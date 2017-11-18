«СКА-Хабаровск» ответил отказом на просьбу «Локомотива» о переносе матча

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Сто тонн золота нашли у границы РФ с Азербайджаном
Найден неожиданный секрет счастливого брака
Актриса Мерил Стрип назвала восхищающую ее ведущую из России
В России могут ввести налог на смерть
У спасшей девочку в авиакатастрофе учительницы остались 2 сына
Текущие события
Футбол. Первый дивизион
16:00
Балтика
Авангард К
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Арсенал0
Тоттенхэм Хотспур0
Футбол. Первый дивизион
перерыв
Волгарь0
Крылья Советов1
Футбол. Зарубежный
перерыв
Звезда К0
Динамо К2
Футбол. Зарубежный
перерыв
Заря Лг1
Верес0
Футбол. Зарубежный
перерыв
Хетафе2
Алавес0
Футбол. Премьер-лига
16:30
Краснодар
Спартак М
Футбол. Зарубежный
17:30
Хоффенхайм
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
17:30
Бавария
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Вольфсбург
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Майнц
Кельн
Футбол. Зарубежный
17:30
Байер
РБ Лейпциг
Футбол. Премьер-лига
14:00
Динамо М1
Ахмат1
Футбол. Первый дивизион
14:00
Оренбург5
Факел0
Футбол. Первый дивизион
18:00
Динамо СПб
Луч-Энергия
Футбол. Зарубежный
18:00
Карпаты
Мариуполь
Футбол. Зарубежный
18:00
Бернли
Суонси
Футбол. Зарубежный
18:00
Борнмут
Хаддерсфилд
Футбол. Зарубежный
18:00
Кристал Пэлас
Эвертон
Футбол. Зарубежный
18:00
Лестер
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
18:00
Ливерпуль
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
18:00
Вест Бромвич Альбион
Челси
Футбол. Зарубежный
18:15
Леганес
Барселона
Футбол. Первый дивизион
18:30
Химки
Томь
Футбол. Первый дивизион
13:00
Шинник1
Олимпиец2
Футбол. Первый дивизион
13:00
Сибирь1
Ротор-Волгоград0
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей2
Спартак-21
Футбол. Премьер-лига
19:00
Арсенал Т
Рубин
Футбол. Первый дивизион
19:00
Кубань
Тюмень
Футбол. Зарубежный
19:00
ПСЖ
Нант
Футбол. Премьер-лига
12:00
СКА-Хабаровск2
ЦСКА4
Футбол. Зарубежный
20:00
Рома
Лацио
Футбол. Зарубежный
20:30
Манчестер Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
20:30
Герта
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
20:30
Севилья
Сельта
Футбол. Зарубежный
22:00
Дижон
Труа
Футбол. Зарубежный
22:00
Генгам
Анже
Футбол. Зарубежный
22:00
Страсбур
Ренн
Футбол. Зарубежный
22:00
Тулуза
Метц
Футбол. Зарубежный
22:45
Атлетико
Реал
Футбол. Зарубежный
22:45
Наполи
Милан
Все события
Умер актер Виталий Шаповалов
Малахов не принял у Эрнста награду за «Пусть говорят»
Кабриолет «Кортеж»: первые изображения
Новый Ford Focus: теперь мы знаем, каким он будет
Бобровский остался единственной звездой НХЛ
Россия в третий раз подряд победила на Кубке наций по регби
48-летняя Лопез в «кукольном» платье пришла на вечеринку (фото)
Определены самые высокооплачиваемые молодые знаменитости
«Ген молодости» обнаружили у членов закрытой общины
Картофель: чем вреден продукт, который вы едите каждый день
Пенсионер открыл отель в старом авто среди пустыни (фото)
Назван средний срок окупаемости сдаваемых квартир
Фоторепортажи
18Швед «Химки» не спас
25Дубль Смолова, травма Лунева и вратарь Глушаков
15:38 (мск), источник: ТАСС

«СКА-Хабаровск» ответил отказом на просьбу «Локомотива» о переносе матча

МОСКВА, 18 ноября. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Московский «Локомотив» поднимает непонятную истерию по поводу погодных условий в Хабаровске, «СКА-Хабаровск» ответил отказом на просьбу железнодорожников перенести встречу. Об этом ТАСС заявил генеральный директор хабаровского клуба Олег Флегонтов.

Источник: РИА "Новости"

В пятницу «Локомотив» отправил письмо в хабаровский клуб с просьбой перенести встречу команд в рамках 18-го тура чемпионата России, которая должна пройти в Хабаровске 27 ноября. Согласно предварительным прогнозам синоптиков, в день игры в городе ожидается около 20 градусов мороза. Как сообщил руководитель департамента по связям с общественностью «Локомотива» Андрей Бодров, помимо Москвы и Сочи железнодорожники готовы сыграть в Махачкале, на резервном стадионе хабаровчан, а также обсудить иные варианты.

Футбол
Премьер-лига 2017/2018
Тур 18, 27.11.2017, 12:00
СКА-Хабаровск
-Локомотив М-

В субботу «СКА-Хабаровск» в рамках 17-го тура чемпионата России принял на своем поле ЦСКА. Температура воздуха на момент начала встречи была минус 16,3 градуса. Флегонтов отметил, что во время матча возле ВИП-ложы стадиона был специально повешен градусник, он показывал минус 13 градусов.

«Не надо поднимать истерию, которую “Локомотив” сейчас пытается навязать всему российскому футболу, — заявил Флегонтов. — Сыграли и молодежный состав, и основные, и ни у кого проблем не возникло. Мне неудобно говорить за ЦСКА, но ни ко мне, ни к моим сотрудникам никто из армейского клуба по этому поводу не обращался, хотя перед матчем мы общались. Надо отдать должное: это профессиональные, мужественные люди, которые не сетовали на то, что прилетели в такую морозную погоду в Хабаровск и сыграли, за это можно только аплодировать и уважать».

«Мы получили письмо от “Локомотива” и ответили отказом, еще раз скажу — не вижу оснований для переноса матчей из Хабаровска, — заявил собеседник ТАСС. — Руководители лиги попросили меня внимательно следить за температурой поля, чтобы оно не было травмоопасным. Так вот средняя температура поля за час до начала матча была плюс 14 градусов, сами понимаете, нет никаких обледенений, поле, на котором можно показывать футбол, что сегодня и доказал ЦСКА. У меня складывается впечатление, что “Локомотив” просто боится сюда прилетать».

СКА-Хабаровск
НовостиМатчиСоставСтатистика
Локомотив М
НовостиМатчиСоставСтатистика
 C кем точно не сыграет сборная России в группе на ЧМ-2018
Глушаков рассказал, почему встал в ворота вместо Лунева
ЦСКА и СКА устроили голевое шоу в Хабаровске при -17 градусах
Российский арбитр вошел в число судей ЧМ-2018
Бобровский остался единственной звездой НХЛ
Россия в третий раз подряд победила на Кубке наций по регби
СКА разгромил «Куньлунь», Ковальчук преодолел рубеж в 600 шайб
РФС снял с московского «Динамо» запрет на регистрацию новых игроков
«У них есть предложения от других команд»: Чех — о ситуации Санчеса и Озила
Спорт-Экспресс
Авто
Немец 20 лет искал припаркованный в гараже автомобиль Еще в 1997 году мужчина написал в полицию заявление о пропаже транспортного средства, но, как выяснилось на днях, все это время автомобиль стоял там же, где его оставили
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер из «Трех мушкетеров» Робер Ирш скончался на 93-м году жизни
Недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
В Петербурге увеличат налоги на дорогую недвижимость
Леди
В моду вошли недорогие украшения (фото) Пока красивая одежда спрятана под громоздкой верхней одеждой, самое время обновить свои «золотые запасы»
Дети
41-летняя балерина Диана Вишнева ждет ребенка Прима-балерина Мариинского театра не комментирует свое «интересное положение».
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь