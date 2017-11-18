Довбню — в «Ювентус», Вернблума — в нападение. ЦСКА и СКА устроили голевое шоу

Источник: Советский спорт

НУ И МОРОЗ!

Припорошенный снегом Хабаровск — это красиво. Дальний Восток прекрасен при любой погоде и в любой сезон. А вот стадион им. Ленина, на котором уже и наводнения случались, и приезд в первом туре Роберто Манчини с «Зенитом», и чумовая рабона от Лескано в этой же встрече. А вообще, выезд на ДВ — это ведь всегда для клубов РФПЛ, традиционно редко забирающихся за Урал, настоящее приключение. Как Ночной дозор в «Игре престолов». Только охраняется здесь не стена, а священной силой синтетического покрытия интересы местных армейцев в чемпионате России.

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 17, 18.11.2017, 12:00 СКА-Хабаровск 2 ЦСКА 4

Чтобы дополнительно подогреть интерес к матчу, можно и нужно помнить, что эта встреча — армейское дерби. Конечно, богатой истории противостояний между армейцами московскими и хабаровскими нет, но зато на трибунах никакой агрессии. О братских отношениях фанатов можно было еще по первому кругу: поболеть за хабаровчан во всех городах премьер-лиги приходили болельщики ЦСКА, чем коллективу Алексея Поддубского помогали осваиваться в высшей лиге: еще бы пару очков и уйти с последнего места не составит труда.

ЦСКА приехал в Хабаровск с Вернблумом на острие, а номинальные форварды Чалов, Жамалетдинов и Оланаре остались сидеть на скамейке. У СКА же состав в принципе тот же — Довбня в воротах, Савичев, Дедечко и Никифоров в роли разгоняющих, а Маркович — в качестве центрфорварда. Из тех, кто мог усилить команды по ходу встречи, у хозяев выделялись Барбаро и Корян, у гостей — Миланов, Кучаев и уже вышеуказанные нападающие.

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ВЕРНБЛУМ В РОЛИ СПАСИТЕЛЯ.

Первые 20 минут получились колоритными. Гол хозяев в дебюте встречи, ответный мяч гостей в районе 10-й минуты, несколько опасных штрафных, неприятная и возможно очень серьезная травма Алексея Березуцкого — все это в качестве разогрева телезрителей и околевших болельщиков — а в Хабаровске -17 градусов — сработало идеально. Как после первого тайма сказал автор гола Дедечко — «Главное впечатление? Очень холодно!». Поверим ему на слово.

Вообще, самое приятно впечатление оставил Довбня. Сейвов он конечно сегодня насовершал на пару игр вперед! В «Ювентус» парня, вместо Буффона! Может, и комично, но клуб посерьезнее этому голкиперу точно нужен. Ибо уровень СКА он уже перерос. Дождемся же зимней паузы или вообще — межсезонья.

А вот Вернблум, переквалифицированный, кажется безоговорочно и навсегда, в форварда, снова доказал, что Чалов и Оланаре могут заканчивать играть за ЦСКА. На 74-й минуте швед идеально открылся под пас Головина и смог пробить Довбню лишь когда тот еще не переместился в нужную точку. Схема с выдвижением Вернблума продолжает работать. Потом и Маркович вроде счет сравнял, а Понтус исполнил чуть ли не Гетце в финале ЧМ-2014 и в полете переправил мяч в ворота Довбни еще раз.

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Несмотря на поражение, «СКА-Хабаровск» смотрелся ничуть не хуже ЦСКА. Да, расклеился и пропустил ненужный четвертый гол. Но в целом у СКА есть игра, есть стиль, но нет класса и ресурсов для прогресса. Опять на авансцену вышел провинциальный синдром, от которого наши маленькие клубы если и избавляются, то не сразу. И точно не в дебютном сезоне в РФПЛ.

«СКА-Хабаровск» — ЦСКА — 2:4 (1:1).

Голы: Дедечко 5 (1:0). Дзагоев 12 (1:1). Вернблум 74 (1:2). Маркович 82 (2:2). Вернблум 83 (2:3). Витиньо 90 (2:4).

«СКА-Хабаровск»: Довбня, Гришко, Эдиев, Наваловский, Савичев (Федотов, 46), Дедечко, Димидко, Карасёв, Маркович, Никифоров, Казанков (Барбаро, 46).

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Березуцкий В., Васин, Березуцкий А. (Миланов, 24 Кучаев, 85), Головин, Вернблум, Дзагоев, Гордюшенко (Набабкин, 62), Натхо, Витиньо.

Предупреждения: Никифоров, 51; Димидко, 61 — Дзагоев, 57; Головин, 78.