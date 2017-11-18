Самые красивые спортсменки, которым предстоит выходить на трассы, склоны и катки этой зимой
«Арсенал» (Тула) — «Рубин»: стартовые составы команд
Стали известны стартовые составы тульского «Арсенала» и «Рубина» на матч 17-го тура РФПЛ.
Стали известны стартовые составы тульского «Арсенала» и «Рубина» на матч 17-го тура РФПЛ.
«Арсенал»: Габулов, К. Комбаров, Григалава, Хагуш, Беляев, Сунзу, Горбатенко, Ткачёв, Бурчану, Чаушич, Джорджевич.
Запасные: Левашов, Берёзин, Денисов, Ярмолицкий, Альварес, Максимов, Берхамов, Александров, Шевченко, Сикоев, Расич.
«Рубин»: Джанаев, Набиуллин, Гранат, Кудряшов, Сигурдссон, Сорокин, Камболов, М’Вила, Оздоев, Канунников, Жемалетдинов.
Запасные: Рыжиков, Фильцов, Акмурзин, Бурлак, Сонг, Карадениз, Ахметов, Цакташ, Рочина, Лестьенн, Азмун.