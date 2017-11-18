«СКА-Хабаровск» ответил отказом на просьбу «Локомотива» о переносе матча

В пятницу «Локомотив» отправил письмо в хабаровский клуб с просьбой перенести встречу команд в рамках 18-го тура чемпионата России, которая должна пройти в Хабаровске 27 ноября. Согласно предварительным прогнозам синоптиков, в день игры в городе ожидается около 20 градусов мороза. Как сообщил руководитель департамента по связям с общественностью «Локомотива» Андрей Бодров, помимо Москвы и Сочи железнодорожники готовы сыграть в Махачкале, на резервном стадионе хабаровчан, а также обсудить иные варианты.
В субботу «СКА-Хабаровск» в рамках 17-го тура чемпионата России принял на своем поле ЦСКА. Температура воздуха на момент начала встречи была минус 16,3 градуса. Флегонтов отметил, что во время матча возле ВИП-ложы стадиона был специально повешен градусник, он показывал минус 13 градусов.
«Не надо поднимать истерию, которую “Локомотив” сейчас пытается навязать всему российскому футболу, — заявил Флегонтов. — Сыграли и молодежный состав, и основные, и ни у кого проблем не возникло. Мне неудобно говорить за ЦСКА, но ни ко мне, ни к моим сотрудникам никто из армейского клуба по этому поводу не обращался, хотя перед матчем мы общались. Надо отдать должное: это профессиональные, мужественные люди, которые не сетовали на то, что прилетели в такую морозную погоду в Хабаровск и сыграли, за это можно только аплодировать и уважать».
«Мы получили письмо от “Локомотива” и ответили отказом, еще раз скажу — не вижу оснований для переноса матчей из Хабаровска, — заявил собеседник ТАСС. — Руководители лиги попросили меня внимательно следить за температурой поля, чтобы оно не было травмоопасным. Так вот средняя температура поля за час до начала матча была плюс 14 градусов, сами понимаете, нет никаких обледенений, поле, на котором можно показывать футбол, что сегодня и доказал ЦСКА. У меня складывается впечатление, что “Локомотив” просто боится сюда прилетать».