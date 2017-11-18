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19:25 (мск), источник: Советский спорт

Избиение на глазах своих. «Спартак» вынес «Краснодар» и приговор Шалимову

«Спартак» ближе подкрадывается к чемпионской гонке, а «Краснодар» Шалимова — в тупике.

Источник: РИА "Новости"

ИЗБИЕНИЕ

Первый тайм матча в Краснодаре был, наверное, лучшим в сезоне. По яркости, красоте, зрелищности футбола. Этого следовало ожидать, учитывая, насколько атакующие составы выставили Каррера и Шалимов.

«Спартак» вышел, по сути, с четырьмя номинальными форвардами — с Мельгарехо, Промесом, Зе Луишем, Адриано. Конечно, они меняли позиции, кто-то периодически опускался ближе к полузащите, но все четверо были нацелены на атаку. «Краснодар» отрядил вперед Смолова, а по краям ему помогали Классон и Подберезкин.

Уже за первые 10 минут на поле произошло больше, чем за аналогичный отрезок происходит в передачах Андрея Малахова. Смолов с места, без разбега, зарядил в перекладину из-за пределов штрафной — шансов у Селихова не было. Потом Мельгарехо слету проверил Синицына. В первый раз вратарь «Краснодар» взял мяч намертво, во второй раз отбил — и на добивании Комбаров с Адриано расстреляли ворота.

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Примерно с этого момента стало очевидно, что план «Краснодара» не работал. «Быки» вроде ввязались в перестрелку атаками, но на деле получалось, что «Спартак» легко и уверенно возвращал себе мяч. И быстро — в один-два паса — выходил к воротам «Краснодара». Все на скорости, с массой адресатов. В итоге за тайм «Спартак» пробил 12 раз по воротам (6 — в створ), «Краснодар» — 4 (1). Для домашнего матча ужасающие цифры.

В первом тайме у «Краснодара» почти ничего не получалось. Уже к 15-й минуте Шалимов на бровке выглядел так, будто все кончено. Смолов получал мяч вдалеке от ворот, окруженный двумя-тремя спартаковцами, а на другой половине Промес раз за разом оставался один в один то с Петровым, то с Грицаенко. И уверенно шел в обыгрыш, создавал моменты для партнеров.

Пока Рамирес каждый свой подход к чужой штрафной заканчивал либо обрезом, либо навесом в тело защитника, Ещенко и Комбаров разрывали свои фланги. Дмитрий в моменте со вторым голом эффектно в середине поля прокинул Газинского (это надо видеть, правда) и отдал Адриано направо. Бразилец нашел передачей Зе Луиша — 2:0.

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Перейра очень много ошибался, а к концу тайма будто даже выдохся. Газинский мало обострял, отдавая передачи преимущественно поперек поля. А Глушаков и Фернандо красиво организовывали один быстрый прорыв за другим.

Это было больше похоже на избиение. Уж извините. Очевидно, что после таких таймов требовалась замена. Хотя, возможно, изменения надо было делать и походу тайма, чтобы не допускать минус два. Но Шалимов включился в игру только в перерыве, убрав Подберезкина и выпустив Жоаозинью.

ПРИГОВОР

Это мало, что изменило. «Спартак» стал меньше лететь вперед, но и у «Краснодара» моментов не сильно прибавилось. Попытки давления, забросы — на этом все. После ухода Глушакова (из-за травмы, его заменил Самсонов) и Мельгарехо, вместо которого вышел Пашалич, «Спартак» на пару минут зажимался в своей штрафной, но очень эпизодически. Да и почти все удары накрывал.

Думается, самым важным событием второго тайма стал выход Романа Зобнина. После тяжелой травмы колена игрок впервые появился на поле. Его очень не хватало «Спартаку» осенью. И теперь прочности и надежности в опорной зоне будет больше. Однозначно.

В итоге Промес продолжал раздевать защитников и во втором тайме, сделав сначала 3:0 пасом на Адриано, а потом и самостоятельно — 4:1.

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Единственный мяч «Краснодара» — это даже не гол престижа. При такой слабой игре одного мяча для реабилитации перед своими трибунами явно недостаточно.

«Спартак» продолжает нагонять лидирующую группу. А «Краснодар» провалил очередной топ-матч в сезоне. Галицкому, конечно, виднее, что делать с Шалимовым. Но вот несколько фактов, говорящих сами за себя:

1) «Краснодар» снова провалил дебют игры, показав что-то целостное и удобоваримое только при счете 0:2. Также было и в домашней игре с «Зенитом» (0:2), когда питерцы успокоились лишь после двух забитых мячей.

2) Вообще, и игра против конкурентов у «Краснодара» ужасающа: один забитый мяч (и тот в самом конце уже проигранного матча), пять поражений в пяти матчах, и только в одном случае команда Шалимова заслуживала большего — против ЦСКА (0:1).

3) Игра «Краснодара» на фоне конкурентов выглядит очень разрозненно. Попробуйте вспомнить хотя бы 10-минутный отрезок против «Спартака», когда мяч стабильно доходил до атакующей линии, а каждый четвертый пас не заканчивался опасным обрезом. Не было такого.

4) Игроки «Краснодара» не напоминали тех, кто верит в себя. Обреченность начала сквозить уже после 0:1, а дальше негатив только нарастал.

Факты можно интерпретировать по-разному. Не забываем, что состав «Краснодара» далеко не лучший в России. Кто, кроме Смолова, например, точно бы пригодился «Спартаку»? Вот-вот. Но, думается, такое безропотное поражение «Спартаку» — это приговор. Надо что-то менять.

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Краснодар 1:4
Первый тайм: 0:2
Спартак М
18.11.2017, 16:30 Зрители: 33979 основной раунд: 17-й тур Арена Краснодар
Главные тренеры
Игорь Шалимов Массимо Каррера
Голы
88′ Виктор Классон (М. Перейра, Ф. Смолов) 16
12 де Соуза Луиз Адриану (Д. Комбаров) 8′
9 Мендеш Андраде Зе Луиш (де Соуза Луиз Адриану) 28′
12 де Соуза Луиз Адриану (К. Промес) 86′
10 Квинси Промес (Мендеш Андраде Зе Луиш) 90′
Составы
Андрей Синицын 88
61′ Сергей Петров 98
Андреас Гранквист (к) 6
Алексей Грицаенко 26
Виктор Классон 16
Юрий Газинский 8
Маурисио Перейра 33
Федор Смолов 10
80′ Кристиан Рамирес 12
Рикардо Лаборде 21
46′ Вячеслав Подберезкин 11
Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью 22
58′ 64′ Роман Шишкин 30
Вандерсон Масиэл 7
57 Александр Селихов
23 Дмитрий Комбаров
5 Сердар Таски
14 Георгий Джикия
10 Квинси Промес
9 Мендеш Андраде Зе Луиш
12 де Соуза Луиз Адриану
11 Фернанду
38 Андрей Ещенко 46′
47 Роман Зобнин
25 Лоренсо Мельгарехо 67′
50 Марио Пашалич 78′
8 Денис Глушаков (к) 66′
21 Артем Самсонов
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 5
6 Удары (всего) 10
3 Удары в створ 7
2 Штанги, перекладины 0
6 Угловые 6
17 Фолы 11
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Вячеслав Семенов (Гатчина, Россия)
Боковой судья Рашид Абусуев (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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