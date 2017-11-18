Капитан «Спартака» Глушаков получил ушиб голени в матче с «Краснодаром»

Встреча состоялась в субботу в «Краснодаре» и завершилась победой московской команды со счетом 4:1. 30-летний Глушаков был заменен на 66-й минуте.
«У Глушакова — сильный ушиб голени. Надеюсь, ничего критичного», — сказал Вартапетов.
В перерыве был заменен защитник «Спартак» Андрей Ещенко. А на 67-й минуте поле покинул парагвайский полузащитник красно-белых Лоренсо Мельгарехо.
«У Ещенко возможна перегрузочная реакция коленного состава, окончательного диагноза нет, пока прогнозов не будем делать. У Мельгарехо — спазм икроножной мышцы», — отметил Вартапетов.
«Спартак» проведет ближайший матч 21 ноября. В пятом туре группового этапа Лиги чемпионов московская команда встретится со словенским «Марибором».