Семак снова обыграл Тарханова

Источник: Спорт-Экспресс

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

Атакующий вариант состава «шмелей» с единственным опорником Емельяновым оказался на руку уфимцам. По ходу стартового отрезка с нескольких метров промахнулся Живоглядов, а Годзюр остановил выход Сысуева один на один и удар Салатича в упор. Гости зачастую не успевали за стремительными перемещениям уфимцев, у которых тон в передней линии задавало трио Сысуев — Стоцкий — Кротов, и даже удивительно, что с игры команда Сергея Семака не забила. Зато это удалось благодаря «стандарту»: Стоцкий заставил сфолить Балажица и сам же эффектно перебросил «стенку».

Только ближе к перерыву екатеринбуржцы немного выровняли игру. Бикфалви стал чаще опускаться назад и разгонять атаки из глубины поля, да и «Уфа» просто не могла весь матч поддерживать высочайший темп. Счет едва не сравнялся, когда Беленов не слишком удачно отбил мяч, играя на выходе, и Кулаков ударом с лета сотряс штангу.

После перерыва Александр Тараханов еще раз перестроил схему, бросив в бой второго форварда Портнягина. Не помогло. Сумевший заблокировать удары Сысуева и Стоцкого Ароян лишь отсрочил неизбежное, и не успел подстраховать Балажица, с котором издевательски легко расправился удвоивший счет Кротов. Сергей Семак, улыбавшийся даже во время промахов своих футболистов, словно чувствовал: никуда победа не денется. Даже 11-метровый в концовке «Уралу» не помог — пугающий пенальтистов одним своим видом Беленов заставил Бикфалви пробить в перекладину.

ЦИФРЫ

4 домашних победы подряд одержала «Уфа».

7 очков набрал в трех матчах против Александра Тарханова Сергей Семак (+2=1).

ЦИТАТЫ

Александр ТАРХАНОВ, главный тренер «Урала»:

— «Уфа» нас полностью переиграла. Мы владели инициативой, но, не считая пенальти и попадания в штангу в первом тайме, угроз воротам был минимум. Соперник же много контратаковал, и превзошел нас заслуженно.

Сергей СЕМАК, главный тренер «Уфы»: