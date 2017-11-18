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21:51 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Почему Смолову нужно уходить из «Краснодара»

Матч против «Спартака» еще раз наглядно показал причины, по которым трансфер лучшего форварда России из «Краснодара» необходим, если он хочет расти.

Источник: Спорт-Экспресс

ЛУЧШИЙ СРЕДИ ХУДШИХ

Перед игрой мы сравнивали форварда «быков» с его красно-белыми коллегами, выявляли сильные стороны каждого и пытались предугадать, кто ярче проявит себя в новом противостоянии. В итоге все в очередной раз увидели, что отдельно взятый нападающий, каким бы классным он ни был, не сможет сделать результат в одиночку без достойной поддержки от партнеров.

А слаженной командной игры в у «Краснодара» в этот день попросту не прослеживалось.

Конечно, легче всего адресовать претензии к самому Смолову: не забил, не сделал разницу, не вел за собой партнеров, не проявил как лидер в трудный момент. Кто, если не он, в конце концов?! Но все-таки кажется, что любая персональная критика абсолютно неуместна. Потому что Федор, даже выдав средний для себя футбол, все равно оказался одним из самых заметных на поле в составе «быков».

ДО СТАТИСТИЧЕСКОЙ НОРМЫ НЕ ДОТЯНУЛ

Против «Спартака», согласно данным Opta, у Смолова набралось 23 точных передач из 28 (одна — ключевая), три удара (ни одного в створ), лишь одна выигранная дуэль из 12 и одна обводка. А средние показатели Федора в сезоне составляют свыше пяти ударов за 90 минут (два в створ), 1,8 острые передачи и 2,4 обводки. То есть до нормы форвард не дотянул, хотя это и без цифр, по одним лишь визуальным впечатлениям, было заметно.

Тепловая карта игры Федора дает ясно понять, в каких ситуациях он оказывался с мячом. Преимущественно это зона перед штрафной площадью, где ему приходилось получать передачи спиной к воротам, пытаться разворачиваться и на ограниченном пространстве что-то изобретать. И взгляните для сравнения на аналогичную карту Промеса: при почти таком же количестве касаний (48 против 46) его действия распределены едва ли не по всей половине поля, голландец имел возможность для разгона и излюбленных смещений на скорости к штрафной (кстати, очень похожая картина и у Луиза Адриану с Зе Луишем).

В очередной раз удивило, как в первом тайме «Краснодар» упрямо пытался пролезть в штрафную только через центр, минимально используя фланги, что ощутимо замедляло футбол команды, усложняло жизнь Смолову и упрощало красно-белым, которые не дергались из стороны в сторону. И ладно бы центральные хавбеки «быков» выдавали гениальные разрезающие передачи, так ведь их почти не наблюдалось! Традиционный плеймекер Перейра накрывался футболистами «Спартака» еще при приеме мяча, имел минимум времени и в результате отметился лишь одним ключевым пасом за 90 минут. Как раз при забитом голе.

Миранчук с Дзагоевым в сборной поддерживали и снабжали мячами Федора куда лучше, здесь же он порой мог по пять-семь минут бегать вхолостую. К примеру, за весь первый тайм сделал всего 15 касаний. Катастрофа! А после перерыва спасать ситуацию оказалось уже поздно. И дело вовсе не в сверхудачной игре центра обороны «Спартака». Напротив, там не избежали ошибок и с задачей полностью закрыть Смолова не справились. Федор постоянно находился где-то между двумя защитниками, ждал передач, вбегал в штрафную и время от времени находил зоны.

МОМЕНТЫ БЫЛИ. НО…

Неизвестно, как повернулся бы ход матча, если бы на 4-й минуте Смолову бы чуть больше повезло, и мяч после его пушечного выстрела со средней дистанции попал бы не в перекладину, а чуть ниже. Селихов ситуацию не контролировал, а Джикия грубо ошибся: пятился на полусогнутых ногах, играл непозволительно медленно, нерасторопно и неактивно, предоставив нападающему достаточно свободы для удара.

Первый удар Смолова в матче после индивидуальных действий. Мяч после его удара из-под Джикии попал в перекладину.

Еще один шикарный момент Федор получил на 10-й минуте уже после пропущенного «Краснодаром» гола: команда провела атаку по флангу, и это сразу привело к опасному прострелу Петрова на нападающего. Смолов перехитрил центральных защитников, но промахнулся по мячу и не смог пробить, хотя расстояние было убойным.

Второй момент Смолова в матче — после прострела с правого фланга он не попал по мячу из выгодной ситуации.

После перерыва лучший бомбардир двух чемпионатов России еще чаще оказывался в центре внимания: в самом начале тайма отдал из-под Зобнина прекрасную передачу на Классона, который, убрав на замахе Джикию, не смог переиграть в упор Селихова. Затем Смолов лучше всех прочувствовал ситуацию при верховой борьбе и нанес смачный удар после отскока — защитники снова не уследили, но форварду не хватило точности. А так бы — 1:2 за 20 минут до конца и воскресшая интрига.

Третий момент Смолова в матче. После его сильного удара из штрафной мяч пролетел выше.

РЕЗЮМЕ

Принял участие Смолов и в голевой комбинации «Краснодара». Вплоть до финального свистка он оставался заметным и пытался хотя бы что-то придумать, и ни в коем случае нельзя говорить, что матч он провалил. Да, не подарил команде привычного объема остроты, однако хотя бы до такого уровня не дотянулся никто из партнеров.

А теперь давайте взглянем и оценим атакующую линию соперника: Промеса, Зе Луиша, Луиза Адриану, Мельгарехо, издевательски легко крутивших шеи защитникам. Вспомним помогающих им из глубины Фернанду и Глушакова. Комбарова и Ещенко, также выглядевших очень достойно. Сила этого «Спартака», когда все лидеры в форме, — именно в командной игре, постоянных смещениях, карусели и разнообразии. Здесь не поймешь, от кого в любой миг может прийти угроза.

Тогда как в «Краснодаре» все уже давно завязано на Смолове. Вокруг — партнеры куда ниже классом, похожие друг на друга лишь своей нестабильностью. Поэтому Федор и забивает так много именно середнячкам, а сами «быки» давно перестали расти как единый командный организм. Матч со «Спартаком» это еще раз наглядно показал.

Как и то, что зимой разговоры о будущем Смолова вспыхнут с новой силой.

Краснодар 1:4
Первый тайм: 0:2
Спартак М
18.11.2017, 16:30 Зрители: 33979 основной раунд: 17-й тур Арена Краснодар
Главные тренеры
Игорь Шалимов Массимо Каррера
Голы
88′ Виктор Классон (М. Перейра, Ф. Смолов) 16
12 де Соуза Луиз Адриану (Д. Комбаров) 8′
9 Мендеш Андраде Зе Луиш (де Соуза Луиз Адриану) 28′
12 де Соуза Луиз Адриану (К. Промес) 86′
10 Квинси Промес (Мендеш Андраде Зе Луиш) 90′
Составы
Андрей Синицын 88
61′ Сергей Петров 98
Андреас Гранквист (к) 6
Алексей Грицаенко 26
Виктор Классон 16
Юрий Газинский 8
Маурисио Перейра 33
Федор Смолов 10
80′ Кристиан Рамирес 12
Рикардо Лаборде 21
46′ Вячеслав Подберезкин 11
Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью 22
58′ 64′ Роман Шишкин 30
Вандерсон Масиэл 7
57 Александр Селихов
23 Дмитрий Комбаров
5 Сердар Таски
14 Георгий Джикия
10 Квинси Промес
9 Мендеш Андраде Зе Луиш
12 де Соуза Луиз Адриану
11 Фернанду
38 Андрей Ещенко 46′
47 Роман Зобнин
25 Лоренсо Мельгарехо 67′
50 Марио Пашалич 78′
8 Денис Глушаков (к) 66′
21 Артем Самсонов
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 5
6 Удары (всего) 10
3 Удары в створ 7
2 Штанги, перекладины 0
6 Угловые 6
17 Фолы 11
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Вячеслав Семенов (Гатчина, Россия)
Боковой судья Рашид Абусуев (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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