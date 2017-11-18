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14:07 (мск), источник: Чемпионат.com

ЦСКА обыграл «СКА-Хабаровск» благодаря дублю Вернблума

В матче 17-го тура российской Премьер-Лиги ЦСКА в гостях одержал победу над «СКА-Хабаровск» — 4:2.

Источник: РИА "Новости"

Хозяева быстро открыли счёт — уже на пятой минуте отличился Денис Дедечко.

Футбол
Премьер-лига 2017/2018
Тур 17, 18.11.2017, 12:00
СКА-Хабаровск
2ЦСКА4

Гости сумели быстро отыграться — на 12-й минуте счёт сравнял Алан Дзагоев. На 74-й минуте Понтус Вернблум вывел красно-синих вперёд. Сравнять счёт хабаровская команда смогла на 81-й минуте — точным ударом отметился Мирослав Маркович. Тем не менее победа досталась московским «армейцам» — почти сразу же свой второй мяч забил Вернблум. Окончательный результат уже в компенсированное время установил Витиньо.

ЦСКА поднялся на третье место в таблице РФПЛ, обойдя на два очка «Краснодар», который сегодня сыграет со «Спартаком». «СКА-Хабаровск» располагается на последней строчке.

В прошедшем матче травмы получили двое игроков ЦСКА — защитник Алексей Березуцкий и полузащитник Георги Миланов.

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