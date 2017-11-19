Национальная хоккейная лига назвала топ-10 лучших голов недели.
«Уфа» победила «Урал» в матче чемпионата России
ТАСС, 19 ноября. «Уфа» обыграла екатеринбургский «Урал» со счетом 2:0 в домашнем матче 17-го тура Российской футбольной
ТАСС, 19 ноября. «Уфа» обыграла екатеринбургский «Урал» со счетом 2:0 в домашнем матче 17-го тура Российской футбольной
Голы забили Дмитрий Стоцкий (28-я минута) и Вячеслав Кротов (58). Полузащитник гостей Эрик Бикфалви не реализовал пенальти на 87-й минуте. «Уфа» прервала четырехматчевую серию «Урала» без поражений.
«Уфа» с 24 очками занимает шестое место в таблице, «Урал» — седьмой (24).
В следующем туре «Уфа» в гостях встретится с грозненским «Ахматом» 25 ноября. «Урал» проведет домашний матч против «Краснодара» 26 ноября.
|Сергей Семак
|Александр Тарханов
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|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|2
|9
|Удары (всего)
|3
|6
|Удары в створ
|0
|0
|Штанги, перекладины
|2
|4
|Угловые
|8
|21
|Фолы
|12
|3
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Павел Кукуян (Сочи, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Стипиди (Краснодар, Россия)
|Боковой судья
|Вячеслав Бочков (Сочи, Россия)