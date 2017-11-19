Самые красивые спортсменки, которым предстоит выходить на трассы, склоны и катки этой зимой
«Уфа» — «Урал»: Стартовые составы
Стали известны стартовые составы «Уфы» и «Урала», которые встретятся сегодня в 17-м туре РФПЛ.
Стали известны стартовые составы «Уфы» и «Урала», которые встретятся сегодня в 17-м туре РФПЛ.
«Уфа»: Беленов, Аликин, Тумасян, Никитин, Живоглядов, Йокич, Стоцкий, Пауревич, Салатич, Сысуев, Кротов.
Запасные: Шелия, Сухов, Табидзе, Засеев, Сафрониди, Зубарев, Обляков, Карп, Абдулавов, Фатай.
«Урал»: Годзюр, Данцев, Балажиц, Ароян, Димитров, Евсеев, Емельянов, Чантурия, Кулаков, Ильин, Бикфалви.
Запасные: Арапов, Жариков, Чернов, Меркулов, Динга, Фидлер, Манучарян, Портнягин, Щербаков.
Игра в Уфе начнется в 11:30 мск.