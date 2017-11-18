Массимо Каррера: «Спартак» победил не из-за слабости «Краснодара»

Источник: Спорт-Экспресс

Александр МУЙЖНЕК

из Краснодара

КАРРЕРА РАД ВОЗВРАЩЕНИЮ ЗОБНИНА

Массимо Каррера — коротко о вынужденных заменах Андрея Ещенко и Дениса Глушакова, возвращении в игру после серьезной травмы колена Романа Зобнина и значении крупной победы над одним из конкурентов.

— Завтра будет ясно, что с травмами, — заметил итальянец на послематчевой пресс-конференции. — Полагаю, ничего серьезного. Думаю, самая серьезная травма у Ещенко.

Зобнин уже играл правого защитника. Он провел хороший матч. Роман — важный игрок для «Спартака». Слава богу, он выздоровел.

Неверно думать, что мы победили из-за слабости соперника. «Краснодар» остается выдающейся командой. До этого матча он был выше нас в таблице! У них отличный состав. Они могут и будут бороться до конца.

ШАЛИМОВ ЖАЛЕЕТ, ЧТО СМОЛОВ НЕ ОТКРЫЛ СЧЕТ

Игорь Шалимов — о том, что стало причиной разгрома, систематических ошибках в построении игры и упущенном моменте в дебюте матча.

— То, чего мы опасались, о чем предупреждали, мы и сделали, — начал тренер «быков». — Опять потери на ровном месте. Атак 6−7 мы сами организовали сопернику. Так нельзя играть. Уверенность теряется. Вперед бежать намного легче, чем назад. В первом тайме нас прибили. С такой форой дальше играть тяжело против команды вроде «Спартака». Хотя забей мы в начале второго тайма, все могло пойти иначе. Пришлось идти вперед, оставляли зоны, отсюда такой счет.

— У «Краснодара» продолжается кризис? Или у вас задача играть с лидерами, не заботясь о результате?

— Топ-клубы премьер-лиги, наверное, кроме «Зенита», садятся на свою половину, отдают инициативу. Тот же «Спартак» в позиционной атаке не так силен. Все команды после гола закрываются.

Но у нас не тот менталитет, чтобы садиться на свою половину. Мы к этому не готовы. Никто не знает, чем все закончится при такой игре. Может, не 4, а 5 получим.

Мы не выходим на поле, опустив голову. Ребята старались, но эти ошибки… Нельзя пропускать первыми в матчах с такими командами. Первый гол у «Спартака» получился необязательным. А дальше — два момента у «Спартака», и два гола. После такого играть намного сложнее.

— Что с этим делать?

— Выходим — и первые пропускаем. Тут важен первый гол. Попади Смолов не в штангу, а на полметра ниже — как все могло сложиться? Надо дождаться игры, когда мы поведем. Но опять первый гол забивают нам, а не мы. Залети гол Смолова — посмотрели бы, что бы стало. Можно было чуть менять игру. А с позиционной атакой у всех команд проблема! Где-то специально отдают инициативу.

Надо быть более надежными. Можно терять мяч у штрафной — но тогда можно накрыть или сфолить. А когда обрезаешься так, как мы, ты оголен. Будем доносить до игроков, тренировать.

— С чем связана деградация игры «Краснодара» против лидеров по сравнению со временем Олега Кононова?

— Все говорят, что раньше «Краснодар» играл в атакующий футбол против лидеров. Но много ли побед тогда было? И в каком состоянии были соперники? Сейчас у «Краснодара» уже комплекс, получается. До конца года нас ждут три игры, терять очки в них нельзя. Думать надо об «Урале», остается только это. Посмотрим, как сыграем с лидерами в следующем году.

— «Спартак» вас не удивил?

— Да не удивил. По этой схеме играют против нас третий матч. Все по составу сразу стало понятно. Удивило, что люди не теряют мячей. Брака почти нет. За все цепляются. А когда отдавали — мы отдавали обратно. Что удивляет — почему что мы не сохраняем мячи.

— Когда вернется Павел Мамаев?