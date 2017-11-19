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13:50 (мск), источник: ТАСС

«Уфа» победила «Урал» в матче чемпионата России

ТАСС, 19 ноября. «Уфа» обыграла екатеринбургский «Урал» со счетом 2:0 в домашнем матче 17-го тура Российской футбольной премьер-лиги.

Источник: РИА "Новости"

Голы забили Дмитрий Стоцкий (28-я минута) и Вячеслав Кротов (58). Полузащитник гостей Эрик Бикфалви не реализовал пенальти на 87-й минуте. «Уфа» прервала четырехматчевую серию «Урала» без поражений.

«Уфа» с 24 очками занимает шестое место в таблице, «Урал» — седьмой (24).

В следующем туре «Уфа» в гостях встретится с грозненским «Ахматом» 25 ноября. «Урал» проведет домашний матч против «Краснодара» 26 ноября.

Уфа 2:0
Первый тайм: 1:0
Урал
19.11.2017, 11:30 Зрители: 6300 основной раунд: 17-й тур Нефтяник
Главные тренеры
Сергей Семак Александр Тарханов
Голы
28′ Дмитрий Стоцкий 39
58′ Вячеслав Кротов 57
Нереализованные пенальти
6 Э. Бикфалви 88′
Составы
Александр Беленов 31
Павел Аликин (к) 3
87′ Алексей Никитин 4
Денис Тумасян 20
73′ Дмитрий Живоглядов 17
Боян Йокич 5
Веролюб Салатич 6
Иван Пауревич 19
90′ Дмитрий Стоцкий 39
Александр Сухов 33
30′ 74′ Дмитрий Сысуев 7
Иван Обляков 98
72′ Вячеслав Кротов 57
Исламнур Абдулавов 99
31 Ярослав Годзюр
15 Денис Кулаков (к)
3 Вараздат Ароян
4 Грегор Балажиц 27′
17 Николай Димитров
6 Эрик Бикфалви
94 Алексей Евсеев
92 Роман Емельянов
7 Александр Данцев 78′
27 Михаил Меркулов
9 Георгий Чантурия 46′
88 Игорь Портнягин
18 Владимир Ильин 58′
99 Эдгар Манучарян
Статистика
3 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 2
9 Удары (всего) 3
6 Удары в створ 0
0 Штанги, перекладины 2
4 Угловые 8
21 Фолы 12
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Павел Кукуян (Сочи, Россия)
Боковой судья Алексей Стипиди (Краснодар, Россия)
Боковой судья Вячеслав Бочков (Сочи, Россия)
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