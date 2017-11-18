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18:32 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» в гостях разгромил «Краснодар» в матче чемпионата России

КРАСНОДАР, 18 ноября. /ТАСС/. Московский «Спартак» одержал победу над «Краснодаром» со счетом 4:1 в гостевом матче 17-го тура чемпионата России по футболу.

Источник: РИА "Новости"

В составе гостей забитыми мячами отметились Луис Адриано (8-я и 86-я минуты), Зе Луиш (28) и Квинси Промес (90). У хозяев отличился Виктор Классон (88). Красно-белые продлили беспроигрышную серию в первенстве страны до 10 матчей.

Во втором тайме на замену вышел полузащитник «Спартака» Роман Зобнин. 5 июня в игре за сборную России против команды Венгрии футболист получил травму колена и с тех пор на поле не появлялся.

В турнирной таблице «Спартак» занимает четвертое место, набрав 28 очков, «Краснодар» с 27 очками располагается строчкой ниже.

В следующем туре «Спартак» 27 ноября примет санкт- петербургский «Зенит», «Краснодар» днем ранее в гостях сыграет с екатеринбургским «Уралом». Также красно-белым 21 ноября предстоит провести матч в групповом этапе Лиги чемпионов против словенского «Марибора».

Краснодар 1:4
Первый тайм: 0:2
Спартак М
18.11.2017, 16:30 основной раунд: 17-й тур Арена Краснодар
Главные тренеры
Игорь Шалимов Массимо Каррера
Голы
88′ Виктор Классон (М. Перейра, Ф. Смолов) 16
12 де Соуза Луиз Адриану (Д. Комбаров) 8′
9 Мендеш Андраде Зе Луиш (де Соуза Луиз Адриану) 28′
12 де Соуза Луиз Адриану (К. Промес) 86′
10 Квинси Промес (Мендеш Андраде Зе Луиш) 90′
Составы
Андрей Синицын 88
60′ Сергей Петров 98
Андреас Гранквист (к) 6
Алексей Грицаенко 26
Виктор Классон 16
Юрий Газинский 8
Маурисио Перейра 33
Федор Смолов 10
80′ Кристиан Рамирес 12
Рикардо Лаборде 21
46′ Вячеслав Подберезкин 11
Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью 22
58′ 64′ Роман Шишкин 30
Вандерсон Масиэл 7
57 Александр Селихов
23 Дмитрий Комбаров
5 Сердар Таски
14 Георгий Джикия
10 Квинси Промес
9 Мендеш Андраде Зе Луиш
12 де Соуза Луиз Адриану
11 Фернанду
38 Андрей Ещенко 46′
47 Роман Зобнин
25 Лоренсо Мельгарехо 67′
50 Марио Пашалич 78′
8 Денис Глушаков (к) 66′
21 Артем Самсонов
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 5
6 Удары (всего) 10
3 Удары в створ 7
2 Штанги, перекладины 0
6 Угловые 6
17 Фолы 11
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Вячеслав Семенов (Гатчина, Россия)
Боковой судья Рашид Абусуев (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спартак М
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