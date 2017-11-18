Мельгарехо выйдет в стартовом составе «Спартака» на матч РФПЛ с «Краснодаром»
МОСКВА, 18 ноя —
МОСКВА, 18 ноя —
Встреча «Краснодар» — «Спартак» пройдет в субботу, 18 ноября, на поле стадиона «Краснодара» и начнется в 16:30 мск. После 16 туров «Краснодар» с 27 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РФПЛ, а действующий чемпион России «Спартак» с 25 очками идет на пятой строчке.
Мельгарехо заменил в стартовом составе «красно-белых» болгарина Ивелина Попова, который начинал с первых минут встречу 16-го тура против «Уфы» (3:1). Также в заявку «Спартака» на матч впервые в нынешнем сезоне вошел полузащитник Роман Зобнин, который не играл с июня
Полностью стартовый состав «Спартака» выглядит так: Александр Селихов — Андрей Ещенко, Дмитрий Комбаров, Сердар Таски, Георгий Джикия, Денис Глушаков, Фернандо, Лоренцо Мельгарехо, Куинси Промес, Зе Луиш, Луис Адриано.
Футболисты «Краснодара» выйдут на матч в следующем сочетании: Андрей Синицын — Роман Шишкин, Андреас Гранквист, Алексей Грицаенко, Кристиан Рамирес, Юрий Газинский, Сергей Петров, Владислав Подберезкин, Маурисио Перейра, Виктор Классон, Федор Смолов.