛ БРАТЬЕВ

Хозяева попытались этим воспользоваться и создали первый голевой момент уже на десятой минуте первого тайма — Александр Прудников пробил головой в перекладину после навеса с углового. «Анжи» пытался завестись и продолжить атаковать на кураже, но какого-то определенного плана в атаке у махачкалинцев не просматривалось.

В центре поля у «Локомотива» по традиции все выгрызал Игорь Денисов, которому в сложных ситуациях помогал Александр Коломейцев. А на флангах своих оппонентов перекрыли Игнатьев и Виталий Денисов. Ни Арсен Хубулов, ни Олег Данченко, менявшийся местами с Павлом Яковлевым, не могли найти ни одного момента для кроссов на Прудникова. Нападающий «Анжи» много двигался, стараясь оказывать давление на центральных защитников «Локо», но мячи до него доходили крайне редко.

Однажды он все-таки нашел пространство, возглавил быструю контратаку после паса из глубины, убрал на замахе Михалика и пробил в дальний угол, но его удар был не точен.

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«Локомотив» тем временем освоился и смог наладить контроль за мячом. Фернандеш пользовался пространством на левом фланге атаки «Локомотива», стягивая на себя по два-три игрока «Анжи», и отдавал передачи в освобождавшиеся зоны. Яковлеву не хватало оборонительных навыков, чтобы эффективно действовать против португальца. В итоге именно ошибка капитана «Анжи» привела к голу в ворота Лории.

Павел не смог обработать мяч после длинной передачи одного из полузащитников «Локомотива, в результате чего им завладел Фернандеш, который вошел в штрафную, раскачал Яковлева обманными движениями и отдал передачу в стык между ним и Самарджичем на подключившегося Антона Миранчука, который в два касания отдал поперечную передачу, найдя на дальней штанге брата.

Алексею в данной ситуации оставалось только подработать мяч под удар и отправить его в угол ворот, что он и сделал. Отдельно стоит отметить Рыбуса, который в данном эпизоде находился на углу вратарской и сумел вовремя увернуться от мяча, пущенного Миранчуком, который забил свой 7-й мяч в этом сезоне.

БЕЗ ИДЕЙ

Во втором тайме «Анжи» пошел играть в атаку, что сильно упростило жизнь «железнодорожникам», которые получили возможность действовать на контратаках. После перехватов в центре поля «Локомотив» раз за разом убегал «три в три», «четыре в четыре», но в завершающей стадии Фернандешу и Миранчукам не хватало точности.

Хозяева же по-прежнему испытывали дефицит атакующих идей. Ситуацию не изменили даже Кацаев с Эльмурзаевым, которые должны были добавить индивидуального мастерства на подступах к чужой штрафной.

Вот только мяч до них практически не доходил. Игроки «Локомотива» очень плотно играли со своими оппонентами, вступая в отбор при приеме мяча. «Анжи» пытался давить мощью, Прудников усиленно топтал Михалика, бился с Кверквелией, бежал за каждой передачей, периодически сам пытался разгонять атаки, но это были лишь эпизоды.

Единственный удар в створ во втором тайме хозяева нанесли лишь на 84-й минуте матча — Коченков справился с ним без видимых проблем. Все остальное время до свистка игроки «Анжи» просто грузили мяч верхом в штрафную «Локомотива». Это не помогло команде Скрипченко изменить ситуацию на табло. «Железнодорожники» одержали победу и сохранили первую строчку в турнирной таблице, набрав 36 очков, а махачкалинцы вновь опустились в зону вылета с 16-ю баллами.

Анжи 0:1
Первый тайм: 0:1
Локомотив М
19.11.2017, 14:00 Зрители: 5495 основной раунд: 17-й тур Анжи Арена
Главные тренеры
Вадим Скрипченко Юрий Семин
Голы
59 Алексей Миранчук (Ант. Миранчук, Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш) 43′
Составы
Георгий Лория 47
Владимир Полуяхтов 3
Мирал Самарджич 52
Сергей Брызгалов 92
Олег Данченко 94
Аяз Гулиев 77
Александр Прудников 49
Михаил Бакаев 78
87′ Павел Яковлев (к) 91
Игорь Армаш 14
74′ Арсен Хубулов 8
Магомед Эльмурзаев 95
63′ Гурам Тетрашвили 2
Адлан Кацаев 7
77 Антон Коченков
20 Владислав Игнатьев
29 Виталий Денисов
33 Соломон Кверквелия
4 Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш
59 Алексей Миранчук
18 Александр Коломейцев
27 Игорь Денисов (к)
17 Тарас Михалик 87′
23 Дмитрий Тарасов
31 Мачей Рыбус 58′
36 Дмитрий Баринов
60 Антон Миранчук 90′
84 Михаил Лысов
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 1
5 Удары (всего) 4
1 Удары в створ 1
1 Штанги, перекладины 0
6 Угловые 3
10 Фолы 22
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Алексей Сухой (Люберцы, Россия)
Боковой судья Валерий Данченко (Уфа, Россия)
Боковой судья Игорь Демешко (Химки, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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