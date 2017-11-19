Самые красивые спортсменки, которым предстоит выходить на трассы, склоны и катки этой зимой
Гильерме выбыл до конца года
По информации «СЭ», вратарь «Локомотива» Гильерме выбыл до конца года.
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По информации «СЭ», вратарь «Локомотива» Гильерме выбыл до конца года.
Голкипер получил травму в матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы с «Шерифом» (1:2).
Как стало известно, у голкипера проблемы с сухожилием. Он не сможет сыграть за железнодорожников до зимних сборов.
Напомним, что Гильерме выступает за «Локо» с 2007 года. В текущем сезоне он провел за