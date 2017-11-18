ЦСКА обыграл «СКА-Хабаровск» благодаря дублю Вернблума
В матче 17-го тура российской
В матче 17-го тура российской
Хозяева быстро открыли счёт — уже на пятой минуте отличился Денис Дедечко.
Гости сумели быстро отыграться — на 12-й минуте счёт сравнял Алан Дзагоев. На 74-й минуте Понтус Вернблум вывел
ЦСКА поднялся на третье место в таблице РФПЛ, обойдя на два очка «Краснодар», который сегодня сыграет со «Спартаком». «СКА-Хабаровск» располагается на последней строчке.
В прошедшем матче травмы получили двое игроков ЦСКА — защитник Алексей Березуцкий и полузащитник Георги Миланов.