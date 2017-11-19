«Ростов» — «Амкар»: Калачев вернулся в стартовый состав хозяев

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Малахов не принял у Эрнста награду за «Пусть говорят»
Найден неожиданный секрет счастливого брака
Пропала военная подлодка с экипажем из 44 человек
Поляки предложили снести сталинскую высотку в Варшаве
У спасшей девочку в авиакатастрофе учительницы остались 2 сына
Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ворскла0
Сталь Д0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Кротоне0
Дженоа1
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ростов
Амкар
Футбол. Зарубежный
17:00
Кан
Ницца
Футбол. Зарубежный
17:00
Беневенто
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
17:00
Торино
Кьево
Футбол. Зарубежный
17:00
СПАЛ
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
17:00
Сампдория
Ювентус
Футбол. Зарубежный
17:00
Удинезе
Кальяри
Футбол. Зарубежный
17:30
Шальке-04
Гамбург
Футбол. Зарубежный
18:15
Эспаньол
Валенсия
Футбол. Премьер-лига
14:00
Анжи0
Локомотив М1
Футбол. Зарубежный
14:00
Малага3
Депортиво2
Футбол. Премьер-лига
19:00
Зенит
Тосно
Футбол. Зарубежный
19:00
Уотфорд
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
19:00
Лион
Монпелье
Футбол. Первый дивизион
13:00
Тамбов3
Зенит-21
Футбол. Зарубежный
20:00
Вердер
Ганновер-96
Футбол. Зарубежный
20:30
Черноморец Од
Олимпик Д
Футбол. Зарубежный
20:30
Лас-Пальмас
Леванте
Футбол. Премьер-лига
11:30
Уфа2
Урал0
Футбол. Зарубежный
22:45
Атлетик
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
22:45
Интер
Аталанта
Футбол. Зарубежный
23:00
Бордо
Марсель
Футбол. Сборные
05:00
Фиджи0
Эстония2
Все события
СМИ: Румыния начала процесс "приватизации" Черновицкой области
СМИ: Изменившаяся Ротару приехала в Россию
Путин ставит шах и мат Порошенко переговорами с ЛДНР - Бидевка
Слова крымчан о России сильно удивили немцев
Нулевой километр. «Реал Мадрид» отдает титул «Барселоне»?
СМИ: ФИФА поговорит с Родченковым о допинге в российском футболе
70 лет вместе: новый портрет королевы Елизаветы и принца Филиппа
Марго Робби украсила обложку австралийского Vogue
«Ген молодости» обнаружили у членов закрытой общины
Картофель: чем вреден продукт, который вы едите каждый день
Поляки предложили снести сталинскую высотку в Варшаве
В Финляндии могут построить церковь-мост (фото)
Фоторепортажи
32Сколько стоят команды ЧМ-2018
8«Арсенал» победил «Тоттенхэм» в лондонском дерби
15:50 (мск), источник: Советский спорт

«Ростов» — «Амкар»: Калачев вернулся в стартовый состав хозяев

Стал известен состав «Ростова» на матч 17-го тура РФПЛ против «Амкара».

Источник: РИА "Новости"

На поле стадиона «Олимп-2» желто-синие выйдут в следующем составе:

Абаев, Калачев, Вилюш, Паршивлюк, Ионов, Шомуродов, Ингасон, Макеев, Майер, Гацкан, Устинов.

Запасные: Песьяков, Гошев, Бобен, Киреев, Зуев, Бухаров, Думбия, Байрамян, Дядюн.

Напомним, матч «Ростов» — «Амкар» начнется в 16:30.

Ростов
НовостиМатчиСоставСтатистика
Амкар
НовостиМатчиСоставСтатистика
 «Он называл это «лечением». Гимнастки обвинили врача сборной в домогательствах
"Не брат ты мне больше!" - как рассорились Федор и Александр Емельяненко
Избиение. «Спартак» вынес «Краснодар» и приговор Шалимову
Овечкину разбили лицо, Зайцев подрался, Орлов и Радулов забили
Нулевой километр. «Реал Мадрид» отдает титул «Барселоне»?
СМИ: ФИФА поговорит с Родченковым о допинге в российском футболе
«Пришел, увидел, победил». Евгения Медведева отмечает 18-летие
Сейвы Бобровского возглавили рейтинг недели НХЛ (видео)
Новости
Авто
Немец 20 лет искал припаркованный в гараже автомобиль Еще в 1997 году мужчина написал в полицию заявление о пропаже транспортного средства, но, как выяснилось на днях, все это время автомобиль стоял там же, где его оставили
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер из «Трех мушкетеров» Робер Ирш скончался на 93-м году жизни
Недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
В Петербурге увеличат налоги на дорогую недвижимость
Леди
В моду вошли недорогие украшения (фото) Пока красивая одежда спрятана под громоздкой верхней одеждой, самое время обновить свои «золотые запасы»
Дети
4-летние близнецы Пугачевой и Галкина восхитили соцсети (фото) 18 ноября стало известно, что Алла Пугачева и Максим Галкин обвенчались. Таинство прошло в кругу друзей и родных знаменитой пары, а самыми важными гостями на церемонии стали 4-летние близнецы артистов Гарри и Лиза.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь