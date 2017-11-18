Почему Смолову нужно уходить из «Краснодара»
Матч против «Спартака» еще раз наглядно показал причины, по которым трансфер лучшего форварда России из «Краснодара» необходим, если он хочет расти.
Матч против «Спартака» еще раз наглядно показал причины, по которым трансфер лучшего форварда России из «Краснодара» необходим, если он хочет расти.
ЛУЧШИЙ СРЕДИ ХУДШИХ
Перед игрой мы сравнивали форварда «быков» с его
А слаженной командной игры в у «Краснодара» в этот день попросту не прослеживалось.
Конечно, легче всего адресовать претензии к самому Смолову: не забил, не сделал разницу, не вел за собой партнеров, не проявил как лидер в трудный момент. Кто, если не он, в конце концов?! Но
ДО СТАТИСТИЧЕСКОЙ НОРМЫ НЕ ДОТЯНУЛ
Против «Спартака», согласно данным Opta, у Смолова набралось 23 точных передач из 28 (одна — ключевая), три удара (ни одного в створ), лишь одна выигранная дуэль из 12 и одна обводка. А средние показатели Федора в сезоне составляют свыше пяти ударов за 90 минут (два в створ), 1,8 острые передачи и 2,4 обводки. То есть до нормы форвард не дотянул, хотя это и без цифр, по одним лишь визуальным впечатлениям, было заметно.
Тепловая карта игры Федора дает ясно понять, в каких ситуациях он оказывался с мячом. Преимущественно это зона перед штрафной площадью, где ему приходилось получать передачи спиной к воротам, пытаться разворачиваться и на ограниченном пространстве
В очередной раз удивило, как в первом тайме «Краснодар» упрямо пытался пролезть в штрафную только через центр, минимально используя фланги, что ощутимо замедляло футбол команды, усложняло жизнь Смолову и упрощало
Миранчук с Дзагоевым в сборной поддерживали и снабжали мячами Федора куда лучше, здесь же он порой мог по
МОМЕНТЫ БЫЛИ. НО…
Неизвестно, как повернулся бы ход матча, если бы на 4-й минуте Смолову бы чуть больше повезло, и мяч после его пушечного выстрела со средней дистанции попал бы не в перекладину, а чуть ниже. Селихов ситуацию не контролировал, а Джикия грубо ошибся: пятился на полусогнутых ногах, играл непозволительно медленно, нерасторопно и неактивно, предоставив нападающему достаточно свободы для удара.
Первый удар Смолова в матче после индивидуальных действий. Мяч после его удара
Еще один шикарный момент Федор получил на 10-й минуте уже после пропущенного «Краснодаром» гола: команда провела атаку по флангу, и это сразу привело к опасному прострелу Петрова на нападающего. Смолов перехитрил центральных защитников, но промахнулся по мячу и не смог пробить, хотя расстояние было убойным.
Второй момент Смолова в матче — после прострела с правого фланга он не попал по мячу из выгодной ситуации.
После перерыва лучший бомбардир двух чемпионатов России еще чаще оказывался в центре внимания: в самом начале тайма отдал
Третий момент Смолова в матче. После его сильного удара из штрафной мяч пролетел выше.
РЕЗЮМЕ
Принял участие Смолов и в голевой комбинации «Краснодара». Вплоть до финального свистка он оставался заметным и пытался хотя бы
А теперь давайте взглянем и оценим атакующую линию соперника: Промеса, Зе Луиша, Луиза Адриану, Мельгарехо, издевательски легко крутивших шеи защитникам. Вспомним помогающих им из глубины Фернанду и Глушакова. Комбарова и Ещенко, также выглядевших очень достойно. Сила этого «Спартака», когда все лидеры в форме, — именно в командной игре, постоянных смещениях, карусели и разнообразии. Здесь не поймешь, от кого в любой миг может прийти угроза.
Тогда как в «Краснодаре» все уже давно завязано на Смолове. Вокруг — партнеры куда ниже классом, похожие друг на друга лишь своей нестабильностью. Поэтому Федор и забивает так много именно середнячкам, а сами «быки» давно перестали расти как единый командный организм. Матч со «Спартаком» это еще раз наглядно показал.
Как и то, что зимой разговоры о будущем Смолова вспыхнут с новой силой.
|Игорь Шалимов
|Массимо Каррера
|
|
|
|
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|5
|6
|Удары (всего)
|10
|3
|Удары в створ
|7
|2
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|6
|17
|Фолы
|11
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Вячеслав Семенов (Гатчина, Россия)
|Боковой судья
|Рашид Абусуев (Санкт-Петербург, Россия)