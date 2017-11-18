«СКА-Хабаровск» ответил отказом на просьбу «Локомотива» о переносе матча

Источник: РИА "Новости"

В пятницу «Локомотив» отправил письмо в хабаровский клуб с просьбой перенести встречу команд в рамках 18-го тура чемпионата России, которая должна пройти в Хабаровске 27 ноября. Согласно предварительным прогнозам синоптиков, в день игры в городе ожидается около 20 градусов мороза. Как сообщил руководитель департамента по связям с общественностью «Локомотива» Андрей Бодров, помимо Москвы и Сочи железнодорожники готовы сыграть в Махачкале, на резервном стадионе хабаровчан, а также обсудить иные варианты.

В субботу «СКА-Хабаровск» в рамках 17-го тура чемпионата России принял на своем поле ЦСКА. Температура воздуха на момент начала встречи была минус 16,3 градуса. Флегонтов отметил, что во время матча возле ВИП-ложы стадиона был специально повешен градусник, он показывал минус 13 градусов.

«Не надо поднимать истерию, которую “Локомотив” сейчас пытается навязать всему российскому футболу, — заявил Флегонтов. — Сыграли и молодежный состав, и основные, и ни у кого проблем не возникло. Мне неудобно говорить за ЦСКА, но ни ко мне, ни к моим сотрудникам никто из армейского клуба по этому поводу не обращался, хотя перед матчем мы общались. Надо отдать должное: это профессиональные, мужественные люди, которые не сетовали на то, что прилетели в такую морозную погоду в Хабаровск и сыграли, за это можно только аплодировать и уважать».