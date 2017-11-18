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22:51 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Агент 0:0. Когда прорвет Бердыева?

Казанский «Рубин» сыграл в Туле очередную унылую ничью. Зона еврокубков от команды Курбана Бердыева намного дальше, чем зона переходных матчей.

Источник: Спорт-Экспресс

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

После шести мячей в Хабаровске и пяти в Краснодаре верилось, что богатый на голы тур продолжится в Туле, но когда играет «Рубин», надеяться на это не стоит. Бердыев все еще занят поиском игры и в матче с набравшим ход «Арсеналом», сделал ставку на нейтрализацию атакующей мощи команды Божовича.

В первом тайме гости выглядели заметно лучше соперника. Схема 5−3−2, выбранная Бердыевым, позволяла казанцам накрывать атаки «Арсенала» в начальной стадии и искать шансы в позиционной игре. В итоге шикарные шансы забить имели Сигурдссон и Жемалетдинов, однако оба в самый решающий момент дрогнули.

После перерыва темп игры заметно спал, и голевые моменты исчезли вовсе. Уже на последних минутах матча Горбатенко нанес отличный удар из-за штрафной, после неосторожного выноса защитников «Рубина», но Джанаев в фантастическом прыжке сохранил на табло нули.

Эта ничья (третья нулевая за последние четыре тура) оставила туляков на седьмой позиции, но позволила немного оторваться от «Ахмата» и сравняться по очкам с «Уралом». «Рубин» же в поисках игры застрял на 10-й позиции.

ЦИФРЫ

2 мяча в 9 последних матчах забил «Рубин».

2 легионера вышли в стартовом составе «Рубина».

10 ударов нанес «Рубин» — 0 в створ.

СЛОВА

Миодраг БОЖОВИЧ, главный тренер «Арсенала»:

— Игра получилась тяжелой, как я и ожидал. «Рубин» — не подарок. Команда строится. Соперник заслужил победу не меньше, у казанцев был отличный момент в первом тайме. Мы тоже имели шансы после перерыва.

Курбан БЕРДЫЕВ, главный тренер «Рубина»:

— В первом тайме были правильное позиционное расположение всех игроков — отсюда легче было атаковать и защищаться. Во втором этого сделать не удалось, но в целом есть удовлетворение. Потихоньку мы идем к тому, что хотим видеть. Надеюсь, что должно получиться.

— Ничья на выезде. Есть удовлетворение?

— Нет удовлетворения. Думаю, что по моментам… хотя у «Арсенала» был один во втором тайме. Но у нас имелось больше шансов, которые можно было реализовывать.

Арсенал Т 0:0
Первый тайм: 0:0
Рубин
18.11.2017, 19:00 Зрители: 9668 основной раунд: 17-й тур Арсенал
Главные тренеры
Миодраг Божович Курбан Бердыев
Составы
Владимир Габулов (к) 30
Кирилл Комбаров 9
45′ Анри Хагуш 14
Максим Беляев 6
Гиа Григалава 8
Стоппила Сунзу 13
Александру Бурчану 55
29′ Игорь Горбатенко 23
82′ Сергей Ткачев 11
Михаил Александров 77
68′ Горан Чаушич 20
Кантемир Берхамов 7
87′ Лука Джорджевич 18
Федерико Иван Расич 19
35 Сослан Джанаев
30 Федор Кудряшов 43′
3 Эльмир Набиуллин
5 Рагнар Сигурдссон
14 Владимир Гранат
80 Егор Сорокин
27 Магомед Оздоев
4 Янн М`Вила (к)
88 Руслан Камболов
9 Максим Канунников 81′
10 Максим Лестьенн
96 Рифат Жемалетдинов 71′
33 Сердар Азмун
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 1
3 Удары (всего) 6
2 Удары в створ 0
3 Угловые 3
13 Фолы 13
0 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия)
Боковой судья Ринат Деушев (Москва, Россия)
Боковой судья Константин Шаламберидзе (Москва, Россия)
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Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Автогол
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Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Арсенал Т
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