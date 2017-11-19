«Локомотив» обыграл «Анжи» и укрепил лидерство в чемпионате России
ТАСС, 19 ноября. Московский «Локомотив» одержал победу со счетом 1:0 над махачкалинским «Анжи» в выездном матче 17-го тура Российской футбольной
ТАСС, 19 ноября. Московский «Локомотив» одержал победу со счетом 1:0 над махачкалинским «Анжи» в выездном матче 17-го тура Российской футбольной
Единственный гол на 43-й минуте забил Алексей Миранчук. Для него гол стал седьмым в текущем сезоне в чемпионате России, он является лучшим бомбардиром «Локомотива». Полузащитник вышел на четвертое место в гонке бомбардиров первенства.
«Локомотив» укрепил лидерство в чемпионате России. В активе московской команды 36 очков после 17 туров. «Зенит», занимающий второе место и отстающий от «Локомотива» на шесть очков, свой матч 17-го тура против «Тосно» проведет позднее в воскресенье. «Анжи» потерпел первое поражение в последних четырех матчах, на счету махачкалинцев 16 очков, они расположились на 15-й позиции.
В следующем матче РФПЛ 27 ноября «Локомотив» на выезде сыграет со «СКА-Хабаровском». «Анжи» днем ранее в гостях встретится с «Ростовом».
|Анжи
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0:1
Первый тайм: 0:1
|Локомотив М
|Вадим Скрипченко
|Юрий Семин
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|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|1
|Голевые моменты
|1
|5
|Удары (всего)
|4
|1
|Удары в створ
|1
|1
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|3
|10
|Фолы
|22
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Алексей Сухой (Люберцы, Россия)
|Боковой судья
|Валерий Данченко (Уфа, Россия)
|Боковой судья
|Игорь Демешко (Химки, Россия)