Агент 0:0. Когда прорвет Бердыева?
Казанский «Рубин» сыграл в Туле очередную унылую ничью. Зона еврокубков от команды Курбана Бердыева намного дальше, чем зона переходных матчей.
Казанский «Рубин» сыграл в Туле очередную унылую ничью. Зона еврокубков от команды Курбана Бердыева намного дальше, чем зона переходных матчей.
КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
После шести мячей в Хабаровске и пяти в Краснодаре верилось, что богатый на голы тур продолжится в Туле, но когда играет «Рубин», надеяться на это не стоит. Бердыев все еще занят поиском игры и в матче с набравшим ход «Арсеналом», сделал ставку на нейтрализацию атакующей мощи команды Божовича.
В первом тайме гости выглядели заметно лучше соперника. Схема 5−3−2, выбранная Бердыевым, позволяла казанцам накрывать атаки «Арсенала» в начальной стадии и искать шансы в позиционной игре. В итоге шикарные шансы забить имели Сигурдссон и Жемалетдинов, однако оба в самый решающий момент дрогнули.
После перерыва темп игры заметно спал, и голевые моменты исчезли вовсе. Уже на последних минутах матча Горбатенко нанес отличный удар
Эта ничья (третья нулевая за последние четыре тура) оставила туляков на седьмой позиции, но позволила немного оторваться от «Ахмата» и сравняться по очкам с «Уралом». «Рубин» же в поисках игры застрял на 10-й позиции.
ЦИФРЫ
2 мяча в 9 последних матчах забил «Рубин».
2 легионера вышли в стартовом составе «Рубина».
10 ударов нанес «Рубин» — 0 в створ.
СЛОВА
Миодраг БОЖОВИЧ, главный тренер «Арсенала»:
— Игра получилась тяжелой, как я и ожидал. «Рубин» — не подарок. Команда строится. Соперник заслужил победу не меньше, у казанцев был отличный момент в первом тайме. Мы тоже имели шансы после перерыва.
Курбан БЕРДЫЕВ, главный тренер «Рубина»:
— В первом тайме были правильное позиционное расположение всех игроков — отсюда легче было атаковать и защищаться. Во втором этого сделать не удалось, но в целом есть удовлетворение. Потихоньку мы идем к тому, что хотим видеть. Надеюсь, что должно получиться.
— Ничья на выезде. Есть удовлетворение?
— Нет удовлетворения. Думаю, что по моментам… хотя у «Арсенала» был один во втором тайме. Но у нас имелось больше шансов, которые можно было реализовывать.
|Миодраг Божович
|Курбан Бердыев
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|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|1
|3
|Удары (всего)
|6
|2
|Удары в створ
|0
|3
|Угловые
|3
|13
|Фолы
|13
|0
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия)
|Боковой судья
|Ринат Деушев (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Константин Шаламберидзе (Москва, Россия)