Футболисты «Локомотива» обыграли «Анжи» в матче молодежного первенства России
МОСКВА, 18 ноя —
МОСКВА, 18 ноя —
Встреча, прошедшая в субботу в Каспийске, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. У победителей отличились Иван Шаров (45-я минута) и Николай Поярков (73), у хозяев мяч забил Залимхан Юсупов (48). «Анжи» заканчивал матч в большинстве после удаления голкипера команды Никиты Репина на 83-й минуте.
Футболисты «Локомотива» одержали первую победу за последние семь матчей в первенстве и прервали серию из четырех поражений.
Основные команды «Анжи» и «Локомотива» сыграют друг с другом в рамках 17-го тура чемпионата России в воскресенье, 19 ноября. Встреча пройдет в Каспийске на «Анжи-Арене» и начнется в 14:00 мск.