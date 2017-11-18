Мельгарехо выйдет в стартовом составе «Спартака» на матч РФПЛ с «Краснодаром»

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Сто тонн золота нашли у границы РФ с Азербайджаном
Ученые объяснили, почему пьянство ведет к слабоумию
Пропала военная подлодка с экипажем из 44 человек
В России могут ввести налог на смерть
Умерла актриса Людмила Сухолинская-Местечкина
Текущие события
Футбол. Первый дивизион
16:00
Балтика
Авангард К
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Арсенал0
Тоттенхэм Хотспур0
Футбол. Первый дивизион
перерыв
Волгарь0
Крылья Советов1
Футбол. Зарубежный
перерыв
Звезда К0
Динамо К2
Футбол. Зарубежный
перерыв
Заря Лг1
Верес0
Футбол. Зарубежный
перерыв
Хетафе2
Алавес0
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Динамо М1
Ахмат1
Футбол. Премьер-лига
16:30
Краснодар
Спартак М
Футбол. Зарубежный
17:30
Хоффенхайм
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
17:30
Бавария
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Вольфсбург
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Майнц
Кельн
Футбол. Зарубежный
17:30
Байер
РБ Лейпциг
Футбол. Первый дивизион
14:00
Оренбург5
Факел0
Футбол. Первый дивизион
18:00
Динамо СПб
Луч-Энергия
Футбол. Зарубежный
18:00
Карпаты
Мариуполь
Футбол. Зарубежный
18:00
Бернли
Суонси
Футбол. Зарубежный
18:00
Борнмут
Хаддерсфилд
Футбол. Зарубежный
18:00
Кристал Пэлас
Эвертон
Футбол. Зарубежный
18:00
Лестер
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
18:00
Ливерпуль
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
18:00
Вест Бромвич Альбион
Челси
Футбол. Зарубежный
18:15
Леганес
Барселона
Футбол. Первый дивизион
18:30
Химки
Томь
Футбол. Первый дивизион
13:00
Шинник1
Олимпиец2
Футбол. Первый дивизион
13:00
Сибирь1
Ротор-Волгоград0
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей2
Спартак-21
Футбол. Премьер-лига
19:00
Арсенал Т
Рубин
Футбол. Первый дивизион
19:00
Кубань
Тюмень
Футбол. Зарубежный
19:00
ПСЖ
Нант
Футбол. Премьер-лига
12:00
СКА-Хабаровск2
ЦСКА4
Футбол. Зарубежный
20:00
Рома
Лацио
Футбол. Зарубежный
20:30
Манчестер Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
20:30
Герта
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
20:30
Севилья
Сельта
Футбол. Зарубежный
22:00
Дижон
Труа
Футбол. Зарубежный
22:00
Генгам
Анже
Футбол. Зарубежный
22:00
Страсбур
Ренн
Футбол. Зарубежный
22:00
Тулуза
Метц
Футбол. Зарубежный
22:45
Атлетико
Реал
Футбол. Зарубежный
22:45
Наполи
Милан
Все события
Умер актер Виталий Шаповалов
Малахов не принял у Эрнста награду за «Пусть говорят»
Кабриолет «Кортеж»: первые изображения
Новый Ford Focus: теперь мы знаем, каким он будет
ЦСКА и СКА устроили голевое шоу в Хабаровске при -17 градусах
Российский арбитр вошел в число судей ЧМ-2018
48-летняя Лопез в «кукольном» платье пришла на вечеринку (фото)
Определены самые высокооплачиваемые молодые знаменитости
Директора клиники оштрафовали за видеокамеры в кабинетах гинекологов
Мужчина избежал казни из-за того, что медики не попали ему в вену
Пенсионер открыл отель в старом авто среди пустыни (фото)
Назван средний срок окупаемости сдаваемых квартир
Фоторепортажи
18Швед «Химки» не спас
25Дубль Смолова, травма Лунева и вратарь Глушаков
15:55 (мск), источник: Р-Спорт

Мельгарехо выйдет в стартовом составе «Спартака» на матч РФПЛ с «Краснодаром»

МОСКВА, 18 ноя — Р-Спорт. Лоренцо Мельгарехо выйдет в стартовом составе «Спартака» на матч 17-го тура чемпионата России по футболу против «Краснодара», сообщает официальный Twitter РФПЛ.

Источник: РИА "Новости"

Встреча «Краснодар» — «Спартак» пройдет в субботу, 18 ноября, на поле стадиона «Краснодара» и начнется в 16:30 мск. После 16 туров «Краснодар» с 27 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РФПЛ, а действующий чемпион России «Спартак» с 25 очками идет на пятой строчке.

Мельгарехо заменил в стартовом составе «красно-белых» болгарина Ивелина Попова, который начинал с первых минут встречу 16-го тура против «Уфы» (3:1). Также в заявку «Спартака» на матч впервые в нынешнем сезоне вошел полузащитник Роман Зобнин, который не играл с июня из-за травмы крестообразных связок. Футболист начнет матч на скамейке запасных.

Полностью стартовый состав «Спартака» выглядит так: Александр Селихов — Андрей Ещенко, Дмитрий Комбаров, Сердар Таски, Георгий Джикия, Денис Глушаков, Фернандо, Лоренцо Мельгарехо, Куинси Промес, Зе Луиш, Луис Адриано.

Футболисты «Краснодара» выйдут на матч в следующем сочетании: Андрей Синицын — Роман Шишкин, Андреас Гранквист, Алексей Грицаенко, Кристиан Рамирес, Юрий Газинский, Сергей Петров, Владислав Подберезкин, Маурисио Перейра, Виктор Классон, Федор Смолов.

Во время загрузки произошла ошибка.
Краснодар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Спартак М
НовостиМатчиСоставСтатистика
Блондинка без комплексов: избранница швейцарского хоккеиста и американская модель
ЦСКА и СКА устроили голевое шоу в Хабаровске при -17 градусах
Российский арбитр вошел в число судей ЧМ-2018
Бобровский остался единственной звездой НХЛ
Россия в третий раз подряд победила на Кубке наций по регби
СКА разгромил «Куньлунь», Ковальчук преодолел рубеж в 600 шайб
РФС снял с московского «Динамо» запрет на регистрацию новых игроков
«У них есть предложения от других команд»: Чех — о ситуации Санчеса и Озила
Спорт-Экспресс
Авто
Немец 20 лет искал припаркованный в гараже автомобиль Еще в 1997 году мужчина написал в полицию заявление о пропаже транспортного средства, но, как выяснилось на днях, все это время автомобиль стоял там же, где его оставили
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер из «Трех мушкетеров» Робер Ирш скончался на 93-м году жизни
Недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
В Петербурге увеличат налоги на дорогую недвижимость
Леди
В моду вошли недорогие украшения (фото) Пока красивая одежда спрятана под громоздкой верхней одеждой, самое время обновить свои «золотые запасы»
Дети
41-летняя балерина Диана Вишнева ждет ребенка Прима-балерина Мариинского театра не комментирует свое «интересное положение».
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь