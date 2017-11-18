«Спартак» в гостях разгромил «Краснодар» в матче чемпионата России

Источник: РИА "Новости"

В составе гостей забитыми мячами отметились Луис Адриано (8-я и 86-я минуты), Зе Луиш (28) и Квинси Промес (90). У хозяев отличился Виктор Классон (88). Красно-белые продлили беспроигрышную серию в первенстве страны до 10 матчей.

Во втором тайме на замену вышел полузащитник «Спартака» Роман Зобнин. 5 июня в игре за сборную России против команды Венгрии футболист получил травму колена и с тех пор на поле не появлялся.

В турнирной таблице «Спартак» занимает четвертое место, набрав 28 очков, «Краснодар» с 27 очками располагается строчкой ниже.