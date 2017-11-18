Агент 0:0. Когда прорвет Бердыева?

Источник: Спорт-Экспресс

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

После шести мячей в Хабаровске и пяти в Краснодаре верилось, что богатый на голы тур продолжится в Туле, но когда играет «Рубин», надеяться на это не стоит. Бердыев все еще занят поиском игры и в матче с набравшим ход «Арсеналом», сделал ставку на нейтрализацию атакующей мощи команды Божовича.

В первом тайме гости выглядели заметно лучше соперника. Схема 5−3−2, выбранная Бердыевым, позволяла казанцам накрывать атаки «Арсенала» в начальной стадии и искать шансы в позиционной игре. В итоге шикарные шансы забить имели Сигурдссон и Жемалетдинов, однако оба в самый решающий момент дрогнули.

После перерыва темп игры заметно спал, и голевые моменты исчезли вовсе. Уже на последних минутах матча Горбатенко нанес отличный удар из-за штрафной, после неосторожного выноса защитников «Рубина», но Джанаев в фантастическом прыжке сохранил на табло нули.

Эта ничья (третья нулевая за последние четыре тура) оставила туляков на седьмой позиции, но позволила немного оторваться от «Ахмата» и сравняться по очкам с «Уралом». «Рубин» же в поисках игры застрял на 10-й позиции.

ЦИФРЫ

2 мяча в 9 последних матчах забил «Рубин».

2 легионера вышли в стартовом составе «Рубина».

10 ударов нанес «Рубин» — 0 в створ.

СЛОВА

Миодраг БОЖОВИЧ, главный тренер «Арсенала»:

— Игра получилась тяжелой, как я и ожидал. «Рубин» — не подарок. Команда строится. Соперник заслужил победу не меньше, у казанцев был отличный момент в первом тайме. Мы тоже имели шансы после перерыва.

Курбан БЕРДЫЕВ, главный тренер «Рубина»:

— В первом тайме были правильное позиционное расположение всех игроков — отсюда легче было атаковать и защищаться. Во втором этого сделать не удалось, но в целом есть удовлетворение. Потихоньку мы идем к тому, что хотим видеть. Надеюсь, что должно получиться.

— Ничья на выезде. Есть удовлетворение?