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20:08 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Массимо Каррера: «Спартак» победил не из-за слабости «Краснодара»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера и его визави из «Краснодара» Игорь Шалимов — о разгромной победе чемпиона.

Источник: Спорт-Экспресс

Александр МУЙЖНЕК
из Краснодара

КАРРЕРА РАД ВОЗВРАЩЕНИЮ ЗОБНИНА

Массимо Каррера — коротко о вынужденных заменах Андрея Ещенко и Дениса Глушакова, возвращении в игру после серьезной травмы колена Романа Зобнина и значении крупной победы над одним из конкурентов.

— Завтра будет ясно, что с травмами, — заметил итальянец на послематчевой пресс-конференции. — Полагаю, ничего серьезного. Думаю, самая серьезная травма у Ещенко.

Зобнин уже играл правого защитника. Он провел хороший матч. Роман — важный игрок для «Спартака». Слава богу, он выздоровел.

Неверно думать, что мы победили из-за слабости соперника. «Краснодар» остается выдающейся командой. До этого матча он был выше нас в таблице! У них отличный состав. Они могут и будут бороться до конца.

ШАЛИМОВ ЖАЛЕЕТ, ЧТО СМОЛОВ НЕ ОТКРЫЛ СЧЕТ

Игорь Шалимов — о том, что стало причиной разгрома, систематических ошибках в построении игры и упущенном моменте в дебюте матча.

— То, чего мы опасались, о чем предупреждали, мы и сделали, — начал тренер «быков». — Опять потери на ровном месте. Атак 6−7 мы сами организовали сопернику. Так нельзя играть. Уверенность теряется. Вперед бежать намного легче, чем назад. В первом тайме нас прибили. С такой форой дальше играть тяжело против команды вроде «Спартака». Хотя забей мы в начале второго тайма, все могло пойти иначе. Пришлось идти вперед, оставляли зоны, отсюда такой счет.

— У «Краснодара» продолжается кризис? Или у вас задача играть с лидерами, не заботясь о результате?

— Топ-клубы премьер-лиги, наверное, кроме «Зенита», садятся на свою половину, отдают инициативу. Тот же «Спартак» в позиционной атаке не так силен. Все команды после гола закрываются.

Но у нас не тот менталитет, чтобы садиться на свою половину. Мы к этому не готовы. Никто не знает, чем все закончится при такой игре. Может, не 4, а 5 получим.

Мы не выходим на поле, опустив голову. Ребята старались, но эти ошибки… Нельзя пропускать первыми в матчах с такими командами. Первый гол у «Спартака» получился необязательным. А дальше — два момента у «Спартака», и два гола. После такого играть намного сложнее.

— Что с этим делать?

— Выходим — и первые пропускаем. Тут важен первый гол. Попади Смолов не в штангу, а на полметра ниже — как все могло сложиться? Надо дождаться игры, когда мы поведем. Но опять первый гол забивают нам, а не мы. Залети гол Смолова — посмотрели бы, что бы стало. Можно было чуть менять игру. А с позиционной атакой у всех команд проблема! Где-то специально отдают инициативу.

Надо быть более надежными. Можно терять мяч у штрафной — но тогда можно накрыть или сфолить. А когда обрезаешься так, как мы, ты оголен. Будем доносить до игроков, тренировать.

— С чем связана деградация игры «Краснодара» против лидеров по сравнению со временем Олега Кононова?

— Все говорят, что раньше «Краснодар» играл в атакующий футбол против лидеров. Но много ли побед тогда было? И в каком состоянии были соперники? Сейчас у «Краснодара» уже комплекс, получается. До конца года нас ждут три игры, терять очки в них нельзя. Думать надо об «Урале», остается только это. Посмотрим, как сыграем с лидерами в следующем году.

— «Спартак» вас не удивил?

— Да не удивил. По этой схеме играют против нас третий матч. Все по составу сразу стало понятно. Удивило, что люди не теряют мячей. Брака почти нет. За все цепляются. А когда отдавали — мы отдавали обратно. Что удивляет — почему что мы не сохраняем мячи.

— Когда вернется Павел Мамаев?

— Вряд ли мы его увидим в ближайших трех играх.

Краснодар 1:4
Первый тайм: 0:2
Спартак М
18.11.2017, 16:30 Зрители: 33979 основной раунд: 17-й тур Арена Краснодар
Главные тренеры
Игорь Шалимов Массимо Каррера
Голы
88′ Виктор Классон (М. Перейра, Ф. Смолов) 16
12 де Соуза Луиз Адриану (Д. Комбаров) 8′
9 Мендеш Андраде Зе Луиш (де Соуза Луиз Адриану) 28′
12 де Соуза Луиз Адриану (К. Промес) 86′
10 Квинси Промес (Мендеш Андраде Зе Луиш) 90′
Составы
Андрей Синицын 88
61′ Сергей Петров 98
Андреас Гранквист (к) 6
Алексей Грицаенко 26
Виктор Классон 16
Юрий Газинский 8
Маурисио Перейра 33
Федор Смолов 10
80′ Кристиан Рамирес 12
Рикардо Лаборде 21
46′ Вячеслав Подберезкин 11
Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью 22
58′ 64′ Роман Шишкин 30
Вандерсон Масиэл 7
57 Александр Селихов
23 Дмитрий Комбаров
5 Сердар Таски
14 Георгий Джикия
10 Квинси Промес
9 Мендеш Андраде Зе Луиш
12 де Соуза Луиз Адриану
11 Фернанду
38 Андрей Ещенко 46′
47 Роман Зобнин
25 Лоренсо Мельгарехо 67′
50 Марио Пашалич 78′
8 Денис Глушаков (к) 66′
21 Артем Самсонов
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 5
6 Удары (всего) 10
3 Удары в створ 7
2 Штанги, перекладины 0
6 Угловые 6
17 Фолы 11
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Вячеслав Семенов (Гатчина, Россия)
Боковой судья Рашид Абусуев (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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