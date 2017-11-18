Почему Смолову нужно уходить из «Краснодара»

Источник: Спорт-Экспресс

ЛУЧШИЙ СРЕДИ ХУДШИХ

Перед игрой мы сравнивали форварда «быков» с его красно-белыми коллегами, выявляли сильные стороны каждого и пытались предугадать, кто ярче проявит себя в новом противостоянии. В итоге все в очередной раз увидели, что отдельно взятый нападающий, каким бы классным он ни был, не сможет сделать результат в одиночку без достойной поддержки от партнеров.

А слаженной командной игры в у «Краснодара» в этот день попросту не прослеживалось.

Конечно, легче всего адресовать претензии к самому Смолову: не забил, не сделал разницу, не вел за собой партнеров, не проявил как лидер в трудный момент. Кто, если не он, в конце концов?! Но все-таки кажется, что любая персональная критика абсолютно неуместна. Потому что Федор, даже выдав средний для себя футбол, все равно оказался одним из самых заметных на поле в составе «быков».

ДО СТАТИСТИЧЕСКОЙ НОРМЫ НЕ ДОТЯНУЛ

Против «Спартака», согласно данным Opta, у Смолова набралось 23 точных передач из 28 (одна — ключевая), три удара (ни одного в створ), лишь одна выигранная дуэль из 12 и одна обводка. А средние показатели Федора в сезоне составляют свыше пяти ударов за 90 минут (два в створ), 1,8 острые передачи и 2,4 обводки. То есть до нормы форвард не дотянул, хотя это и без цифр, по одним лишь визуальным впечатлениям, было заметно.

Тепловая карта игры Федора дает ясно понять, в каких ситуациях он оказывался с мячом. Преимущественно это зона перед штрафной площадью, где ему приходилось получать передачи спиной к воротам, пытаться разворачиваться и на ограниченном пространстве что-то изобретать. И взгляните для сравнения на аналогичную карту Промеса: при почти таком же количестве касаний (48 против 46) его действия распределены едва ли не по всей половине поля, голландец имел возможность для разгона и излюбленных смещений на скорости к штрафной (кстати, очень похожая картина и у Луиза Адриану с Зе Луишем).

В очередной раз удивило, как в первом тайме «Краснодар» упрямо пытался пролезть в штрафную только через центр, минимально используя фланги, что ощутимо замедляло футбол команды, усложняло жизнь Смолову и упрощало красно-белым, которые не дергались из стороны в сторону. И ладно бы центральные хавбеки «быков» выдавали гениальные разрезающие передачи, так ведь их почти не наблюдалось! Традиционный плеймекер Перейра накрывался футболистами «Спартака» еще при приеме мяча, имел минимум времени и в результате отметился лишь одним ключевым пасом за 90 минут. Как раз при забитом голе.

Миранчук с Дзагоевым в сборной поддерживали и снабжали мячами Федора куда лучше, здесь же он порой мог по пять-семь минут бегать вхолостую. К примеру, за весь первый тайм сделал всего 15 касаний. Катастрофа! А после перерыва спасать ситуацию оказалось уже поздно. И дело вовсе не в сверхудачной игре центра обороны «Спартака». Напротив, там не избежали ошибок и с задачей полностью закрыть Смолова не справились. Федор постоянно находился где-то между двумя защитниками, ждал передач, вбегал в штрафную и время от времени находил зоны.

МОМЕНТЫ БЫЛИ. НО…

Неизвестно, как повернулся бы ход матча, если бы на 4-й минуте Смолову бы чуть больше повезло, и мяч после его пушечного выстрела со средней дистанции попал бы не в перекладину, а чуть ниже. Селихов ситуацию не контролировал, а Джикия грубо ошибся: пятился на полусогнутых ногах, играл непозволительно медленно, нерасторопно и неактивно, предоставив нападающему достаточно свободы для удара.

Первый удар Смолова в матче после индивидуальных действий. Мяч после его удара из-под Джикии попал в перекладину.

Еще один шикарный момент Федор получил на 10-й минуте уже после пропущенного «Краснодаром» гола: команда провела атаку по флангу, и это сразу привело к опасному прострелу Петрова на нападающего. Смолов перехитрил центральных защитников, но промахнулся по мячу и не смог пробить, хотя расстояние было убойным.

Второй момент Смолова в матче — после прострела с правого фланга он не попал по мячу из выгодной ситуации.

После перерыва лучший бомбардир двух чемпионатов России еще чаще оказывался в центре внимания: в самом начале тайма отдал из-под Зобнина прекрасную передачу на Классона, который, убрав на замахе Джикию, не смог переиграть в упор Селихова. Затем Смолов лучше всех прочувствовал ситуацию при верховой борьбе и нанес смачный удар после отскока — защитники снова не уследили, но форварду не хватило точности. А так бы — 1:2 за 20 минут до конца и воскресшая интрига.

Третий момент Смолова в матче. После его сильного удара из штрафной мяч пролетел выше.

РЕЗЮМЕ

Принял участие Смолов и в голевой комбинации «Краснодара». Вплоть до финального свистка он оставался заметным и пытался хотя бы что-то придумать, и ни в коем случае нельзя говорить, что матч он провалил. Да, не подарил команде привычного объема остроты, однако хотя бы до такого уровня не дотянулся никто из партнеров.

А теперь давайте взглянем и оценим атакующую линию соперника: Промеса, Зе Луиша, Луиза Адриану, Мельгарехо, издевательски легко крутивших шеи защитникам. Вспомним помогающих им из глубины Фернанду и Глушакова. Комбарова и Ещенко, также выглядевших очень достойно. Сила этого «Спартака», когда все лидеры в форме, — именно в командной игре, постоянных смещениях, карусели и разнообразии. Здесь не поймешь, от кого в любой миг может прийти угроза.

Тогда как в «Краснодаре» все уже давно завязано на Смолове. Вокруг — партнеры куда ниже классом, похожие друг на друга лишь своей нестабильностью. Поэтому Федор и забивает так много именно середнячкам, а сами «быки» давно перестали расти как единый командный организм. Матч со «Спартаком» это еще раз наглядно показал.