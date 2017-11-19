«Локомотив» обыграл «Анжи» и укрепил лидерство в чемпионате России

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из «Трех мушкетеров»
Ученые объяснили, почему пьянство ведет к слабоумию
Пропала военная подлодка с экипажем из 44 человек
В Кремле оценили клип кадетов и депутата ГД на песню «Дядя Вова»
У спасшей девочку в авиакатастрофе учительницы остались 2 сына
Текущие события
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ростов
Амкар
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ворскла1
Сталь Д0
Футбол. Зарубежный
17:00
Кан
Ницца
Футбол. Зарубежный
17:00
Беневенто
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
17:00
Торино
Кьево
Футбол. Зарубежный
17:00
СПАЛ
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
17:00
Сампдория
Ювентус
Футбол. Зарубежный
17:00
Удинезе
Кальяри
Футбол. Зарубежный
17:30
Шальке-04
Гамбург
Футбол. Зарубежный
18:15
Эспаньол
Валенсия
Футбол. Зарубежный
14:30
Кротоне0
Дженоа1
Футбол. Премьер-лига
14:00
Анжи0
Локомотив М1
Футбол. Зарубежный
14:00
Малага3
Депортиво2
Футбол. Премьер-лига
19:00
Зенит
Тосно
Футбол. Зарубежный
19:00
Уотфорд
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
19:00
Лион
Монпелье
Футбол. Первый дивизион
13:00
Тамбов3
Зенит-21
Футбол. Зарубежный
20:00
Вердер
Ганновер-96
Футбол. Зарубежный
20:30
Черноморец Од
Олимпик Д
Футбол. Зарубежный
20:30
Лас-Пальмас
Леванте
Футбол. Премьер-лига
11:30
Уфа2
Урал0
Футбол. Зарубежный
22:45
Атлетик
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
22:45
Интер
Аталанта
Футбол. Зарубежный
23:00
Бордо
Марсель
Футбол. Сборные
05:00
Фиджи0
Эстония2
Все события
СМИ: Румыния начала процесс "приватизации" Черновицкой области
СМИ: Изменившаяся Ротару приехала в Россию
Путин ставит шах и мат Порошенко переговорами с ЛДНР - Бидевка
Слова крымчан о России сильно удивили немцев
Нулевой километр. «Реал Мадрид» отдает титул «Барселоне»?
СМИ: ФИФА поговорит с Родченковым о допинге в российском футболе
30-летняя Мария Шарапова стала брюнеткой (фото)
Женщины оказались лучшими водителями, чем мужчины
Директора клиники оштрафовали за видеокамеры в кабинетах гинекологов
Мужчина избежал казни из-за того, что медики не попали ему в вену
Пенсионер открыл отель в старом авто среди пустыни (фото)
Назван средний срок окупаемости сдаваемых квартир
Фоторепортажи
28«Спартак» разгромил «Краснодар» в матче РФПЛ
20«Динамо» — «Ахмат»: ничья в Химках
16:20 (мск), источник: ТАСС

«Локомотив» обыграл «Анжи» и укрепил лидерство в чемпионате России

ТАСС, 19 ноября. Московский «Локомотив» одержал победу со счетом 1:0 над махачкалинским «Анжи» в выездном матче 17-го тура Российской футбольной премьер-лиги.

Единственный гол на 43-й минуте забил Алексей Миранчук. Для него гол стал седьмым в текущем сезоне в чемпионате России, он является лучшим бомбардиром «Локомотива». Полузащитник вышел на четвертое место в гонке бомбардиров первенства.

«Локомотив» укрепил лидерство в чемпионате России. В активе московской команды 36 очков после 17 туров. «Зенит», занимающий второе место и отстающий от «Локомотива» на шесть очков, свой матч 17-го тура против «Тосно» проведет позднее в воскресенье. «Анжи» потерпел первое поражение в последних четырех матчах, на счету махачкалинцев 16 очков, они расположились на 15-й позиции.

В следующем матче РФПЛ 27 ноября «Локомотив» на выезде сыграет со «СКА-Хабаровском». «Анжи» днем ранее в гостях встретится с «Ростовом».

Анжи 0:1
Первый тайм: 0:1
Локомотив М
19.11.2017, 14:00 основной раунд: 17-й тур Анжи Арена
Главные тренеры
Вадим Скрипченко Юрий Семин
Голы
59 Алексей Миранчук (Ант. Миранчук, Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш) 43′
Составы
Георгий Лория 47
Владимир Полуяхтов 3
Мирал Самарджич 52
Сергей Брызгалов 92
Олег Данченко 94
Аяз Гулиев 77
Александр Прудников 49
Михаил Бакаев 78
88′ Павел Яковлев (к) 91
Игорь Армаш 14
74′ Арсен Хубулов 8
Магомед Эльмурзаев 95
63′ Гурам Тетрашвили 2
Адлан Кацаев 7
77 Антон Коченков
20 Владислав Игнатьев
29 Виталий Денисов
33 Соломон Кверквелия
4 Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш
59 Алексей Миранчук
18 Александр Коломейцев
27 Игорь Денисов (к)
17 Тарас Михалик 88′
23 Дмитрий Тарасов
31 Мачей Рыбус 58′
36 Дмитрий Баринов
60 Антон Миранчук 90′
84 Михаил Лысов
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 1
5 Удары (всего) 4
1 Удары в створ 1
1 Штанги, перекладины 0
6 Угловые 3
10 Фолы 22
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Алексей Сухой (Люберцы, Россия)
Боковой судья Валерий Данченко (Уфа, Россия)
Боковой судья Игорь Демешко (Химки, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Анжи
НовостиМатчиСоставСтатистика
Локомотив М
НовостиМатчиСоставСтатистика
 C кем точно не сыграет сборная России в группе на ЧМ-2018
Глушаков рассказал, почему встал в ворота вместо Лунева
Избиение. «Спартак» вынес «Краснодар» и приговор Шалимову
Овечкину разбили лицо, Зайцев подрался, Орлов и Радулов забили
Нулевой километр. «Реал Мадрид» отдает титул «Барселоне»?
СМИ: ФИФА поговорит с Родченковым о допинге в российском футболе
«Пришел, увидел, победил». Евгения Медведева отмечает 18-летие
«Ростов» — «Амкар»: Калачев вернулся в стартовый состав хозяев
Сейвы Бобровского возглавили рейтинг недели НХЛ (видео)
Новости
Авто
Немец 20 лет искал припаркованный в гараже автомобиль Еще в 1997 году мужчина написал в полицию заявление о пропаже транспортного средства, но, как выяснилось на днях, все это время автомобиль стоял там же, где его оставили
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер из «Трех мушкетеров» Робер Ирш скончался на 93-м году жизни
Недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
В Москве начался снос здания аэровокзала (видео)
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
Леди
В моду вошли недорогие украшения (фото) Пока красивая одежда спрятана под громоздкой верхней одеждой, самое время обновить свои «золотые запасы»
Дети
4-летние близнецы Пугачевой и Галкина восхитили соцсети (фото) 18 ноября стало известно, что Алла Пугачева и Максим Галкин обвенчались. Таинство прошло в кругу друзей и родных знаменитой пары, а самыми важными гостями на церемонии стали 4-летние близнецы артистов Гарри и Лиза.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь