Избиение на глазах своих. «Спартак» вынес «Краснодар» и приговор Шалимову
«Спартак» ближе подкрадывается к чемпионской гонке, а «Краснодар» Шалимова — в тупике.
«Спартак» ближе подкрадывается к чемпионской гонке, а «Краснодар» Шалимова — в тупике.
ИЗБИЕНИЕ
Первый тайм матча в Краснодаре был, наверное, лучшим в сезоне. По яркости, красоте, зрелищности футбола. Этого следовало ожидать, учитывая, насколько атакующие составы выставили Каррера и Шалимов.
«Спартак» вышел, по сути, с четырьмя номинальными форвардами — с Мельгарехо, Промесом, Зе Луишем, Адриано. Конечно, они меняли позиции,
Уже за первые 10 минут на поле произошло больше, чем за аналогичный отрезок происходит в передачах Андрея Малахова. Смолов с места, без разбега, зарядил в перекладину
Примерно с этого момента стало очевидно, что план «Краснодара» не работал. «Быки» вроде ввязались в перестрелку атаками, но на деле получалось, что «Спартак» легко и уверенно возвращал себе мяч. И быстро — в
В первом тайме у «Краснодара» почти ничего не получалось. Уже к 15-й минуте Шалимов на бровке выглядел так, будто все кончено. Смолов получал мяч вдалеке от ворот, окруженный
Пока Рамирес каждый свой подход к чужой штрафной заканчивал либо обрезом, либо навесом в тело защитника, Ещенко и Комбаров разрывали свои фланги. Дмитрий в моменте со вторым голом эффектно в середине поля прокинул Газинского (это надо видеть, правда) и отдал Адриано направо. Бразилец нашел передачей Зе Луиша — 2:0.
Перейра очень много ошибался, а к концу тайма будто даже выдохся. Газинский мало обострял, отдавая передачи преимущественно поперек поля. А Глушаков и Фернандо красиво организовывали один быстрый прорыв за другим.
Это было больше похоже на избиение. Уж извините. Очевидно, что после таких таймов требовалась замена. Хотя, возможно, изменения надо было делать и походу тайма, чтобы не допускать минус два. Но Шалимов включился в игру только в перерыве, убрав Подберезкина и выпустив Жоаозинью.
ПРИГОВОР
Это мало, что изменило. «Спартак» стал меньше лететь вперед, но и у «Краснодара» моментов не сильно прибавилось. Попытки давления, забросы — на этом все. После ухода Глушакова (из-за травмы, его заменил Самсонов) и Мельгарехо, вместо которого вышел Пашалич, «Спартак» на пару минут зажимался в своей штрафной, но очень эпизодически. Да и почти все удары накрывал.
Думается, самым важным событием второго тайма стал выход Романа Зобнина. После тяжелой травмы колена игрок впервые появился на поле. Его очень не хватало «Спартаку» осенью. И теперь прочности и надежности в опорной зоне будет больше. Однозначно.
В итоге Промес продолжал раздевать защитников и во втором тайме, сделав сначала 3:0 пасом на Адриано, а потом и самостоятельно — 4:1.
Единственный мяч «Краснодара» — это даже не гол престижа. При такой слабой игре одного мяча для реабилитации перед своими трибунами явно недостаточно.
«Спартак» продолжает нагонять лидирующую группу. А «Краснодар» провалил очередной
1) «Краснодар» снова провалил дебют игры, показав
2) Вообще, и игра против конкурентов у «Краснодара» ужасающа: один забитый мяч (и тот в самом конце уже проигранного матча), пять поражений в пяти матчах, и только в одном случае команда Шалимова заслуживала большего — против ЦСКА (0:1).
3) Игра «Краснодара» на фоне конкурентов выглядит очень разрозненно. Попробуйте вспомнить хотя бы 10-минутный отрезок против «Спартака», когда мяч стабильно доходил до атакующей линии, а каждый четвертый пас не заканчивался опасным обрезом. Не было такого.
4) Игроки «Краснодара» не напоминали тех, кто верит в себя. Обреченность начала сквозить уже после 0:1, а дальше негатив только нарастал.
Факты можно интерпретировать
|Игорь Шалимов
|Массимо Каррера
|
|
|
|
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|5
|6
|Удары (всего)
|10
|3
|Удары в створ
|7
|2
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|6
|17
|Фолы
|11
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Вячеслав Семенов (Гатчина, Россия)
|Боковой судья
|Рашид Абусуев (Санкт-Петербург, Россия)