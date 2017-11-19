Самые красивые спортсменки, которым предстоит выходить на трассы, склоны и катки этой зимой
«Ростов» — «Амкар»: Калачев вернулся в стартовый состав хозяев
Стал известен состав «Ростова» на матч 17-го тура РФПЛ против «Амкара».
Стал известен состав «Ростова» на матч 17-го тура РФПЛ против «Амкара».
На поле стадиона «Олимп-2»
Абаев, Калачев, Вилюш, Паршивлюк, Ионов, Шомуродов, Ингасон, Макеев, Майер, Гацкан, Устинов.
Запасные: Песьяков, Гошев, Бобен, Киреев, Зуев, Бухаров, Думбия, Байрамян, Дядюн.
Напомним, матч «Ростов» — «Амкар» начнется в 16:30.