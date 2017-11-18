Избиение на глазах своих. «Спартак» вынес «Краснодар» и приговор Шалимову

Источник: РИА "Новости"

ИЗБИЕНИЕ

Первый тайм матча в Краснодаре был, наверное, лучшим в сезоне. По яркости, красоте, зрелищности футбола. Этого следовало ожидать, учитывая, насколько атакующие составы выставили Каррера и Шалимов.

«Спартак» вышел, по сути, с четырьмя номинальными форвардами — с Мельгарехо, Промесом, Зе Луишем, Адриано. Конечно, они меняли позиции, кто-то периодически опускался ближе к полузащите, но все четверо были нацелены на атаку. «Краснодар» отрядил вперед Смолова, а по краям ему помогали Классон и Подберезкин.

Уже за первые 10 минут на поле произошло больше, чем за аналогичный отрезок происходит в передачах Андрея Малахова. Смолов с места, без разбега, зарядил в перекладину из-за пределов штрафной — шансов у Селихова не было. Потом Мельгарехо слету проверил Синицына. В первый раз вратарь «Краснодар» взял мяч намертво, во второй раз отбил — и на добивании Комбаров с Адриано расстреляли ворота.

Примерно с этого момента стало очевидно, что план «Краснодара» не работал. «Быки» вроде ввязались в перестрелку атаками, но на деле получалось, что «Спартак» легко и уверенно возвращал себе мяч. И быстро — в один-два паса — выходил к воротам «Краснодара». Все на скорости, с массой адресатов. В итоге за тайм «Спартак» пробил 12 раз по воротам (6 — в створ), «Краснодар» — 4 (1). Для домашнего матча ужасающие цифры.

В первом тайме у «Краснодара» почти ничего не получалось. Уже к 15-й минуте Шалимов на бровке выглядел так, будто все кончено. Смолов получал мяч вдалеке от ворот, окруженный двумя-тремя спартаковцами, а на другой половине Промес раз за разом оставался один в один то с Петровым, то с Грицаенко. И уверенно шел в обыгрыш, создавал моменты для партнеров.

Пока Рамирес каждый свой подход к чужой штрафной заканчивал либо обрезом, либо навесом в тело защитника, Ещенко и Комбаров разрывали свои фланги. Дмитрий в моменте со вторым голом эффектно в середине поля прокинул Газинского (это надо видеть, правда) и отдал Адриано направо. Бразилец нашел передачей Зе Луиша — 2:0.

Перейра очень много ошибался, а к концу тайма будто даже выдохся. Газинский мало обострял, отдавая передачи преимущественно поперек поля. А Глушаков и Фернандо красиво организовывали один быстрый прорыв за другим.

Это было больше похоже на избиение. Уж извините. Очевидно, что после таких таймов требовалась замена. Хотя, возможно, изменения надо было делать и походу тайма, чтобы не допускать минус два. Но Шалимов включился в игру только в перерыве, убрав Подберезкина и выпустив Жоаозинью.

ПРИГОВОР

Это мало, что изменило. «Спартак» стал меньше лететь вперед, но и у «Краснодара» моментов не сильно прибавилось. Попытки давления, забросы — на этом все. После ухода Глушакова (из-за травмы, его заменил Самсонов) и Мельгарехо, вместо которого вышел Пашалич, «Спартак» на пару минут зажимался в своей штрафной, но очень эпизодически. Да и почти все удары накрывал.

Думается, самым важным событием второго тайма стал выход Романа Зобнина. После тяжелой травмы колена игрок впервые появился на поле. Его очень не хватало «Спартаку» осенью. И теперь прочности и надежности в опорной зоне будет больше. Однозначно.

В итоге Промес продолжал раздевать защитников и во втором тайме, сделав сначала 3:0 пасом на Адриано, а потом и самостоятельно — 4:1.

Единственный мяч «Краснодара» — это даже не гол престижа. При такой слабой игре одного мяча для реабилитации перед своими трибунами явно недостаточно.

«Спартак» продолжает нагонять лидирующую группу. А «Краснодар» провалил очередной топ-матч в сезоне. Галицкому, конечно, виднее, что делать с Шалимовым. Но вот несколько фактов, говорящих сами за себя:

1) «Краснодар» снова провалил дебют игры, показав что-то целостное и удобоваримое только при счете 0:2. Также было и в домашней игре с «Зенитом» (0:2), когда питерцы успокоились лишь после двух забитых мячей.

2) Вообще, и игра против конкурентов у «Краснодара» ужасающа: один забитый мяч (и тот в самом конце уже проигранного матча), пять поражений в пяти матчах, и только в одном случае команда Шалимова заслуживала большего — против ЦСКА (0:1).

3) Игра «Краснодара» на фоне конкурентов выглядит очень разрозненно. Попробуйте вспомнить хотя бы 10-минутный отрезок против «Спартака», когда мяч стабильно доходил до атакующей линии, а каждый четвертый пас не заканчивался опасным обрезом. Не было такого.

4) Игроки «Краснодара» не напоминали тех, кто верит в себя. Обреченность начала сквозить уже после 0:1, а дальше негатив только нарастал.