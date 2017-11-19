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16:18 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Семак снова обыграл Тарханова

Сергей Семак снова обыграл своего бывшего наставника, вслед за Курбаном Бердыевым взяв верх над Александром Тархановым, а его команда взлетела с 9-го места на 6-е, сравнявшись по набранным очкам с «Уралом» и «Арсеналом"​.

Источник: Спорт-Экспресс

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

Атакующий вариант состава «шмелей» с единственным опорником Емельяновым оказался на руку уфимцам. По ходу стартового отрезка с нескольких метров промахнулся Живоглядов, а Годзюр остановил выход Сысуева один на один и удар Салатича в упор. Гости зачастую не успевали за стремительными перемещениям уфимцев, у которых тон в передней линии задавало трио Сысуев — Стоцкий — Кротов, и даже удивительно, что с игры команда Сергея Семака не забила. Зато это удалось благодаря «стандарту»: Стоцкий заставил сфолить Балажица и сам же эффектно перебросил «стенку».

Только ближе к перерыву екатеринбуржцы немного выровняли игру. Бикфалви стал чаще опускаться назад и разгонять атаки из глубины поля, да и «Уфа» просто не могла весь матч поддерживать высочайший темп. Счет едва не сравнялся, когда Беленов не слишком удачно отбил мяч, играя на выходе, и Кулаков ударом с лета сотряс штангу.

После перерыва Александр Тараханов еще раз перестроил схему, бросив в бой второго форварда Портнягина. Не помогло. Сумевший заблокировать удары Сысуева и Стоцкого Ароян лишь отсрочил неизбежное, и не успел подстраховать Балажица, с котором издевательски легко расправился удвоивший счет Кротов. Сергей Семак, улыбавшийся даже во время промахов своих футболистов, словно чувствовал: никуда победа не денется. Даже 11-метровый в концовке «Уралу» не помог — пугающий пенальтистов одним своим видом Беленов заставил Бикфалви пробить в перекладину.

ЦИФРЫ

4 домашних победы подряд одержала «Уфа».

7 очков набрал в трех матчах против Александра Тарханова Сергей Семак (+2=1).

ЦИТАТЫ

Александр ТАРХАНОВ, главный тренер «Урала»:

— «Уфа» нас полностью переиграла. Мы владели инициативой, но, не считая пенальти и попадания в штангу в первом тайме, угроз воротам был минимум. Соперник же много контратаковал, и превзошел нас заслуженно.

Сергей СЕМАК, главный тренер «Уфы»:

— Хорошая игра в нашем исполнении. Очень активно провели первый тайм и должны были забивать больше одного мяча. Все-таки, 1:0 — скользкий счет. Но мы наиграли на победу, заслужив ее, и было бы очень обидно, если бы соперник реализовал пенальти, выиграть с минимальным перевесом или даже упустить победу. По моментам наше преимущество было подавляющим.

Уфа 2:0
Первый тайм: 1:0
Урал
19.11.2017, 11:30 Зрители: 6300 основной раунд: 17-й тур Нефтяник
Главные тренеры
Сергей Семак Александр Тарханов
Голы
28′ Дмитрий Стоцкий 39
58′ Вячеслав Кротов 57
Нереализованные пенальти
6 Э. Бикфалви 88′
Составы
Александр Беленов 31
Павел Аликин (к) 3
87′ Алексей Никитин 4
Денис Тумасян 20
73′ Дмитрий Живоглядов 17
Боян Йокич 5
Веролюб Салатич 6
Иван Пауревич 19
90′ Дмитрий Стоцкий 39
Александр Сухов 33
30′ 74′ Дмитрий Сысуев 7
Иван Обляков 98
72′ Вячеслав Кротов 57
Исламнур Абдулавов 99
31 Ярослав Годзюр
15 Денис Кулаков (к)
3 Вараздат Ароян
4 Грегор Балажиц 27′
17 Николай Димитров
6 Эрик Бикфалви
94 Алексей Евсеев
92 Роман Емельянов
7 Александр Данцев 78′
27 Михаил Меркулов
9 Георгий Чантурия 46′
88 Игорь Портнягин
18 Владимир Ильин 58′
99 Эдгар Манучарян
Статистика
3 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 2
9 Удары (всего) 3
6 Удары в створ 0
0 Штанги, перекладины 2
4 Угловые 8
21 Фолы 12
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Павел Кукуян (Сочи, Россия)
Боковой судья Алексей Стипиди (Краснодар, Россия)
Боковой судья Вячеслав Бочков (Сочи, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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