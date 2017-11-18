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17:59 (мск), источник: Чемпионат.com

«Арсенал» (Тула) — «Рубин»: стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы тульского «Арсенала» и «Рубина» на матч 17-го тура РФПЛ.

Источник: РИА "Новости"

«Арсенал»: Габулов, К. Комбаров, Григалава, Хагуш, Беляев, Сунзу, Горбатенко, Ткачёв, Бурчану, Чаушич, Джорджевич.

Запасные: Левашов, Берёзин, Денисов, Ярмолицкий, Альварес, Максимов, Берхамов, Александров, Шевченко, Сикоев, Расич.

«Рубин»: Джанаев, Набиуллин, Гранат, Кудряшов, Сигурдссон, Сорокин, Камболов, М’Вила, Оздоев, Канунников, Жемалетдинов.

Запасные: Рыжиков, Фильцов, Акмурзин, Бурлак, Сонг, Карадениз, Ахметов, Цакташ, Рочина, Лестьенн, Азмун.

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